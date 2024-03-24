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欧盟专员蒂埃里-布雷顿（Thierry Breton）和 GSB 集团首席执行官约西普-海特（Josip Heit）共同打击互联网上的网络诽谤和中伤行为

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欧盟专员蒂埃里-布雷顿（Thierry Breton）和 GSB 集团首席执行官约西普-海特（Josip Heit）共同打击互联网上的网络诽谤和中伤行为”
— 克莱尔-图桑，法国日报： 法国国家报
PARIS, PARIS, FRANCE, March 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- 用户、公司和企业家面临着大量令人不安且未经过滤的内容。负责欧盟事务的欧盟专员 Thierry Breton 威胁要根据《数字服务法》对 YouTube、Facebook、谷歌等社交媒体平台和 GoDaddy 等托管服务提供商展开调查。

现在，在互联网上传播（假）新闻已经有了经济激励机制。其目的通常是实现广泛传播，诽谤他人，然后敲诈他们，而不管内容是真是假。 人工智能（AI）在传播不实信息方面也发挥着重要作用，欧盟委员会据此规定：人工智能是人类创造的，因此人类也要承担法律责任。欧盟委员会委员蒂埃里-布雷顿（Thierry Breton）认为，大型平台和域名运营商尤其要承担责任，因为诽谤和中伤不是小罪，法院会对其处以重罚和附加监禁。

在此背景下，巴黎日报《LE PAYS DE FRANCE》对这位著名的业务经理兼 GSB Gold Standard Corporation AG 首席执行官进行了采访，深入探讨了这一话题并讨论了可能的解决方案。 采访还重点关注了欧盟委员蒂埃里-布勒东（Thierry Breton）的作用，他在打击这些数字弊端方面发挥了主导作用。

在当今世界，互联网已成为我们日常生活不可或缺的一部分，数字空间中的诽谤、勒索和诋毁已成为严峻的挑战。这些负面行为会给个人和公司带来严重后果。

LE PAYS DE FRANCE，问题：海特先生，作为一家成功公司的掌舵人，您如何看待互联网上的诽谤、勒索和中伤的威胁？

约西普-海特：这些数字威胁不仅仅是一个枝节问题，它们会动摇公司的根基，破坏公司的声誉，损害客户的信任。更不用说对受害者的心理影响了。因此，最重要的是，我们所有人--公司、个人和政府--都要齐心协力，共同应对这些威胁。

LE PAYS DE FRANCE，问题：欧洲内部市场专员 Thierry Breton 认为有必要采取哪些措施来有效解决这些问题？

约西普-海特（Josip Heit）：布勒东委员强烈支持创建一个安全可信的数字空间。这包括改善欧盟层面的法律框架、提高透明度和加强成员国之间的合作。他的承诺旨在创造一个没有诽谤和中伤的数字环境。

LE PAYS DE FRANCE，问题：在您看来，如何组织私营和公共部门之间的合作，以有效打击这些网络威胁？

约西普-海特：沟通与合作是关键因素。私营部门拥有开发创新解决方案的技术资源和专业知识，而公共部门则可以提供法律和监管框架。通过联合行动或交流最佳实践等方式开展密切合作，有助于实施有效的防御措施。

LE PAYS DE FRANCE，问：GSB 黄金标准公司正在采取哪些具体措施来应对此类网络威胁？

约西普-海特（Josip Heit）：GSB 集团、GSPartners 和全球授权经营的合作伙伴的战略包括几个支柱：从持续监控我们的数字存在到对员工进行网络卫生方面的培训。我们还与法律专家和 IT 安全公司密切合作，以确保我们能够快速有效地应对任何事件。与此同时，我们开始与合作伙伴合作，从以色列聘请处理 "网络犯罪 "现象的外部高效公司，追踪诽谤者，并通过法院追究上游供应商、提供商和匿名平台的责任，以便在短期内确定利用互联网进行犯罪的人的实际位置。 我们还强调，必须在尊重和诚信的基础上建立强大的企业文化，以避免内部滥用。

LE PAYS DE FRANCE，问题：最后，您想向那些受到互联网诽谤或中伤的人传达什么信息？

约西普-海特：重要的是要明白，你并不孤单。我们有办法进行反击，关键是要大声说出来并寻求支持。法律和心理帮助都很重要。我们所有人--企业、政府和个人--都需要团结起来，在数字空间倡导支持和尊重的文化。

总之，"LE PAYS DE FRANCE "认识到网络诽谤、勒索和中伤的严重威胁，并强调企业、个人和政府需要共同努力应对这些挑战。 GSB 集团主席约西普-海特（Josip Heit）和欧盟委员蒂埃里-布雷顿（Thierry Breton）一致认为，创建一个安全、可信的数字空间非常重要。 布雷顿主张在欧盟层面改进法律框架并加强合作，而约西普-海特和全球 GSB 集团则强调企业在应对这些威胁方面的作用，包括监控、员工教育和与安全专家合作等措施。

LE PAYS DE FRANCE "报刊文章：
https://www.lepaysdefrance.fr/de/Wissenswertes/285998-thierry-breton-gsb-gold-standard-corporation-josip-heit-i-behindmlm.html

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法国日报 "LE PAYS DE FRANCE "的信息：
"法国日报》（LE PAYS DE FRANCE）创刊于 109 年前（截至 2024 年 3 月）的 1914 年，是一份法国日报，创刊于 1914 年 5 月 10 日。
"LE PAYS DE FRANCE "是一份自由保守派日报，也是法国唯一一份每周 7 天、每天 24 小时用 6 种语言（法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语和英语）发布新闻的日报，主要报道时事政治、经济和金融问题，重点是法国和欧盟的报道。

Claire Toussaint
LE PAYS DE FRANCE
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