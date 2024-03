Une équipe du Lycée Paul Langevin de La Seyne-sur-Mer remporte le concours ImagineEU de la Commission européenne!

SEYNE SUR MER, FR, March 22, 2024 / EINPresswire.com / -- La Commission européenne a procédé à la remise des prix du concours «ImagineEU» pour les élèves de l’enseignement secondaire. Trois équipes de France, d’Italie et de Roumanie, ont été récompensées à l’occasion d’une cérémonie organisée au siège de la Commission.Le concours de vidéos ImagineEU a appelé les jeunes Européens à s’entraîner à devenir des citoyens européens actifs. Les participants ont été invités à réfléchir à des idées concrètes susceptibles de bénéficier aux citoyens de toute l’UE, à l’instar de l’Initiative citoyenne européenne. Le concours a suscité beaucoup d’intérêt de la part d’élèves de toute l’UE: au total, plus de 400 vidéos ont été proposées, mettant en scène des élèves (de première et de terminale) de toute l’UE.L’équipe gagnante est constituée de cinq élèves du Lycée Paul Langevin de La Seyne-sur-Mer. Ils ont choisi d’expliquer comment préserver l’eau dans leur vidéo intitulée: Grille Anti Déchets, une petite idée pour un monde dépollué. Le film d’animation est à la fois créatif et innovant, tout comme le projet de Grille Anti Déchets.« Notre idée est née rapidement après avoir participé à un projet Erasmus+ sur l'eau au Portugal. En comprenant l'importance cruciale de préserver cette ressource vitale, nous avons décidé de créer la Grille Anti Déchets pour lutter contre la pollution aquatique. Chacun de nous a contribué à la réalisation de cette initiative, et nous avons acquis une précieuse expérience dans la création de projets. Nous sommes reconnaissants envers notre professeure Mme Lerey qui nous a mené dans tant de projets sous les couleurs de l’Europe de nous avoir encore une fois embarqué dans cette superbe aventure et merci à l'UE de nous avoir offert cette opportunité de nous engager dans des projets passionnants et enrichissants. Travailler sur ce projet a été une expérience extrêmement gratifiante, nous permettant de développer des compétences de collaboration et de communication, et le concours ImagineEU nous a appris à concrétiser nos idées à travers une vidéo de trois minutes ».Les trois équipes gagnantes ont été désignées par un jury au terme d’un vote public qui a permis de sélectionner les 50 premières vidéos. Les trois équipes d’élèves, accompagnées de leurs enseignants, participent à un voyage scolaire de trois jours à Bruxelles durant lequel elles ont la possibilité d’en savoir plus sur les institutions de l’Union européenne.Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence, a déclaré: «La créativité et l’enthousiasme des participants pour le projet européen m’ont vraiment impressionné. Avec un tel engagement, je suis convaincu que l’Union Européenne sera entre de bonnes mains à l’avenir. Le concours « Imagine EU » s’inspire de l’initiative citoyenne européenne, un instrument unique qui permet aux citoyens de l’UE d’influencer l’élaboration des politiques européennes. Nous avons invité les participants à se mettre à la place des décideurs politiques de l’UE et à proposer des idées qui, selon eux, pourraient bénéficier à l’ensemble de l’UE. Notre invitation a suscité un vif intérêt de la part des écoles de toute l’UE, au-delà même de nos espérances. Nous avons reçu plus de 400 propositions, avec un large éventail d’idées d’actions au niveau de l’UE. Beaucoup de ces idées sont une réaction aux défis auxquels les jeunes, et chacun d’entre nous, sont confrontés chaque jour. Qu’il s’agisse de protéger notre environnement, d’intégrer les migrants, de réglementer l’intelligence artificielle ou d’adapter les systèmes éducatifs à ces nouveaux défis. Je tiens à remercier les enseignants qui ont soutenu les participants à ce concours, et qui les ont encouragés à voir grand ».Mais qu'est-ce que l'Initiative citoyenne européenne?L’Initiative citoyenne européenne est le premier outil à permettre aux citoyens de toute l’UE de collaborer et de contribuer à faire évoluer les lois européennes sur les questions qu’ils considèrent comme importantes.Introduite dans le cadre du Traité de Lisbonne, l’ICE est en place depuis douze ans. Elle a pour mission de mobiliser les citoyens de toute l’UE autour de problèmes qui les concernent tous afin d’encourager un sentiment d’unité et la collaboration dans la société civile transnationale, ainsi que la démocratie.Abordant des domaines politiques du ressort de la Commission européenne, comme l’environnement, l’agriculture, le transport, la protection des consommateurs et les droits sociaux, l’ICE offre la possibilité à tout citoyen de l’UE de soutenir les initiatives citoyennes en cours.Depuis 2012, 110 initiatives ont été enregistrées, 11 recueillent actuellement des signatures et 5 autres seront en mesure de le faire prochainement.Au total, 10 initiatives ont reçu une réponse de la Commission européenne.Les Initiatives citoyennes européennes ont un impact sur la législation de l’UE. Si plusieurs actions sont en cours de préparation en réponse à des initiatives récentes, un exemple concret de législation européenne déjà en vigueur dans l’UE est la Directive relative à l’eau potable, qui a été proposée en réponse à l’ICE Right2Water. Cette directive exige entre autres des États membres qu’ils améliorent l’accès à l’eau et le garantissent aux groupes vulnérables et marginalisés. Enfin, en 2024, la Commission a adopté de nouvelles normes d’hygiène minimales applicables aux matériaux et aux produits en contact avec l’eau potable.L’ICE en FrancePlus de 950 citoyens organisateurs ont lancé 110 ICE, la France comptant à elle seule pas moins de 117 contributeurs. Ces efforts collectifs ont permis de recueillir plus de 18 millions de signatures de soutien à ces initiatives dans toute l’Union européenne. La France a contribué de manière importante à ce nombre en recueillant 1,5 million de signatures. Ce résultat souligne la volonté des citoyens français de façonner le programme de l’UE par le biais de la participation démocratique.Boîte à outils pour les écoles « La démocratie de l’UE en action »En 2023, la Commission européenne a aussi lancé la Boîte à outils pour les écoles « La démocratie de l’UE en action – Donnez votre avis avec l’Initiative citoyenne européenne ».L’objectif de la Boîte à outils interactive pour les écoles est de doter les élèves des connaissances et des compétences qui leur permettront d’être des citoyens europeens engages.