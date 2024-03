Führende Ayurveda-Marke SPA CEYLON gewinnt drei World Luxury Spa Awards

Bildtext v.l.n.r.: Mitbegründer und Geschäftsführer Shiwantha Dias, Dermatologie-Expertin Shenuka Fernando und Mitbegründer und Geschäftsführer Shalin Balasurity

Colombo/Wien/München. - Die führende Ayurveda-Wellnessmarke, SPA CEYLON, freut sich über drei weitere „World Luxury Spa Awards“ und sucht Franchisepartner.

COLOMBO, SRI LANKA, March 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Wer auf Urlaub in Sri Lanka, auf den Malediven oder in Singapur war, kennt die einprägsamen Ayurveda-Wellness-Shops mit ihrem bunten Lotus-Design, exotischen Düften und dem Logo SPA CEYLON. Jetzt hat die ceylonesische Marke bei den vor kurzem präsentierten "World Luxury Spa Awards 2023“ gleich drei internationale Preise gewonnen: den prestigeträchtigen Global Award für das „weltbeste Schönheitsprodukt“ sowie die Auszeichnungen für das „Beste Luxus-Ayurveda-Spa“ und die „Erfolgreichste Spa-Gruppe weltweit“.SPA CEYLON ist der Pionier für Ayurveda Wellness weltweit und startete seinen Siegeszug in der Wiege des Ayurveda, Sri Lanka. Von Anfang an entwickelte das Familienunternehmen hochwertige Naturprodukte nach Vorbildern, wie sie in den Königspalästen Ceylons das Leben der Königinnen und Könige und ihres Hofstaates verfeinerten. Auf Basis jahrtausendealter Ayurveda-Prinzipien einerseits und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse moderner Haut- und Schönheitspflege entwickelte SPA CEYLON inzwischen mehr als 350 innovative Naturprodukte, die in ihrem Anspruch weltweit einzigartig sind.Gleichzeitig kreierte SPA CEYLON eine einzigartige Markenwelt, die sich um die Lotusblüte dreht. Exklusive Wellness-Shops entführen in eine Sinneswelt aus „1000 und eine Nacht“, berauschen mit exotischen Düften und bezaubern mit Traumbildern und Lotusblüten in allen Farben und Designs. Die ersten Shops entstanden in den Sri Lankischen Tourismuszentren. Heute hat das Unternehmen 133 Standorte weltweit in 27 Ländern auf fünf Kontinenten. In Österreich, Deutschland und der Schweiz ist man derzeit auf der Suche nach Franchisepartnern, die SPA CEYLON Wellness-Shops einrichten und führen.Für SPA CEYLON kommen diese Auszeichnungen gerade zu einem wichtigen Zeitpunkt. „Wir legen derzeit unseren Fokus auf die Expansion in Europa. Insbesondere die Auszeichnung als „Schönheitsprodukt des Jahres“ wird uns helfen, unsere Kunden zu überzeugen, dass Innovationen aus der Verschmelzung uralter ayurvedischer Weisheit und neuester Dermatologie in der Lage sind, hochwirksame, natürliche Schönheitsprodukte zu schaffen.“ sagt Mitbegründer und Geschäftsführer Shiwantha Dias.