“LA SÉCURITÉ, C'EST VOUS”: UN MANIFESTE POUR L'ENGAGEMENT DE CHACUN DANS LA SÉCURITÉ COLLECTIVE

Au Tournant des Jeux Olympiques, Pierre Levy Lance un Manifeste sur la Sécurité Collective, Disponible dès Aujourd'hui

PARIS, FRANCE, March 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- Pierre Levy, un expert reconnu avec plus de quatre décennies d'expérience dans le secteur de la sécurité, a le plaisir d'annoncer la publication de son ouvrage: « La sécurité, c’est vous ». Édité aux Éditions Baudelaire, ce guide pratique révolutionnaire voit le jour à un moment où le monde fait face à des menaces de sécurité de plus en plus complexes et diversifiées, offrant aux lecteurs des stratégies novatrices pour naviguer dans les défis contemporains et futurs.

Dans cet ouvrage, l’auteur transcende les approches traditionnelles en mettant l'accent sur l'importance de l'engagement personnel dans la sécurité quotidienne. Naviguant à travers des thèmes divers tels que la sécurité incendie, la prévention du terrorisme, les atteintes à la laïcité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les défis propres aux métiers d’accueil du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, il combine astucieusement études de cas, témoignages d'experts et des dialogues innovants. Cette approche lui permet d’offrir des solutions et des outils précisément ajustés aux besoins de chacun, que ce soit pour les dirigeants d'entreprises, les professionnels de la sécurité ou encore le grand public.

“Face à la montée des risques de cybersécurité et à l'approche imminente des Jeux Olympiques, repenser la sécurité est une nécessité urgente dans notre société en constante évolution,” déclare Pierre Levy. ““La sécurité, c'est vous” incarne la responsabilité personnelle et collective, où chaque action contribue à créer un environnement plus sûr.”

Ce livre-guide brille par sa capacité à allier une boîte à outils, des conseils pragmatiques et une philosophie de vie, en considérant chaque geste et chaque décision pour leur impact sur la sécurité individuelle et collective. “La sécurité, c’est vous” est le premier manuel combinant formation et coaching dans une vision aussi complète de la sécurité, rendant ce sujet accessible et pertinent pour tous.

« La sécurité, c’est vous » est maintenant disponible à l'achat chez votre libraire et les sites spécialisés en ligne. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.securiteacademie.fr/la-securite-cest-vous/

Pour toute demande d'interview avec Pierre Levy ou pour obtenir une copie de “La sécurité, c’est vous”, veuillez contacter Deliah Mathieu à l'adresse suivante : deliah.mathieu@gmail.com.

Ensemble, engageons-nous pour un avenir plus sûr.

#lasécuritécestvous

À Propos:

“La sécurité, c’est vous”, écrit par Pierre Levy et publié par les Éditions Baudelaire en 2024, incarne une vision révolutionnaire de la sécurité personnelle et collective. À travers des conseils pratiques, des témoignages inspirants, l’auteur redéfinit l'approche de la sécurité dans un monde en perpétuelle évolution. Ce guide s'adresse à tous ceux qui aspirent à une société plus sûre, soulignant le rôle crucial de l'humain au cœur des stratégies de sécurité. Disponible dès maintenant, cet ouvrage est une ressource incontournable pour naviguer vers une ère de sécurité renouvelée.