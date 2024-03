Nicox - Lettre aux Actionnaires

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée pour le 10 avril prochain est d’une importance particulière pour Nicox. Je vous écris aujourd'hui en ma qualité de nouveau Directeur général afin de vous présenter des informations récentes sur la Société et solliciter votre participation à cette assemblée car votre soutien est crucial pour donner un nouvel élan à Nicox. C'est un honneur pour moi d'avoir la confiance du Conseil d'administration avec cette nomination en qualité de Directeur général. Beaucoup d'entre vous me connaissent car je travaille au sein de la Société depuis près de 20 ans.

A ce titre, j'ai participé à la conclusion de nombreux partenariats et opérations de financement. Aujourd’hui, notre priorité est de nous concentrer sur le potentiel du NCX 470 et l'achèvement de notre deuxième étude pivotale de phase 3 dans le glaucome. Je compte travailler à renforcer les relations de la Société avec ses actionnaires.

Nicox est une société de biotechnologie qui génère des revenus et développe, à un stade avancé, un candidat médicament d’une valeur stratégique significative qui a été largement validé au travers de partenariats avec des sociétés de premier plan. Nicox bénéficie également d'une expertise solide interne des affaires matérialisée par la signature de partenariats ainsi que par une expertise scientifique robuste dans son domaine thérapeutique. C’est un profil solide pour une société de notre secteur. Notre première étude clinique de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 a démontré que notre candidat médicament pourrait faire l’objet d’une approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Cet objectif sera atteint si l'étude de phase 3 Denali en cours donne des résultats similaires à l'étude Mont Blanc.

Nous avons reçu les données positives de l'étude Mont Blanc à la fin de l'année 2022 dans un environnement de marché très défavorable, l’un des facteurs qui a affecté le cours de l'action Nicox. Le ralentissement dans le financement des biotechnologies en Europe, entre mi-2021 et aujourd’hui, a été l’un des plus longs et des plus significatifs.

Nous observons désormais un optimisme croissant, le marché a repris son essor aux États-Unis et la même tendance émerge lentement en Europe. Pour la première fois depuis quelques années, un optimisme dans notre secteur est visible. De plus, nous recevons des commentaires encourageants sur notre stratégie et sur nos candidats médicaments.

Nous avons conclu de solides partenariats sur NCX 470 pour les marchés clés de la Chine et du Japon, respectivement avec Ocumension Therapeutics et Kowa. L'accord pour le Japon, conclu en février de cette année, confirme l'intérêt sur le NCX 470 comme nouvelle option thérapeutique.

L'étude Denali, menée en collaboration avec notre partenaire chinois de longue date Ocumension Therapeutics, se déroule favorablement avec la randomisation de 80 % des patients devant être inclus dans cette étude dont les principaux résultats sont attendus au second semestre 2025. La confirmation du profil clinique du NCX 470 et l’achèvement de l'étude Denali nous permettront d’envisager tant des options stratégiques pour la Société que de commercialisation au-delà de nos partenariats existants. Nous entretenons des discussions avec des partenaires potentiels pour le NCX 470 et les tenons informés de l'avancement de l'étude Denali.

Nous estimons les ventes annuelles nettes potentielles du NCX 470 à plus de 300 millions de dollars et, compte tenu de l'importance de sa valeur potentielle pour Nicox, nous nous concentrons entièrement sur ce candidat médicament. L'équipe de développement se consacre ainsi à l’achèvement de l'étude Denali et des études associées, ainsi qu'à la génération des données nécessaires pour étayer les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Chine. L'équipe de direction demeure concentrée sur l’objectif d’étendre l’horizon de trésorerie pour permettre à la Société de terminer cette étude et d'identifier un partenaire commercial pour les États-Unis.

Selon notre dernière estimation, le paiement initial de Kowa ainsi que la restructuration de notre dette avec BlackRock ont prolongé notre horizon de trésorerie jusqu'en novembre 2024. Au-delà des mesures que nous prenons pour réduire nos coûts de structure et opérationnels afin de nous concentrer sur l'achèvement de l'étude Denali, nous aurons besoin d'un financement supplémentaire pour sécuriser la restructuration de la dette et assurer le développement clinique du NCX 470 jusqu’en 2025. Nous étudions toutes les options et menons des discussions pour de potentiels accords générateurs de revenus avec l’objectif d’obtenir des financements non dilutifs. Nous prévoyons également de nous adresser au marché, de sorte que nous sollicitons le renouvellement des résolutions de financement lors de notre prochaine assemblée générale.

Je vous invite donc à participer à cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui est convoquée pour le 10 avril (et pour le 6 mai si une deuxième convocation s'avérait nécessaire) et de voter en faveur des résolutions. Vous trouverez les informations relatives à cette assemblé générale sur notre site internet https://www.nicox.com/fr/investors-landing/investisseurs-assemblees-generales/.

Je vous remercie pour votre soutien pour les prochaines étapes de nos activités. Notre stratégie vise à valoriser Nicox et le NCX 470.

Avec mes sincères salutations,

Gavin Spencer

Directeur général

Pièce jointe