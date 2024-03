Blue Diamond Resorts Leva Seu Portfólio ao Universo do Metaverse

Cenários 3D Imersivos das Propriedades que Ajudam os Viajantes e Profissionais de Viagens

ST. MICHAEL, Barbados, March 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts, a marca de hotéis que mais cresce no Caribe, tem o orgulho e o entusiasmo de anunciar o mapeamento de todo o seu portfólio com cenários 3D imersivos que levam cada resort ao metaverso e facilitam a experiencia dos viajantes e profissionais de viagens com passeios virtuais 360° com todos os detalhes da propriedade por meio de uma interface fácil de usar.



O Blue Diamond Resorts se destaca como inovador na indústria da hospitalidade, sendo pioneiro no uso da tecnologia de mapeamento em toda a sua extensão. É a primeira marca a mapear completamente todo o seu portfólio. Prevista para estar disponível para passeios virtuais antes do final de abril de 2024, esta iniciativa demonstra o compromisso do Blue Diamond Resorts com a inovação e a liderança no fornecimento de experiências imersivas para seus hóspedes.

Com a introdução da funcionalidade de ponta, o Blue Diamond Resorts está abrindo uma porta virtual para viajantes de todos os tipos, profissionais de negócios focados em Reuniões, Incentivos, Conferências e Eventos (MICE) e consultores de viagens cujas recomendações seus clientes procuram e confiam para experimentar recursos na propriedade com detalhes precisos, permitindo que cada um escolha o resort que atenda aos seus desejos individuais ou às necessidades das empresas ou clientes.

A ocasião da inovação do seu portfólio não poderia ser melhor para o Blue Diamond Resorts, já que a tecnologia disponível para levar seus resorts ao metaverso avançou no momento em que as viagens com tudo incluído estão atraindo como nunca os consumidores, incluindo uma nova geração de viajantes que só agora está descobrindo o que uma experiência de resort com tudo incluído pode ser. Para esses viajantes, as imagens padrão dos quartos de hóspedes não são mais suficientes – principalmente em propriedades tão envolventes quanto as do Blue Diamond Resort.

Veja, por exemplo, a experiência 3D que os possíveis hóspedes e consultores de viagem podem ter no Royalton Bavaro, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino. A propriedade do Blue Diamond Resorts, totalmente mapeada com passeios virtuais de 360°, está localizada em uma das praias mais deslumbrantes do mundo. Os viajantes podem mergulhar em dias despreocupados, flutuando ao longo de um lazy river de 1.200 pés de comprimento, dominando as ondas no deslumbrante simulador de surfe FlowRider® e saboreando uma culinária deliciosa com opções de refeições sem complicações e sem reservas.

"Observamos o crescente significado da hospitalidade com tudo incluído para os viajantes de todo o mundo e, no Blue Diamond Resorts, acreditamos firmemente que a experiência do hóspede deve começar mesmo antes da reserva. Com os nossos resorts no campo virtual com todos os seus detalhes queremos ampliar nossas ofertas tudo incluído para os nossos apreciados hóspedes e parceiros de viagem”, disse Jurgen Stutz, Vice-Presidente Sênior de Vendas, Marketing e Distribuição da Blue Diamond Resorts. “O desafio não é apenas transmitir o conceito de tudo incluído para quem não está familiarizado, e sim navegar pelos atributos exclusivos de cada uma das nossas marcas, atendendo as preferências distintas dos clientes. Nossa presença no universo da realidade virtual tem por objetivo ser testemunho do nosso profundo entendimento da nossa diversificada base de clientes.”

E é um projeto e tanto. A equipe dedicada conta com mais de 30 pessoas, incluindo oito fotógrafos qualificados e 12 profissionais de marketing e branding que trabalham juntos no mapeamento individual dos Blue Diamond Resorts, que continuam abertos durante o projeto.

A experiência do metaverso é apenas uma das várias inovações tecnológicas de hospitalidade que o Blue Diamond Resorts tem oferecido aos hóspedes ultimamente, incluindo passeios de drone em primeira pessoa em propriedades individuais, conhecidas como "Above and Beyond"; pulseiras de tecnologia de identificação por radiofrequência para os hóspedes usarem no local para entrar nos seus quartos; e várias ferramentas baseadas em IA que estão aprimorando os mecanismos de reserva da empresa, as experiências do site e as jornadas por e-mail, facilitando o caminho das reservas para a diversão no local.

O Blue Diamond Resorts tem observado o interesse dos usuários pelas renderizações 3D. Quando o projeto foi introduzido em dois resorts no segundo semestre de 2023, os visitantes passaram uma média de 30 minutos vendo virtualmente os detalhes da propriedade. Agora, as visitas podem durar de 15 minutos a mais de uma hora para, digamos, um profissional MICE que queira calcular o espaço para a reunião de um cliente. A inovação também impulsiona a taxa de conversão para mais de US $ 1,4 milhão em oportunidades de negócios, solidificando sua posição no segmento de tudo incluído.

O Blue Diamond Resorts continua a expandir os limites da tecnologia, indo além do que existe para mostrar seus locais e amenidades modernas e únicas que criam experiências na propriedade, fazendo com que os hóspedes voltem sempre. A experiência do metaverso altamente detalhado com tudo incluído agora está acessível gratuitamente em royaltonresorts.com.

