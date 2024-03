WSP fait l’acquisition de Communica et renforce ses services de mobilisation des Autochtones et des parties prenantes au Canada

MONTRÉAL, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est ravie d’annoncer l’acquisition de Communica Public Affairs Inc. (« Communica »), l’une des plus importantes firmes de services-conseils au Canada se spécialisant dans la mobilisation des Autochtones et des parties prenantes, ainsi que dans la gestion de l’information. Fondée en 2002, Communica est reconnue pour son approche collaborative et sa capacité à assurer une mobilisation authentique, ouverte et transparente des parties prenantes et des collectivités au sens large, incluant avec les communautés autochtones.



Cette acquisition renforce l’engagement de WSP à réaliser des projets ayant un impact positif dans les communautés et améliore également sa capacité à répondre à la demande croissante de services de mobilisation des parties prenantes et de gestion de l’information. Ces services font partie intégrante de la réussite des projets dans tous les secteurs et marchés à travers le Canada, ainsi que de l’accompagnement des clients dans leur parcours ESG.

« WSP est heureuse d’accueillir les 50 professionnels hautement qualifiés de Communica. En unissant nos forces, nous augmenterons nos capacités et rehausserons nos pratiques en matière de mobilisation des Autochtones et des parties prenantes au Canada, non seulement en tant que services indépendants, mais aussi comme un aspect clé de nombreux projets multidisciplinaires », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de Groupe WSP Global.

« La vaste expérience de Communica dans la mobilisation des communautés autochtones et des parties prenantes, dès le début et à toutes les étapes de projets, est déterminante dans la poursuite de notre engagement visant à soutenir ces populations. Ensemble, nous continuerons à établir des relations de confiance à long terme tout en contribuant positivement au développement durable à travers le pays », a ajouté Marie-Claude Dumas, présidente et chef de la direction de WSP Canada.

« Notre équipe est ravie de joindre ses forces à WSP. Nous sommes impatients de mettre nos compétences au service de divers projets de WSP. Grâce à cette collaboration, nous sommes positionnés pour offrir une valeur inégalée au profit des intérêts de nos communautés et de nos clients, tout en mettant de nouvelles opportunités à la portée de nos professionnels de talent », a enfin déclaré Doug Ford, président et chef de la direction de Communica.

Communica est l’un des principaux cabinets canadiens spécialisés dans les services et les logiciels de mobilisation des communautés autochtones et des parties prenantes. Comptant à son actif des milliers d’interactions avec les communautés autochtones, les parties prenantes et les événements communautaires ainsi qu’une liste de plus de 120 000 contacts, la firme est reconnue pour son expertise dans la facilitation d’une mobilisation efficace et la promotion de dialogues respectueux et productifs entre les organisations et leurs parties prenantes communautaires. Depuis plus de vingt ans, Communica aide ses clients à cultiver des relations de travail constructives et des cadres décisionnels collaboratifs.

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et de l’exploitation minière. Nos quelque 66 500 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2023, WSP a déclaré des revenus de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

