Brandt élargit son offre dans le domaine de la manutention au Canada avec la gamme Doosan Bobcat

REGINA, Saskatchewan, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les clients canadiens à la recherche d'équipement de manutention et d'entreposage ont maintenant accès à plus de produits, plus de pièces et à un service de premier plan par l'entremise de Brandt. L'entreprise s'appuie sur son engagement indéfectible envers les clients du secteur de la manutention en offrant l'équipement de manutention Doosan Bobcat, les pièces et le service dans les établissements Brandt partout au Canada.

« Nous savons que le temps de service est essentiel pour tous nos clients », a déclaré Shaun Semple, PDG de Brandt. « Brandt s'engage à s'assurer que nos clients ont l'équipement nécessaire quand ils en ont besoin. Pour cela, nous leur donnons accès à la plus vaste gamme de produits complets de qualité, de pièces et de services de soutien à l'échelle nationale. » En janvier 2024, les produits de manutention Doosan passeront sous la marque Bobcat, tout en conservant leur héritage de durabilité, de fiabilité et de faible coût de possession. Au cours des dix dernières années, Manutention de matériel Doosan Bobcat a été la marque de chariots élévateurs à fourche qui a connu la plus forte croissance aux États-Unis et Brandt se réjouit de poursuivre cette lancée sur le marché canadien.

Avec la marque Manutention de matériel Bobcat, Brandt propose une gamme complète de chariots élévateurs de classe 1 à 5, alimentés par des moteurs à combustion interne, au propane liquide ou électriques, avec des capacités allant de 3 000 à 55 000 livres. Auparavant disponibles dans les établissements Brandt de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Canada atlantique, les produits de manutention sont désormais également offerts dans les succursales de l'Ontario, du Québec et du Manitoba, ce qui fait de Brandt le plus grand concessionnaire de Manutention de matériel Bobcat d'Amérique du Nord. À l'avenir, Brandt ajoutera des concessionnaires spécialisés et des centres d'excellence en manutention, en mettant l'accent sur les principaux marchés métropolitains.

Toujours soucieuse du temps de service pour ses clients, Brandt développera considérablement sa flotte de location afin de garantir à ses clients un accès permanent aux équipements dont ils ont besoin. Pour compléter son offre de produits de manutention, Brandt propose également une large gamme d'autres équipements de haute qualité de marques telles que Clark, JLG et Sellick, ainsi que des solutions d'entreposage et d'autres équipements d'entrepôt sur certains marchés.

Au fur et à mesure que l'offre aux clients s'élargit, le besoin de formation supplémentaire des clients s'accroît également. Brandt est déjà un chef de file en matière de formation et de certification des opérateurs dans certaines régions du Canada. Ces services de formation seront étendus à l'ensemble des régions d'exploitation de l'entreprise, Brandt s'efforçant de devenir le premier fournisseur de formation des opérateurs au Canada.

« L'engagement indéfectible de Brandt en faveur du temps de service pour les clients et l'étendue de son réseau en font le partenaire idéal pour aider Manutention de matériel Bobcat à développer ses activités sur les marchés clés du Canada », a déclaré Farrukh Ghani, directeur du développement des canaux de distribution de Manutention de matériel Bobcat.

Avec son infrastructure de soutien à l'échelle nationale, Brandt est le seul à pouvoir fournir un service complet, un soutien et des capacités de reconstruction sur l'ensemble de son réseau afin de garantir un temps de service maximal aux clients. Avec l'ajout de ce nouveau territoire, Brandt a l'intention de mettre en place une organisation dédiée à l'entreposage, à la logistique et aux autres entreprises de manutention et disposera de sites dédiés sur les principaux marchés du Canada.

À propos du groupe d’entreprises Brandt



Le Groupe d’entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, Saskatchewan, Canada, est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l’acier, le transport, la manutention et l’énergie. L’entreprise compte plus de 6200 employés et plus de 180 sites au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt est l’une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d’élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

