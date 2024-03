$62.4+ Bn Life Science IT Market to Grow at 11% CAGR Globally, by 2032

Life Sciences IT Market Size, Share

life science IT solutions play a pivotal role in managing massive datasets generated through genomics, proteomics, and other high-throughput technologies.” — Allied Market Research

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, March 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- Life science IT solutions include a broad range of technological applications designed to enhance and streamline various aspects of research, development, and healthcare in the life sciences industry. Life science IT solutions leverage information technology to facilitate data management, analysis, and collaboration, ultimately advancing scientific discovery and improving patient outcomes. In research and development, life science IT solutions play a pivotal role in managing massive datasets generated through genomics, proteomics, and other high-throughput technologies.

Allied Market Research published a report, titled, "๐‹๐ข๐Ÿ๐ž ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ˆ๐“ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž, ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž ๐›๐ฒ ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ๐ฌ, ๐‚๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐“๐ซ๐ข๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐๐ข๐จ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ๐ฌ, ๐‹๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐’๐จ๐Ÿ๐ญ๐ฐ๐š๐ซ๐ž ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ), ๐š๐ง๐ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ (๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐๐ข๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ, ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐š๐œ๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ): ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ, 2024โ€“2033." ๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ญ๐ก๐ž ๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฅ๐ข๐Ÿ๐ž ๐ฌ๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐ˆ๐“ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ $21.3 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2023, ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก $62.5 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2033, ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 11% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2024 ๐ญ๐จ 2033.

๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐จ๐ง ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ˆ๐“ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ - https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/A310277

The North America segment to maintain its leadership status during the forecast period

Based on region, North America held the highest market share in 2022, accounting for nearly half of the market revenue. This is attributed to the strong presence of key players in the region and high adoption of the life science analytics software by pharmaceutical and biotechnology companies.

However, Asia-Pacific is expected to register a noteworthy CAGR during the forecast period, owing to rapidly growing pharmaceutical and biotechnology industry in the Asia-Pacific region and favorable government initiatives to support innovation in the information technology sector.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ: -

1. Thermo Fisher Scientific Inc.

2. Qiagen NV.

3. Agilent Technologies, Inc.

4. Oracle Corporation

5. Revvity, Inc.

6. Clario

7. Ibm Corporation

8. Dnanexus, Inc.

9. Genedata AG

10. Illumina, Inc

The report provides a detailed analysis of these key players in the Life Science IT Market. These players have adopted different strategies such as collaboration, product launch, agreement, partnership and strategic alliance to increase their market share and maintain dominant shares in different regions. The report is valuable in highlighting business performance, operating segments, product portfolio, and strategic moves of market players to showcase the competitive scenario.

๐ ๐จ๐ซ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง- https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/A310277

๐•๐€๐‹๐”๐„ ๐๐‘๐Ž๐๐Ž๐’๐ˆ๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐‘๐„๐‹๐€๐“๐„๐ƒ ๐“๐Ž ๐“๐‡๐„ ๐‘๐„๐๐Ž๐‘๐“:

Powered with Complimentary Analyst Hours and Expert Interviews with Each Report

Comprehensive quantitative and qualitative insights at segment and sub-segment level

Covid 19 impact trends and perspective

Granular insights at global/regional/country level

Deep-rooted insights on market dynamics (drivers, restraints, opportunities) and business environment

Blanket coverage on competitive landscape

Winning imperatives

Exhaustive coverage on โ€˜Strategic Developmentsโ€™ registered by leading players of the market