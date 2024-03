Thérapeutique Knight publie ses résultats du quatrième trimestre et de fin d'année 2023

Résultats annuels et BAIIA ajusté records

MONTRÉAL, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et chef de file, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2023 et de fin d'année 2023. Tous les montants sont exprimés en milliers à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.



Faits saillants de 2023

Résultats financiers

Les revenus s’élèvent à 328 199 $, une hausse de 34 636 $ ou 12 % sur l’an dernier.

Les revenus excluant l'effet de l'IAS 29 s'élèvent à 343 138 $, une hausse de 51 368 $ ou 18 % sur l’an dernier.

La marge brute s’élève à 152 652 $ ou 47 % comparativement à 138 061 $ ou 47 % sur l’an dernier.

Le BAIIA ajusté 1 s’élève à 60 075 $, une hausse de 6 043 $ ou 11 % sur l’an dernier.

s’élève à 60 075 $, une hausse de 6 043 $ ou 11 % sur l’an dernier. Le BAIIA ajusté par action 1 s’élève à 0,59 $, une hausse de 0,11 $ ou 23 % sur l’an dernier.

s’élève à 0,59 $, une hausse de 0,11 $ ou 23 % sur l’an dernier. Le gain net sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’élève à 10 224 $.

La perte nette s’élève à 16 835 $, comparativement à 29 892 $ sur l’an dernier.

La sortie de trésorerie liée aux activités d’exploitation s’élève à 35 939 $, une baisse de 9 061 $ ou 20 % sur l’an dernier.

Évolution de la Société

Lancement d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») pour l’acquisition jusqu’à 5 999 524 actions ordinaires de la Société au cours des 12 prochains mois.

Achat de 11 125 288 actions ordinaires par l'OPRCNA de Knight à un coût moyen de 4,82 $ pour une contrepartie cumulative liquide de 53 479 $.

Promotion en janvier 2024 de Henrique Dias à titre de vice-président mondial, Commercialisation et de Mélanie Groleau à titre de vice-présidente mondiale, Services médicaux et cliniques.

Produits

T1-23

Soumission d’une demande d’autorisation de commercialisation pour Minjuvi ® (tafasitamab) en association avec le lénalidomide en Argentine

(tafasitamab) en association avec le lénalidomide en Argentine Lancement de Palbocil ® (palbociclib) en Argentine

(palbociclib) en Argentine Obtention de l’approbation réglementaire pour Bapocil® (palbociclib) au Chili

T2-23

Soumission d’une demande d’approbation réglementaire pour Pemazyre ® (pemigatinib) en Argentine et au Mexique

(pemigatinib) en Argentine et au Mexique Soumission d’une demande d’approbation réglementaire pour Minjuvi ® (tafasitamab) au Mexique

(tafasitamab) au Mexique Soumission d’une demande d’approbation réglementaire pour Rembre ® (dasatinib) et Karfib ® (carfilzomib) au Chili

(dasatinib) et Karfib (carfilzomib) au Chili Obtention de l’approbation réglementaire pour Xetrane® (pomalidomide) au Chili

T3-23

Soumission d’une demande d’autorisation de commercialisation pour Tavalisse ® (fostamatinib) en Colombie et au Mexique

(fostamatinib) en Colombie et au Mexique Obtention de l’approbation réglementaire pour Minjuvi ® (tafasitamab) au Brésil

(tafasitamab) au Brésil Obtention d’une licence pour une molécule générique de marque en oncologie/hématologie au Brésil

T4-23

Obtention d’une licence pour Qelbree MC (viloxazine) au Canada

(viloxazine) au Canada Obtention de l’approbation de prix pour Minjuvi ® (tafasitamab) par la CMED au Brésil

(tafasitamab) par la CMED au Brésil Soumission d’une demande d’autorisation de commercialisation pour Pemazyre® (pémigatinib) au Brésil

Événements postérieurs à la fin d’exercice

Obtention d’une licence pour IPX203 (carbidopa et lévodopa en comprimés à libération prolongée) au Canada et en Amérique latine

Soumission d’une demande d’approbation pour le fostamatinib par ANVISA au Brésil

Obtention de l’approbation réglementaire pour Karfib ® (carfilzomib) en Colombie

(carfilzomib) en Colombie Lancement de Minjuvi ® (tafasitamab) au Brésil

(tafasitamab) au Brésil Lancement de Bijuva® (estradiol et progestérone) et Imvexxy® (insert vaginal à base d’estradiol) au Canada





« Je suis ravie d’annoncer que nous avons réalisé dix années consécutives de revenus et de BAIIA records depuis 2019. Pour l’année 2023, nous avons enregistré des revenus supérieurs à 343 millions $, soit une croissance de 18 %, et un BAIIA ajusté de plus de 60 millions $, soit une croissance de 11 %. Tout en présentant des résultats records, nous avons accompli des progrès considérables dans l’avancement et l’expansion de notre portefeuille de produits. Nous avons soumis cinq produits, Minjuvi®, Pemazyre®, Tavalisse®, Rembre® et Karfib®, pour l’approbation réglementaire dans plusieurs régions et nous avons reçu l’approbation réglementaire pour Minjuvi® au Brésil, Palbocil® et Xetrane® au Chili ainsi que Karfib® en Colombie. En outre, nous lançons quatre produits, Imvexxy® et Bijuva® au Canada, Minjuvi® au Brésil et Palbocil® en Argentine. Par ailleurs, nous avons élargi notre portefeuille de produits grâce à l’octroi de licences pour trois produits supplémentaires, une molécule générique de marque dans le domaine de l’oncologie/hématologie pour le Brésil, QelbreeTM au Canada et IPX203 au Canada et en Amérique latine.

À l’avenir, nous continuerons à nous concentrer sur notre stratégie visant à bâtir une société panaméricaine (hors États-Unis) prospère commercialisant des produits pharmaceutiques génériques novateurs et de marque », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

1 Le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux PCGR; se reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour de plus amples détails.





RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES SELON LES IFRS

[En milliers de dollars canadiens] Variation Variation T4-23 T4-22 $1

%2 CDA-23 CDA-22 $1 %2 Produits 74 197 81 655 (7 458 ) 9 % 328 199 293 563 34 636 12 % Marge brute 34 215 36 888 (2 673 ) 7 % 152 652 138 061 14 591 11 % Marge brute % 46 % 45 % 47 % 47 % Charges d’exploitation4 43 558 67 938 24 380 36 % 155 542 179 105 23 563 13 % Perte nette (24 326 ) (15 188 ) (9 138 ) 60 % (16 835 ) (29 892 ) 13 057 44 % BAIIA3 12 001 13 330 (1 329 ) 10 % 60 019 53 541 6 478 12 % BAIIA ajusté3 12 057 13 821 (1 764 ) 13 % 60 075 54 032 6 043 11 % BAIIA ajusté par action3 0,12 0,12 — — 0,59 0,48 0,11 23 %

1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

3 Les BAIIA, les BAIIA ajustés et les BAIIA ajustés par action ne sont pas des mesures de PCGR. Veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

4 Les charges d’exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l’amortissement et la dépréciation de l’actif incorporel.





RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES EN MONNAIE CONSTANTE

[En milliers de dollars canadiens] T4-23 T4-22 Variation CDA-23 CDA-22 Variation Excluant l’effet de l’IAS 291 Monnaie

constante1 $2

%3 Monnaie

constante1 $2

%3 Produits 88 402 89 038 (636 ) 1 % 343 138 305 499 37 639 12 % Marge brute 42 439 43 920 (1 481 ) 3 % 166 190 157 265 8 925 6 % Marge brute % 48 % 49 % 48 % 51 % Charges d’exploitation4 50 903 47 230 (3 673 ) 8 % 162 787 155 277 (7 510 ) 5 % BAIIA1 12 001 14 129 (2 128 ) 15 % 60 019 57 326 2 693 5 % BAIIA ajusté1 12 057 14 636 (2 579 ) 18 % 60 075 57 833 2 242 4 % BAIIA ajusté par action1 0,12 0,13 (0,01 ) 7 % 0,59 0,51 0,09 17 %

1 Les résultats à taux de change constant excluant l’effet de l’hyperinflation, le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, sont des mesures non PCGR. Veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

2 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net.

3 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

4 Les charges d’exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l’amortissement et la dépréciation de l’actif incorporel.





ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens] Variation 31-12-23 31-12-22 $ %1 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 161 825 172 674 (10 849 ) 6 % Créances commerciales et autres créances 141 684 151 118 (9 434 ) 6 % Stocks 91 834 92 489 (655 ) 1 % Actifs financiers 128 369 176 563 (48 194 ) 27 % Charges à payer et autres passifs 90 617 108 730 (18 113 ) 17 % Prêts bancaires 61 866 70 072 (8 206 ) 12 %

1 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, excluant l'effet de l’hyperinflation, les produits des activités ordinaires ont connu une hausse de 4 596 $, ou 5 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. L’appréciation de certaines devises d’Amérique latine a entraîné une hausse des produits des activités ordinaires de 5 232 $ au T4-23 par rapport à ceux du T4-22.

Les produits par catégorie thérapeutique sont les suivants :

Excluant l’effet de l’IAS 293 Variation Catégorie thérapeutique T4-23 T4-22 $1 %2 Oncologie/Hématologie 34 373 29 343 5 030 17 % Maladies infectieuses 35 012 32 744 2 268 7 % Autre spécialité 19 017 21 719 (2 702 ) 12 % Total 88 402 83 806 4 596 5 %

1 Un écart positif représente un impact positif sur le résultat (perte) net dû à l'application de l'IAS 29 et un écart négatif représente un impact négatif sur le résultat (perte) net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

3 Les résultats excluant l’effet de l’IAS 29 sont des mesures non PCGR. Veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

La hausse des produits excluant l’effet de l’hyperinflation s’explique comme suit :

Oncologie/Hématologie : Le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté d’environ 7 114 $, ce qui s’explique surtout par la croissance de nos principales marques promues, notamment Lenvima®, Trelstar® et Palbocil® lancées en Argentine au T1-23 ainsi que la croissance et la prise en charge des activités commerciales d’Akynzeo® au Brésil, en Argentine et au Canada en 2022. L’augmentation a été contrebalancée par une réduction d’environ 2 084 $ des produits des activités ordinaires de nos produits à maturité et de marques génériques en raison de leur cycle de vie, y compris l’arrivée de nouveaux concurrents.

Maladies infectieuses : L’augmentation au sein du portefeuille de produits contre les maladies infectieuses est attribuable à l’appréciation de certaines devises d’Amérique latine et à la croissance de Cresemba®. Knight a comptabilisé des produits des activités ordinaires de 4 800 $ au T4-23 et de 7 000 $ au T4-22 dans le cadre du contrat MSB se rapportant à AmBisome®. Toutefois, il n’y a eu aucune variation importante des produits totaux des activités ordinaires d’AmBisome® entre le T4-23 et le T4-22.

Autre spécialité : La diminution au sein du portefeuille des autres domaines thérapeutiques spécialisés s’explique principalement par les habitudes d’achat de certains clients.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, excluant l'effet de l’hyperinflation, les produits des activités ordinaires ont connu une hausse de 51 368 $, ou 18 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. L’appréciation de certaines devises d’Amérique latine a entraîné une hausse des produits des activités ordinaires de 13 729 $ en 2023 par rapport à ceux de 2022.

Excluant l’effet de l’IAS 293 Variation Catégorie thérapeutique CDA-23 CDA-22 $1 %2 Oncologie/Hématologie 122 736 105 464 17 272 16 % Maladies infectieuses 140 671 116 530 24 141 21 % Autre spécialité 79 731 69 776 9 955 14 % Total 343 138 291 770 51 368 18 %

1 Un écart positif représente un impact positif sur le résultat (perte) net t un écart négatif représente un impact négatif sur le résultat (perte) net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

3 Les résultats excluant l’effet de l’IAS 29 sont des mesures non PCGR. Veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

La hausse des produits excluant l’effet de l’hyperinflation s’explique comme suit :

Oncologie/Hématologie : Le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté d’environ 27 380 $, ce qui s’explique surtout par la croissance continue de nos principaux produits promus, notamment Lenvima®, Trelstar® et Palbocil® lancés en Argentine au T1-23 et la prise en charge des activités commerciales d’Akynzeo® au Brésil, en Argentine et au Canada en 2022. L’augmentation a été contrebalancée par une réduction d’environ 10 108 $ des produits des activités ordinaires de nos produits à maturité et de marques génériques en raison de leur cycle de vie, y compris l’arrivée de nouveaux concurrents.

Maladies infectieuses : Le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a connu une hausse d’environ 31 897 $, compte non tenu de l’incidence de la transition et de la résiliation planifiées de l’entente avec Gilead pour un portefeuille de produits contre le VIH et le VHC. L’augmentation est attribuable à la croissance de nos principaux produits promus, notamment AmBisome® et Cresemba®, ainsi qu’à la hausse de la demande pour Impavido®. L’augmentation comprend des produits des activités ordinaires supplémentaires de 18 200 $ lié au contrat avec le MSB se rapportant à AmBisome®.



Contrat MSB : En décembre 2022, la Société a conclu un contrat avec le Ministère de la Santé du Brésil se rapportant à AmBisome® (le « contrat MSB »). Knight a remis un total de 34 600 $ dans le cadre du contrat MSB, comme suit : 7 000 $ en 2022, 25 200 $ en 2023 (2 400 $ au T1-23, 18 000 $ au T2-23 et 4 800 $ au T4-23) et 2 400 $ au T1-24. En décembre 2023, Knight a signé une nouvelle entente avec le MSB et il est prévu que 16 500 $ seront livrés en 2024 à compter de mars 2024, portant ainsi le total des ventes prévues à 18 900 $ au MSB en mars 2024, ce qui portera les ventes totales estimées de 18 900 $ au MSB en 2024.

Autre spécialité : L’augmentation du portefeuille des autres domaines thérapeutiques spécialisés est principalement attribuable à la transition des activités commerciales d’Exelon® de Novartis à Knight, ce qui a entraîné la modification du traitement comptable, qui consistait auparavant en la comptabilisation d’un profit net au transfert, tandis que l'on procède à présent à la comptabilisation des produits et coûts de vente connexes.

Marge brute : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires, a été de 46 %, comparativement à 45 % pour le T4-22. Excluant l'effet de l’IAS 29, la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires, s’est établie à 48 % au T4-23 et à 50 % au T4-22. La diminution s’explique par la modification de la composition du portefeuille de produits.

Pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022, la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires, a été de 47 %. Excluant l'effet de l’IAS 29, la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires, s’est établie à 48 % en 2023 et à 52 % en 2022. Exelon® a été comptabilisé à titre de transfert de résultat net de Novartis pour le Brésil et la Colombie au S1-22. Si Knight avait présenté les produits et les coûts des ventes connexes d’Exelon® plutôt qu’un transfert de résultat net, la marge brute ajustée en 2023 et 2022 aurait été respectivement de 48 % et 50 %. La diminution de la marge brute ajustée s’explique par la modification de la composition du portefeuille de produits.

Ventes et commercialisation (« V&C ») : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, les frais de V&C ont représenté 10 816 $, une baisse de 3 586 $, ou 25 %. Excluant l'effet de l'IAS 29, les frais de V&C ont diminué de 702 $, ou 5 %. Il n’y a aucune variation importante des frais de V&C.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, les frais de V&C ont diminué de 2 195 $, ou 5 %. Excluant l'effet de l’IAS 29, les frais de V&C ont augmenté de 1 923 $, ou 4 %. L’augmentation s’explique par la charge de rémunération, certains coûts variables comme les frais de logistique qui augmentent en fonction de la hausse des produits des activités ordinaires, ainsi que par une augmentation des activités de V&C liées aux principaux produits promus, y compris Akynzeo® qui a été relancé au Brésil au T3-22 et au Canada au T4-22.

Charges administratives (« CA ») : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, les CA se sont établies à 8 109 $, en baisse de 2 227 $, ou 22 %, par rapport à celles de la période correspondante de l’exercice précédent. Excluant l'effet de l’IAS 29, les CA ont diminué de 535 $, ou 5 %. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, les CA se sont établies à 37 414 $, en baisse de 2 736 $, ou 7 %. Excluant l'effet de l'IAS 29, les CA ont augmenté de 1 181 $, ou 3 %. Il n’y a aucune variation importante des CA.

Recherche et développement (« R&D ») : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, les frais de R&D se sont élevés à 4 258 $, soit une hausse de 118 $ ou 3 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. Excluant l'effet de l'IAS 29, la hausse s'est établie à 2 518 $, soit 62 %. L'augmentation est attribuable à l'expansion de nos activités de développement de la gamme de produits. Knight a investi 1 947 $ au T4-23, soit une progression de 1 838 $ comparativement au T4-22, dans son portefeuille de produits.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, les frais de R&D ont augmenté de 2 794 $, ou 19 %. Excluant l'effet de l'IAS 29, les frais de R&D ont crû de 6 204 $, ou 45 %. L’augmentation s’explique par l’expansion de nos activités de développement de portefeuille de produits et par nos initiatives médicales liées aux principaux produits promus, notamment Akynzeo® qui a été relancé au Brésil au T3-22 et au Canada au T4-22. Knight a investi 2 492 $ dans son portefeuille en 2023, une hausse de 2 236 $ comparativement à l’exercice précédent. Tous les coûts liés aux activités de développement sont passés en charges, dont les demandes d’approbation réglementaire, les transferts de méthodes analytiques, les études de stabilité et les études de bioéquivalence.

Amortissement des actifs incorporels : Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023, l’amortissement des immobilisations incorporelles a diminué respectivement de 6 041 $ et 6 702 $. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, l’amortissement a diminué respectivement de 5 407 $ et 5 534 $. La diminution s’explique par une réduction de la valeur comptable nette des immobilisations incorporelles, y compris la perte de valeur comptabilisée en 2022 (se reporter à la rubrique « Dépréciation d’actifs non courants » ci-après).

Dépréciation des actifs incorporels : Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023, la dépréciation des actifs incorporels est de de 9 260 $, principalement attribuable à Exelon®. Les immobilisations incorporelles d’Exelon® sont comptabilisées en $US, soit la monnaie fonctionnelle, et converties en $CA à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. L’appréciation du $US par rapport au $CA entre le taux à la date d’acquisition d’Exelon® et le taux de change de clôture de 2023 a entraîné une augmentation de la valeur de l’actif en dollars canadiens et une perte de valeur correspondante.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, une perte de 21 654 $ a été enregistrée. En comptabilité hyperinflationniste, les actifs non monétaires, y compris les immobilisations corporelles, les droits d'utilisation et les actifs incorporels, sont ajustés selon l'indice d'inflation et reconvertis en $CA au taux de clôture de la période de référence. Lorsque l'indice d'inflation excède la dévaluation du peso argentin par rapport au dollar canadien, la valeur des actifs non monétaires convertie en dollars canadiens est accrue. En 2022, la hausse de la valeur des actifs non monétaires en Argentine due à l'hyperinflation a engendré une perte de valeur de 21 654 dollars. La perte représente une dépréciation de certains actifs de droit d'utilisation, d'immobilisations corporelles en Argentine et d'actifs incorporels liés à la propriété intellectuelle des produits génériques de marque à leur valeur recouvrable.

De plus, au cours de 2022, la Société a comptabilisé une perte de valeur additionnelle représentant la réduction de valeur du paiement initial et de certains paiements d’étape réglés aux termes de certaines conventions de licence liées à des produits découlant de l’évolution des attentes commerciales.

Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, les revenus d'intérêts ont diminué de 1 182 $, soit 28 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une réduction de l'encours des prêts stratégiques, compensée par l'augmentation des taux d'intérêt sur les liquidités et les titres négociables.

Les produits d’intérêts en 2023 ont augmenté de 1 943 $, ou 18 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation s’explique par la hausse des taux d’intérêt sur la trésorerie et les titres négociables.

Charge d’intérêt : Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023, les charges d'intérêts ont progressé respectivement de 1 797 $, soit 78 %, et de 5 888 $, soit 89 %, comparativement aux mêmes périodes l'an dernier. La hausse résulte de la croissance du solde moyen des prêts résultant du prêt de la Société financière internationale (« SFI ») qui a été clôturé en décembre 2022 et de l'augmentation des taux d'intérêt variables, partiellement compensée par les remboursements de capital des prêts bancaires d'Itaú Unibanco Brasil, de Bancolombia et de la SFI.

BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, le BAIIA ajusté a diminué de 1 764 $. Cette diminution s’explique par une augmentation des charges d’exploitation attribuable principalement à la hausse des frais de R&D découlant de l’élargissement des activités de développement de nos produits potentiels et des initiatives médicales liées aux principaux produits promus, le tout contrebalancé par une augmentation de la marge brute (excluant l'effet de l'IAS 29) de 508 $.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, le BAIIA ajusté a augmenté de 6 043 $, ou 11 %. La croissance du BAIIA ajusté s’explique par une augmentation de la marge brute (excluant l'effet de l'IAS 29) de 15 831 $, contrebalancée par une augmentation des frais de V&C et des frais de R&D.

Perte nette : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, la perte nette a atteint 24 326 $, comparativement à une perte nette de 15 188 $ sur la même période l'an dernier. La variation découle essentiellement des éléments susmentionnés et (1) une perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 7 878 $ contre un gain net de 8 824 $ sur la même période l'an dernier, principalement en raison des gains et pertes réalisés et non réalisés sur la juste valeur des actifs financiers, (2) une perte de change de 9 007 $ au T4-23 principalement imputable aux pertes latentes dues à l'incidence de la dévaluation de l'ARS sur les créances libellées en $US détenues par la société affiliée de Knight en Argentine, comparativement à une perte de change de 1 663 $ au T4-22 essentiellement attribuable à l'appréciation du $CA par rapport au $US, et (3) un recouvrement d'impôt sur le résultat de 1 826 $ au T4-23 et 7 947 $ au T4-22, essentiellement en raison de la comptabilisation de certains actifs d'impôts différés liés aux pertes fiscales subies dans certaines juridictions et aux différences temporelles liées à nos actifs financiers.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la perte nette s'est élevée à 16 835 $, contre une perte nette de 29 892 $ pour l'exercice précédent. L'écart résulte principalement des éléments susmentionnés et (1) d'une perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 10 224 $ comparativement à une perte nette de 20 677 $ pour l'exercice précédent, principalement attribuable aux gains et aux pertes réalisés et non réalisés sur la juste valeur des actifs financiers, (2) d'une perte de change de 15,169 $ en 2023, découlant principalement des pertes latentes dues à l'incidence de la dévaluation du ARS sur les créances libellées en $US détenues par la société affiliée de Knight en Argentine, contre un gain de change de 7 442 $ en 2022, découlant principalement de l'appréciation du $US, compensé par 3) un recouvrement d'impôt sur le résultat de 5 153 $ en 2023 et de 14 068 $ en 2022, attribuable principalement à la comptabilisation de certains actifs d'impôt différé en raison de pertes fiscales subies dans certaines juridictions et de décalages temporels liés à nos actifs financiers.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 31 décembre 2023, Knight disposait de 161 825 $ en trésorerie, en équivalents de trésorerie et en titres négociables, soit une réduction de 10 849 $, ou 6 %, comparativement au 31 décembre 2022. L'écart est principalement attribuable au rachat d'actions ordinaires dans le cadre de l'OPRCNA, aux remboursements de capital sur les prêts bancaires et au règlement d'autres soldes à payer principalement dus aux ventes et aux échéanciers réglementaires de certains produits, notamment Akynzeo® et Aloxi®, partiellement compensés par les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation et le produit des remboursements de prêts stratégiques et de la cession de certains placements, notamment Moksha8 et Medimetriks.

Actifs financiers : Au 31 décembre 2023, les actifs financiers représentaient 128 369 $, soit une baisse de 48 194 $ ou 27 % comparativement au 31 décembre 2022, attribuable à une réduction des fonds de 23 455 $, principalement en raison de la baisse des prix des actions cotées en bourse détenues par nos fonds de placement stratégiques, une diminution des prêts et autres créances de 22 386 $, principalement due aux paiements du prêt Moksha8, et une diminution des placements en actions et des produits dérivés de 2 352 $, principalement due à la cession de certains bons de souscription et actions, y compris Moksha8 et Medimetriks. La nature des placements du fonds peut engendrer des fluctuations importantes de la juste valeur des actifs sous-jacents.

Comptes fournisseurs et charges à payer : Au 31 décembre 2023, les comptes fournisseurs et les charges à payer représentaient 90 617 $, soit une baisse de 18 113 $ ou 17 % comparativement au 31 décembre 2022, attribuable principalement aux paiements effectués pour l'achat de stocks.

Prêts bancaires : Au 31 décembre 2023, les prêts bancaires s'élevaient à 61 866 $, une baisse de 8 206 $ ou 12 %, comparativement au 31 décembre 2022, en raison des remboursements partiellement compensés par les intérêts courus, de l'appréciation de certaines devises de la région latino-américaine, ainsi que de la dernière tranche du prêt de la SFI obtenue au cours du T1-23.

« Je suis particulièrement fier de nos réalisations au cours de la dernière décennie, qui ont abouti non seulement à des résultats records, mais aussi à un bilan robuste. Nous avons bâti une société prospère qui produit un niveau élevé de flux de trésorerie opérationnel. Nous avons clôturé l'année avec plus de 161 millions $ de liquidités et de titres négociables, plus de 128 millions $ d'actifs financiers et un seuil d'endettement prudent inférieur à 62 millions $. Par ailleurs, depuis la création de notre programme d'OPRCNA, nous avons redistribué aux actionnaires plus de 239 millions $ à un prix moyen de 5,70 $ par action.

La solidité de notre plateforme et de notre bilan nous permettra de mener en toute confiance notre stratégie, d'investir dans notre portefeuille de produits et d'offrir une valeur ajoutée durable à nos actionnaires », a déclaré Arvind Utchanah, chef des finances de Thérapeutique Knight inc.

Mise à jour sur les produits

Soumissions réglementaires, approbations et lancements de produits

Minjuvi® (tafasitamab)

Knight a soumis une demande d'autorisation de commercialisation pour Minjuvi® au Mexique et en Argentine, pour le traitement des patients adultes atteints d’un lymphome diffus à grandes cellules B (« LDGCB ») récidivant ou réfractaire, non admissibles à une greffe de cellules souches autologue (« GSA »). Knight a reçu l'approbation réglementaire pour Minjuvi® au Brésil dont le lancement commercial a eu lieu en 2024.

Pemazyre® (pemigatinib)

Knight a soumis les demandes d'autorisation de commercialisation de Pemazyre® en Argentine, au Mexique et au Brésil pour le traitement des adultes atteints d'un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique avec une fusion ou un réarrangement FGFR2 qui a progressé après au moins une ligne antérieure de traitement systémique.

Fostamatinib®

Knight a déposé des demandes d'autorisation de commercialisation du fostamatinib au Brésil, au Mexique et en Colombie, pour le traitement de la thrombocytopénie chez les patients adultes atteints de thrombocytopénie immunitaire chronique (ITP) dont la réponse à un traitement antérieur a été insuffisante, pour approbation réglementaire.

Karfib® (carfilzomib)

Knight a déposé une demande d'autorisation de commercialisation de Karfib® au Chili pour le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire qui ont reçu une ou plusieurs lignes de traitement antérieures. Après la clôture de l'exercice, Knight a obtenu l'approbation réglementaire pour Karfib® en Colombie, dont le lancement est prévu en fin d'année, au S2 2024.

Rembre® (dasatinib)

Knight a déposé une demande d'autorisation de commercialisation pour Rembre® au Chili, pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique avec chromosome Philadelphia positif (Ph+).

Palbocil® et Bapocil® (palbociclib)

Knight a procédé au lancement de Palbocil® en Argentine et a reçu l'approbation réglementaire pour Bapocil® au Chili. Le produit est indiqué pour le traitement de patients positif pour les récepteurs hormonaux (HR) et négatif pour le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), en association avec : un inhibiteur de l'aromatase comme thérapie endocrinienne initiale pour les femmes ménopausées; ou le fulvestrant pour les patientes dont la maladie a avancé suite à un traitement endocrinien antérieur.

Xetrane® (polalidomide)

Knight a obtenu l'approbation réglementaire pour Xetrane® au Chili, pour traiter les patients adultes atteints de myélome multiple (MM) à qui ont été administrées au minimum deux thérapies préalables notamment le lénalidomide et d'un inhibiteur du protéasome et dont la maladie a connu une progression dans les 60 jours suivant la fin du dernier traitement, en association avec la dexaméthasone.

Bijuva® (estradiol et progestérone) et Imvexxy® (inserts vaginaux d'estradiol)

Après la fin de l'exercice, Knight a procédé au lancement de Bijuva® et Imvexxy® au Canada. Bijuva® est indiqué pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à graves liés à la ménopause. Imvexxy® est indiqué pour le traitement de la dyspareunie modérée à sévère (douleur vaginale liée à l'activité sexuelle), symptôme de l'atrophie vulvaire et vaginale (AVV), liée à la ménopause. Imvexxy® est concurrentiel dans le marché de l'AVV qui a dépassé les 90 millions $ en 2023 et a progressé à un taux de croissance annuel moyen de 9 % depuis 2020, selon IQVIA.

Expansion de la gamme de produits

Knight a étendu son portefeuille de produits grâce à l'obtention d'une licence pour un médicament générique de marque et deux médicaments novateurs. Au T3 2023, Knight a obtenu la licence d'une molécule générique de marque en oncologie/hématologie pour le Brésil. Actuellement, aucun générique de marque n'a été lancé contre le médicament novateur qui, selon IQVIA, aurait engendré des revenus supérieurs à 170 000 $ en 2023.

Au T4 2023, Knight a obtenu une licence pour QelbreeMC (viloxazine) pour le Canada. QelbreeMC est une formulation à libération prolongée de viloxazine, un agent modulateur multimodal de la sérotonine et de la norépinéphrine, un médicament non stimulant pour le traitement du trouble du déficit d'attention avec hyperactivité (« TDAH »). QelbreeMC est commercialisé aux États-Unis sous forme de médicament sur ordonnance pour traiter le TDAH chez les patients âgés de 6 ans et plus. S'appuyant sur les résultats de quatre essais pivots,1-4 QelbreeMC a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration américaine en 2021 pour traiter les enfants entre 6 et 17 ans et en 2022 pour traiter les adultes. QelbreeMC est également en cours d'étude de plusieurs essais cliniques de phase 45, dont le premier est en association avec des psychostimulants pour le traitement des enfants et des adolescents atteints de TDAH (résultats préliminaires positifs rapportés en septembre 20236). Le début d'un second essai de phase clinique 47 parmi les enfants d'âge préscolaire atteints de TDAH est prévu en janvier 2024. Un troisième essai de phase clinique 48 vise à analyser l'effet de QelbreeMC sur les symptômes d'humeur comorbides prévalant chez les patients atteints de TDAH. QelbreeMC est le premier nouveau non stimulant à pénétrer le marché depuis plus de 10 ans et constituera une nouvelle option dans ce segment qui présente toujours un important besoin médical non satisfait. QelbreeMC devrait être compétitif sur le marché des non-stimulants pour le TDAH, évalué à plus de 80 000 $ selon IQVIA. Knight prévoit de soumettre une demande d'approbation réglementaire pour QelbreeMC au S2-2024.

Après la clôture de l'exercice, Knight a obtenu une licence pour IPX203 au Canada et en Amérique latine. IPX203 représente une nouvelle formulation orale de gélules à libération prolongée de carbidopa/lévodopa ( « CD/LD ») destinée au traitement de la maladie de Parkinson. IPX203 contient des granules à libération immédiate (LI) et des billes enrobées à libération prolongée (LP). Les granules à LI se composent de CD et de LD, ainsi que d'un polymère désintégrant favorisant une dissolution rapide. Les granules à LP sont constituées de LD, enrobées d'un polymère à LP assurant une libération lente du médicament, d'un polymère mucoadhésif gardant les granules plus longtemps sur la zone d'absorption, et d'un enrobage entérique empêchant les granules de se désintégrer prématurément dans l'estomac. IPX203 a fait l'objet de l'étude clinique RISE-PD, un essai clinique de phase 3 de 20 semaines, randomisé, en double insu, à double déposition et contrôlé par un agent actif, mené auprès de 630 patients. L'étude RISE-PD a rempli ses objectifs primaires et secondaires et a révélé que le traitement par IPX203 améliorait de façon statistiquement significative le temps quotidien de « bon fonctionnement » avec des doses moindres d'IPX203 par rapport à la carbidopa-lévodopa à libération immédiate (moyenne des moindres carrés, 0,53 heure ; IC à 95 %, 0,09-0,97). Lors de cette étude, IPX203 a été administré en moyenne trois fois par jour, contre cinq fois par jour pour la carbidopa-lévodopa à LI.9 IPX203 doit être compétitif sur un marché évalué à plus de 50 000 $ au Canada et à plus de 120 000 $ au Brésil, selon IQVIA.

« Ces transactions récentes illustrent notre approche ciblée visant à développer la solide plateforme et les capacités dont nous disposons, spécifiquement dans les domaines de l'oncologie et du SNC, ainsi que notre stratégie visant à bâtir un portefeuille équilibré composé de produits novateurs et de génériques de marque, ainsi que de thérapies pour les affections aiguës et les maladies chroniques, a déclaré Amal Khouri, chef des affaires commerciales, de Thérapeutique Knight inc. Au cours des quatre années écoulées depuis l'acquisition de Grupo Biotoscana, notre équipe a enrichi notre portefeuille de 13 nouveaux produits et nous continuerons à nous appuyer sur cette dynamique pour renouveler notre portefeuille et accélérer la croissance de notre société ».

Mise à jour de la Société

OPRCNA

Le 12 juillet 2023, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait accepté son avis d’intention de procéder à une OPRCNA (l'« OPRCNA de 2023 »). Aux termes de l’OPRCNA de 2023, Knight peut acheter à des fins d'annulation jusqu’à 5 999 524 actions ordinaires de la Société, soit 10 % du flottant au 30 juin 2023. L'OPRCNA de 2023 a commencé le 14 juillet 2023 et prendra fin le 13 juillet 2024 ou à la date à laquelle la Société aura atteint le nombre maximal d’achats dans le cadre de l'OPRCNA, selon la première des deux occurrences. De plus, Knight a conclu une convention avec un courtier visant à faciliter l’acquisition de ses actions ordinaires aux termes de l'OPRCNA. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a acheté 11 125 288 actions ordinaires (5 649 189 actions ordinaires en 2022) à un prix moyen de 4,82 $ (5,34 $ en 2022), pour une contrepartie en trésorerie totale de 53 479 $ (30 069 $ en 2022).

Mise à jour sur les perspectives financières

Knight présente des indications sur les produits1 sur une base non PCGR. Cela résulte tant de la difficulté de prévoir les taux d’inflation argentins que de son incidence sur la Norme IAS 29.

Pour l'exercice 2024, Knight a confirmé ses prévisions financières sur les résultats et prévoit générer entre 335 et 350 millions $ de produits et le BAIIA ajusté qui devrait se situer à environ 17 % des produits. Ces indications reposent sur un certain nombre d’hypothèses, y compris, dont les suivantes, sans s’y limiter :

aucun produit pour les opérations de développement des affaires non réalisées au 20 mars 2024

aucune interruption prévue de certaines ententes de distribution, de licence ou d'approvisionnement

aucune interruption d’approvisionnement, ni en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ni en raison de difficultés générales de production

pas de nouveaux entrants génériques sur nos marques pharmaceutiques clés

pas de changements imprévus de la réglementation gouvernementale en matière de tarification

exécution commerciale fructueuse des ententes de référencement de produits avec les organismes de services de santé, les assureurs, les comptes clés et les payeurs publics

exécution réussie et adhésion aux produits nouvellement lancés

aucune augmentation majeure de provision pour stocks ou créances commerciales

taux de change des devises étrangères demeurant dans les fourchettes prévues de 2023 à l'exception de l'Argentine

inflation demeurant dans les fourchettes prévues.

Advenant qu’une des hypothèses diffère, les perspectives financières et les résultats réels pourraient varier considérablement. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux risques et hypothèses indiqués dans la section « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca .

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 déposée sur www.sedarplus.ca . Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

EFFET DE L’HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d’une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l’inflation. Si la Société n’appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d’exploitation de la Société seraient les suivantes :

T4-23 CDA-23 Publié

selon les

IFRS

Excluant

l’effet de

la Norme

IAS 291

Variation Publié

selon les

IFRS

Excluant

l’effet de

la Norme

IAS 291

Variation $2

%3 $2

%3 Produits 74 197 88 402 (14 205 ) 16 % 328 199 343 138 (14 939 ) 4 % Coût des produits vendus 39 982 45 963 5 981 13 % 175 547 176 948 1 401 1 % Marge brute 34 215 42 439 (8 224 ) 19 % 152 652 166 190 (13 538 ) 8 % Marge brute (%) 46 % 48 % 47 % 48 % Charges Ventes et commercialisation 10 816 14 371 3 555 25 % 46 279 50 006 3 727 7 % Charges administratives 8 109 9 548 1 439 15 % 37 414 38 632 1 218 3 % Recherche et développement 4 258 6 561 2 303 35 % 17 549 19 937 2 388 12 % Amortissement des actifs incorporels 11 115 11 163 48 — 45 040 44 952 (88 ) — Dépréciation des actifs incorporels 9 260 9 260 — — 9 260 9 260 — — Résultat (perte) d’exploitation (9 343 ) (8 464 ) (879 ) 10 % (2 890 ) 3 403 (6 293 ) 185 %

1 Les résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

2 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29.

3 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.





T4-22 CDA-22 Publié

selon les

IFRS

Excluant

l'effet de

la Norme

IAS 291

Variation Publié

selon les

IFRS

Excluant

l'effet de

la Norme

IAS 291

Variation

$2

%3 $2

%3

Produits 81 655 83 806 (2 151 ) 3 % 293 563 291 770 1 793 1 % Coût des produits vendus 44 767 41 875 (2 892 ) 7 % 155 502 141 411 (14 091 ) 10 % Marge brute 36 888 41 931 (5 043 ) 12 % 138 061 150 359 (12 298 ) 8 % Marge brute (%) 45 % 50 % 47 % 52 % Charges Ventes et commercialisation 14 402 15 073 671 4 % 48 474 48 083 (391 ) 1 % Charges administratives 10 336 10 083 (253 ) 3 % 40 150 37 451 (2 699 ) 7 % Recherche et développement 4 140 4 043 (97 ) 2 % 14 755 13 733 (1 022 ) 7 % Amortissement des actifs incorporels 17 156 16 724 (432 ) 3 % 51 742 49 561 (2 181 ) 4 % Dépréciation des actifs incorporels 21 904 250 (21 654 ) 8662 % 23 984 2 330 (21 654 ) 929 % Perte d’exploitation (31 050 ) (4 242 ) (26 808 ) 632 % (41 044 ) (799 ) (40 245 ) 5037 %

1 Les résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

2 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29.

3 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

MESURES NON PCGR

[En milliers de dollars canadiens]

La Société divulgue des mesures non-PCGR et des ratios qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société. Les mesures financières non-PCGR et le ratio de BAIIA ajusté par action ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculés à l’instar des mesures financières de même dénomination présentées par d’autres sociétés.

La Société utilise les mesures non PCGR suivantes :

Produits et résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation selon l’IAS 29 : Les produits et les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés pour exclure l’effet de l’hyperinflation aux termes de l’IAS 29. L’effet de l’hyperinflation aux termes de la norme IAS 29 est calculé en appliquant un indice général des prix approprié afin d’exprimer les effets de l’inflation. Après prise en compte des effets de conversion, le compte de résultat est converti sur la base du taux de change de clôture du mois.

Revenus/résultats financiers à taux de change constant : Les revenus/résultats financiers à taux de change constant sont obtenus par la conversion de revenus/résultats financiers de la période précédente des monnaies fonctionnelles en dollars canadiens en utilisant les taux de conversion en vigueur durant la période en cours. De plus, pour l'Argentine, la Société exclut l’effet de l'hyperinflation et convertit les produits/résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

Les revenus/résultats financiers à taux de change constant permettent de consulter les revenus/résultats financiers sans l’incidence des fluctuations de taux de change, facilitant de ce fait la comparaison des résultats d’une période à une autre. La présentation des revenus/résultats financiers en monnaie constante est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. Ainsi, les informations présentées peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.

Marge brute ajustée : La marge brute est ajustée afin de tenir compte séparément du chiffre d'affaires et du coût des ventes d'Exelon®, plutôt que d'être présentée comme un transfert de bénéfice net.

BAIIA : Résultat d’exploitation ou perte ajusté(e) afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d’achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d’inclure les coûts liés aux contrats de location.

BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d’acquisition et les dépenses non récurrentes.

BAIIA ajusté par action : Le BAIIA ajusté sur un nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période respective.

Les ajustements incluent les éléments suivants.

Avec l’adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d’exploitation. L’ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.

Les coûts d’acquisition correspondent à des dépenses juridiques, de consultation et de conseil, pour les acquisitions.

Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre.

Pour les périodes de trois mois et d'exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a calculé le BAIIA et le BAIIA ajusté comme suit :

Variation Variation T4-23 T4-22 $1

%2 CDA-23 CDA-22 $1

%2 Résultat (perte) d’exploitation (9 343 ) (31 050 ) 21 707 70 % (2 890 ) (41 044 ) 38 154 93 % Ajustement des résultats (pertes) d’exploitation Amortissement des actifs incorporels 11 115 17 156 (6 041 ) 35 % 45 040 51 742 (6 702 ) 13 % Dépréciation des actifs incorporels 9 260 21 904 (12 644 ) 58 % 9 260 23 984 (14 724 ) 61 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs liés aux droits d’utilisation 343 3 037 (2 694 ) 89 % 5 357 10 879 (5 522 ) 51 % Coûts de location (ajustement IFRS 16) (705 ) (836 ) 131 16 % (2 851 ) (2 750 ) (101 ) 4 % Effet de la Norme IAS 29 1 331 3 119 (1 788 ) 57 % 6 103 10 730 (4 627 ) 43 % BAIIA 12 001 13 330 (1 329 ) 10 % 60 019 53 541 6 478 12 % BAIIA ajusté 12 057 13 821 (1 764 ) 13 % 60 075 54 032 6 043 11 %

1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.







La Société a calculé le BAIIA ajusté par action comme suit :

T3-23 T3-22 CDA-23 CDA-22 BAIIA ajusté1 12 057 13 821 60 075 54 032 BAIIA ajusté par action ordinaire1 0,12 0,12 0,59 0,48 Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période (en milliers) 101 170 112 206 101 170 112 206

1 Les BAIIA ajustés ne sont pas de mesure de PCGR et le BAIIA ajusté par action est un ratio non PCGR. Veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

Explication des ajustements

Coûts d'acquisition et de transaction Les coûts d'acquisition et de transaction représentent les frais légaux, de consultation et de conseil liés aux acquisitions. Autres frais non récurrents Les autres frais non récurrents se rapportent aux coûts encourus par la société qui ne résultent pas du cours normal des affaires ni ne sont censés s'y produire.





BILANS CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens] Au 31-12-2023 31-12-2022 ACTIFS Actifs courants Trésorerie, équivalents de trésorerie 58 761 71 679 Titres négociables 95 657 85 826 Créances commerciales 88 722 94 890 Autres créances 7 427 11 290 Stocks 91 834 92 489 Charges payées d’avance et dépôts 4 881 3 344 Autres actifs financiers courants 15 753 33 716 Impôts sur le résultat à recevoir 2 080 2 385 Total des actifs courants 365 115 395 619 Titres négociables 7 407 15 169 Charges payées d’avance et dépôts 7 767 3 266 Actifs au titre de droits d’utilisation 6 190 5 827 Immobilisations corporelles 11 669 16 806 Immobilisations incorporelles 289 960 338 780 Goodwill 79 844 82 274 Autres actifs financiers 112 616 142 847 Actifs d’impôt différé 19 390 9 310 Autres créances à long terme 45 535 44 938 580 378 659 217 Total de l’actif 945 493 1 054 836





BILANS CONSOLIDÉS (suite)

[En milliers de dollars canadiens] Au 31-12-2023 31-12-2022 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 85 366 106 061 Obligations locatives 1 728 2 578 Autres obligations 1 046 5 793 Prêts bancaires 17 850 17 674 Impôts sur le résultat à payer 1 182 2 274 Autres soldes à payer 6 857 6 941 Passif total courant 114 029 141 321 Créditeurs et passifs accumulés 5 251 2 669 Obligations locatives 5 497 5 050 Prêts bancaires 44 016 52 398 Autres soldes à payer 27 012 23 176 Passifs d’impôt différé 2 817 4 365 Total des passifs 198 622 228 979 Capitaux propres Capital social 540 046 599 055 Bons de souscription 117 117 Surplus d’apport 25 991 23 664 Cumul des autres éléments du résultat global 29 829 41 266 Résultats non distribués 150 888 161 755 Total des capitaux propres 746 871 825 857 Total du passif et des capitaux propres 945 493 1 054 836





COMPTES DE PERTES CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action] Trois mois clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2023 2022 2023 2022 Produits 74 197 81 655 328 199 293 563 Coût des produits vendus 39 982 44 767 175 547 155 502 Marge brute 34 215 36 888 152 652 138 061 Marge brute (%) 46 % 45 % 47 % 47 % Charges Ventes et commercialisation 10 816 14 402 46 279 48 474 Charges administratives 8 109 10 336 37 414 40 150 Recherche et développement 4 258 4 140 17 549 14 755 Amortissement d’actifs incorporels 11 115 17 156 45 040 51 742 Dépréciation d’actifs incorporels 9 260 21 904 9 260 23 984 Résultat (perte) d’exploitation (9 343 ) (31 050 ) (2 890 ) (41 044 ) Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (2 449 ) (1 922 ) (8 667 ) (4 072 ) Autres produits d’intérêt (632 ) (2 341 ) (3 908 ) (6 560 ) Charge d’intérêts 4 090 2 293 12 488 6 600 Autres charges (782 ) 1 964 (2 905 ) (4 025 ) Perte nette (gain) sur actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net 7 878 (8 824 ) 10 224 20 677 Perte (gain) de change 9 007 1 663 15 169 (7 442 ) Gain lié à l’hyperinflation (303 ) (748 ) (3 303 ) (2 262 ) Perte avant impôt (26 152 ) (23 135 ) (21 988 ) (43 960 ) Impôt Impôt exigible 722 882 3 973 3 057 Impôt différé (2 548 ) (8 829 ) (9 126 ) (17 125 ) Recouvrement charge d’impôt (1 826 ) (7 947 ) (5 153 ) (14 068 ) Perte nette (24 326 ) (15 188 ) (16 835 ) (29 892 ) Perte nette de base et diluée par action (0,23 ) (0,13 ) (0,16 ) (0,26 ) Nombre moyen pondéré de base et dilué d’actions ordinaires en circulation Base 103 718 322 112 865 984 107 465 978 114 890 252 Dilué 103 718 322 112 865 984 107 465 978 114 890 252