$3+ Bn Cold Pain Therapy Market to Grow at 5.1% CAGR, Globally, by 2032

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, March 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research published a report, titled,โ€ฏโ€œ๐‚๐จ๐ฅ๐ ๐๐š๐ข๐ง ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ (๐Ž๐“๐‚ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ), ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐Œ๐ฎ๐ฌ๐œ๐ฎ๐ฅ๐จ๐ฌ๐ค๐ž๐ฅ๐ž๐ญ๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐จ๐ซ๐๐ž๐ซ๐ฌ, ๐๐จ๐ฌ๐ญ-๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ, ๐’๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฃ๐ฎ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐๐จ๐ฌ๐ญ-๐“๐ซ๐š๐ฎ๐ฆ๐š ๐“๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ), ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ (๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ข๐ž๐ฌ, ๐‘๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ ๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ข๐ž๐ฌ): ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ, 2023โ€“2032.".โ€ฏ๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ญ๐ก๐žโ€ฏ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐ฅ๐ ๐ฉ๐š๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ $1.9 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2022, ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก $3 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2032, ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 5.1% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2023 ๐ญ๐จ 2032.

Prime Determinants of Growth

The cold pain therapy market has experienced significant growth owing to increase in the number of sports related injuries, increase in the number of surgical procedures, and rise in the number of traumatic injury cases.

The OTC product segment to maintain its leadership status throughout the forecast period

By product, the OTC product segment held the highest market share in 2022, accounting for more than half of cold pain therapy market revenue, owing to high adoption of OTC product such as creams and gels.

The musculoskeletal disorders segment to maintain its leadership status throughout the forecast period

By application, the musculoskeletal disorders segment held the highest market share in 2022, accounting for almost two fifth of cold pain therapy market revenue. This is attributed to high prevalence of theโ€ฏmusculoskeletal disorders and rise in geriatric population.

The retail pharmacies segment to maintain its leadership status throughout the forecast period

Byโ€ฏdistribution channel, the retail pharmacies segment held the highest market share in 2022, accounting for almost half of cold pain therapy market revenue, owing to the immediate availability of the cold pain therapy products and high sales of OTC cold pain therapy product through retail pharmacies.

๐“๐ก๐ž ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฆ๐š๐ข๐ง๐ญ๐š๐ข๐ง ๐ข๐ญ๐ฌ ๐ฅ๐ž๐š๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ฎ๐ฌ ๐ญ๐ก๐ซ๐จ๐ฎ๐ ๐ก๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐

Based on region, the North America segment held the highest market share in 2022, accounting for almost half of cold pain therapy market revenue. This is attributed to rise in the prevalence of orthopedic disorders coupled with favorable reimbursement scenario, increase in participation in sports related activities, well-defined regulatory framework and observation guidelines, sophisticated healthcare infrastructure, and strong presence of key players providing cold pain therapy products. However, Asia Pacific segment is expected to register highest CAGR during the forecast period, this is attributed to increase in geriatric population, increases in the incidence of road-accidents and musculoskeletal disease in the region.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ

1. Romsons Group of Industries

2. Cardinal Health Inc

3. Sanofi

4. Breg Inc.

5. Medline Industries LP

6. Ossur

7. Hisamitsu Pharmaceutical Inc

8. Beiersdorf AG

9. 3M

10. ThermoTek Inc

