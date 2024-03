Behavioral Health Market Updates : to Attain USD 107.3 Billion by 2032, CAGR of 7.7% Predicted 2023 to 2032

Behavioral Health Market

WILMINGTON, NEW CASTLE, DELAWARE, March 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research published a report, titled,โ€ฏโ€œBehavioral Health Market by Disorder (Alcohol Use Disorders, Substance Abuse Disorders, Eating Disorders, ADHD, and Others), Service (Emergency Mental Health Services, Outpatient Counselling, Home-based Treatment Services, Inpatient Hospital Treatment Services, and Other Services), and Age Group (Pediatric, Adult and Geriatric): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2022-2032."โ€ฏAccording to the report, the Global Behavioral Health Market was valued at $52 billion in 2022 and is estimated to reach $107.3 billion by 2032, exhibiting a CAGR of 7.7% from 2023 to 2032.

๐‘ท๐’“๐’Š๐’Ž๐’† ๐‘ซ๐’†๐’•๐’†๐’“๐’Ž๐’Š๐’๐’‚๐’๐’•๐’” ๐’๐’‡ ๐‘ฎ๐’“๐’๐’˜๐’•๐’‰

The behavioral health sector has seen substantial expansion due to an increase in conditions like alcohol use disorders and substance abuse disorders, particularly in both developed and developing nations.

๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘บ๐’–๐’ƒ๐’”๐’•๐’‚๐’๐’„๐’† ๐‘จ๐’ƒ๐’–๐’”๐’† ๐‘ซ๐’Š๐’”๐’๐’“๐’ ๐’†๐’“๐’” ๐’”๐’†๐’ˆ๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’Ž๐’‚๐’Š๐’๐’•๐’‚๐’Š๐’ ๐’Š๐’•๐’” ๐’๐’†๐’‚๐’ ๐’†๐’“๐’”๐’‰๐’Š๐’‘ ๐’”๐’•๐’‚๐’•๐’–๐’” ๐’ ๐’–๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’๐’“๐’†๐’„๐’‚๐’”๐’• ๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’๐’

In 2022, the substance abuse disorders segment dominated the market, claiming over three quarters of the market revenue, driven by the escalation of drug awareness campaigns and related prevention initiatives.

๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘ฐ๐’๐’‘๐’‚๐’•๐’Š๐’†๐’๐’• ๐‘ฏ๐’๐’”๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’ ๐‘ป๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐‘บ๐’†๐’“๐’—๐’Š๐’„๐’†๐’” ๐’”๐’†๐’ˆ๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’Ž๐’‚๐’Š๐’๐’•๐’‚๐’Š๐’ ๐’Š๐’•๐’” ๐’๐’†๐’‚๐’ ๐’†๐’“๐’”๐’‰๐’Š๐’‘ ๐’”๐’•๐’‚๐’•๐’–๐’” ๐’ ๐’–๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’๐’“๐’†๐’„๐’‚๐’”๐’• ๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’๐’

In 2022, the inpatient hospital treatment services segment captured the largest market share, representing nearly one-third of the market revenue, driven by the widespread adoption of these services within inpatient hospital environments.

๐‘ป๐’‰๐’† ๐’‚๐’ ๐’–๐’๐’• ๐’‚๐’ˆ๐’† ๐’ˆ๐’“๐’๐’–๐’‘ ๐’”๐’†๐’ˆ๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’Ž๐’‚๐’Š๐’๐’•๐’‚๐’Š๐’ ๐’Š๐’•๐’” ๐’๐’†๐’‚๐’ ๐’†๐’“๐’”๐’‰๐’Š๐’‘ ๐’”๐’•๐’‚๐’•๐’–๐’” ๐’ ๐’–๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’๐’“๐’†๐’„๐’‚๐’”๐’• ๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’๐’

In 2022, the adults segment commanded the largest market share, representing over half of the market revenue.

๐‘ณ๐’†๐’‚๐’ ๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• ๐‘ท๐’๐’‚๐’š๐’†๐’“๐’”

Acadia Healthcare

Ascension Seton

Behavioral Health Services Inc.,

Bright Harbor Healthcare

CareTech Holdings PLC

Centene Corporation

Civitas Solutions Inc.

Core Solutions Inc.

Oracle Corporation

Pyramid Healthcare, Inc.

Universal Health Services, Inc.

Welligent Inc.

The report offers an intricate examination of the prominent players within the Behavioral Health Market. These entities have embraced various strategies, including product launches, agreements, and collaborations, aimed at enhancing their market presence and sustaining dominance across diverse regions. It provides valuable insights into their business performance, operational segments, product portfolios, and strategic maneuvers, illustrating the competitive landscape effectively.

