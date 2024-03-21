全媒社：打造全球传播新标杆
EINPresswire.com/ -- 全媒社：打造全球传播新标杆
在瞬息万变的信息时代，如何让企业的声音传遍全球？全媒社，一家隶属于陕西滚金石广告文化传播有限公司的专业海外机构，用超过7年的海外传播经验给出了答案。
从2015年到2024年，全媒社以其专业的英文文本、图片和多媒体新闻稿发布服务，帮助众多全球企业和机构成功触及他们的目标受众。合作超过18000家海外媒体，全媒社在新生的企业传播服务领域确立了行业领先地位。
全媒社的核心竞争力在于其多渠道发布网络、受众情报、定向、评估及信息披露和投资者传播服务。通过这些服务，企业、组织和个人能够与媒体、消费者、政府、决策者、投资者普通大众进行充分、及时、精确的动态对话。这不仅有助于塑造品牌、提高知名度，还能影响公共政策、推动销售和筹集资本。
在这个市场日益融合的时代，全媒社以其高性价比的服务，成为众多企业走向世界的首选合作伙伴。全媒社的成功故事，正是新时代中国企业在海外传播生动写照，展示了中国企业的国际影响力和竞争力。
全媒社，让世界听见你的声音。
全媒社
在瞬息万变的信息时代，如何让企业的声音传遍全球？全媒社，一家隶属于陕西滚金石广告文化传播有限公司的专业海外机构，用超过7年的海外传播经验给出了答案。
从2015年到2024年，全媒社以其专业的英文文本、图片和多媒体新闻稿发布服务，帮助众多全球企业和机构成功触及他们的目标受众。合作超过18000家海外媒体，全媒社在新生的企业传播服务领域确立了行业领先地位。
全媒社的核心竞争力在于其多渠道发布网络、受众情报、定向、评估及信息披露和投资者传播服务。通过这些服务，企业、组织和个人能够与媒体、消费者、政府、决策者、投资者普通大众进行充分、及时、精确的动态对话。这不仅有助于塑造品牌、提高知名度，还能影响公共政策、推动销售和筹集资本。
在这个市场日益融合的时代，全媒社以其高性价比的服务，成为众多企业走向世界的首选合作伙伴。全媒社的成功故事，正是新时代中国企业在海外传播生动写照，展示了中国企业的国际影响力和竞争力。
全媒社，让世界听见你的声音。
全媒社
全媒社
+66 84 982 5672
quanmeishe@quanmeishe.com
全媒社