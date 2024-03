Valneva fera une présentation sur son vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ®, et participera à plusieurs événements lors du 24ème World Vaccine Congress à Washington, D.C.

Saint-Herblain (France), le 21 mars 2024 – Valneva SE (Nasdaq : VALN; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui qu’elle fera une présentation sur son vaccin à injection unique contre le chikungunya, IXCHIQ®, animera une table ronde sur les virus Zika et chikungunya, et participera à un débat sur les efforts d'éradication du chikungunya lors du 24ème World Vaccine Congress, qui se tiendra du 1er au 4 avril 2024 au Walter E. Washington Convention Center à Washington, D.C. La Société sera également présente dans la zone d'exposition du congrès, au stand n° 433.

Le 2 avril, Gerard Vondeling, Head Global Market Access & Value Evidence de Valneva, animera la table ronde interactive « Public Health Priorities: The Emerging Threats of Zika and Chikungunya » au côté d’Adrianne de Roo, Access Manager. Deux sessions sont organisées de 11h40 à 12h20 EST et de 12h30 à 13h10 EST.

Dans la soirée du 2 avril, Valneva participera à la cérémonie des VIE Awards, où elle est finaliste pour le prix du meilleur vaccin prophylactique pour IXCHIQ®, le premier et le seul vaccin autorisé au monde contre le chikungunya pour répondre à ce besoin médical non satisfait. Approuvé aux Etats-Unis, IXCHIQ®, a récemment été recommandé par le Comité consultatif sur la vaccination des Etats-Unis (ACIP)1 et ces recommandations ont été adoptées par les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC)2. Lors de la cérémonie, Thomas Lingelbach, CEO de Valneva, remettra par ailleurs le prix du meilleur procédé de fabrication / processus de développement.

Le 3 avril à 9h40 EST, Susanne Eder-Lingelbach, VP Clinical Development de Valneva, fera une présentation sur le vaccin IXCHIQ® intitulée « Antibody persistence of a single-dose live-attenuated chikungunya virus vaccine (VLA1553) in adults ».

Le 3 avril également, à 12h25 EST, le Dr. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer de Valneva, participera à la table ronde « Vaccine Development and Efforts towards Eradicating Chikungunya » aux côtés de Timothy Endy, Disease X et CHIKV Project Leader de la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI), Thais Dos Santos, Advisor, Surveillance and Control of Arboviral Diseases de l’Organisation Pan Américaine de la Santé (PAHO). Cette table ronde sera animée par Sushant Sahastrabuddhe, Deputy Director General chez International Vaccine Institute (IVI).

En outre, le 3 avril à 17h40 EST, Eduardo Forleo-Neto, VP, Vaccine Clinical Research & Development chez Pfizer, fera une présentation sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme de Pfizer et Valneva intitulée « 6-Valent, OspA-based Lyme Disease Vaccine (VLA15) - Clinical Development Overview ». VLA15 est actuellement en Phase 3 de développement clinique et fait l'objet d'un partenariat avec Pfizer pour cette étude et la commercialisation mondiale. La finalisation du recrutement pour l'étude a été annoncée en décembre 20233.

À propos d'IXCHIQ®

Aux États-Unis, IXCHIQ® est un vaccin vivant atténué indiqué pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV. Comme pour tous les produits approuvés dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée de la FDA, le maintien de l'autorisation pour cette indication est subordonné à la vérification du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.

À propos de VLA15

Il n’existe actuellement aucun vaccin humain contre la maladie de Lyme et VLA15 est le candidat vaccin le plus avancé contre cette maladie, avec deux essais de Phase 3 en cours ((VALOR - NCT05477524 et NCT05634811). Ce vaccin expérimental multivalent à sous-unités de protéines utilise un mode d’action qui a déjà fait ses preuves et qui cible la surface externe de la protéine A (OspA) de la Borrelia burgdorferi, bactérie à l'origine de la maladie de Lyme. L’OspA est l’une des protéines de surface les plus exprimées par la bactérie présente dans une tique. En bloquant l’OspA, la bactérie ne peut plus quitter la tique et infecter l'homme. Le candidat vaccin couvre les six sérotypes d’OspA Borrelia burgdorferi sensu lato présents en Amérique du Nord et en Europe. VLA15, qui est testé dans une formulation adjuvantée à l’alum et administré par voie intramusculaire, a démontré une forte immunogénicité et un profil d’innocuité acceptable dans les études précliniques et cliniques conduites jusqu’à ce jour.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

Nous disposons d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Nous commercialisons actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de notre activité commerciale croissante contribuent à l'avancement continu de notre portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale.

Contacts Médias et investisseurs

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP, Global Communications and European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

communications@valneva.com







Joshua Drumm, Ph.D.

VP, Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

















