AM Resources acquiert un important portefeuille de propriétés dans la ceinture de pegmatites autrichienne

MONTRÉAL, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AM Resources Corporation (« AM Resources » ou la « Société ») (TSXV: AMR) (Francfort: 76A), une société minière junior dynamique spécialisée dans l'exploration et le développement de gisements de pegmatites à fort potentiel, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'un important portefeuille de propriétés totalisant 1 500 km2 par désignation sur carte en Autriche. Les propriétés nouvellement acquises sont situées dans la ceinture de pegmatites autrichienne, au sein des nappes austro-alpines, connues pour leur diversité géologique et leur richesse en minéraux.

AM Resources élargit son portefeuille de propriétés à 1 500 km2





Joueur clé pour l'exploration du lithium à l’échelle du pays

AM Resources s'est positionnée pour devenir le joueur clé en matière d’exploration de lithium à l’échelle du pays, dans une juridiction prouvée avec un projet de mine de lithium1 de classe 1, et situé dans un rayon de 620 km des utilisateurs finaux.

L'équipe d'AM Resources a activement rassemblé un important portefeuille de propriétés prometteuses, avec quatre éléments clés au cœur de sa stratégie : une géologie prouvée, la proximité de marchés clés, une expertise historique et un code minier clair et éprouvé. Parmi les quelques juridictions qui se sont qualifiées, l'Autriche s'est avérée être un choix évident. Les propriétés d'AM Resources sont situées à moins de 620 km de 14 usines de batteries planifiées, avec un accès direct à un vaste réseau ferroviaire. L'exploitation minière en Autriche précède la création du pays, avec la plus ancienne mine de sel du monde en activité2. De plus, l'industrie minière a une tradition de main-d'œuvre qualifiée et dispose d'un vaste réseau académique et de services géologiques. Dans son rapport sur l'industrie minière, Minlex (mandaté par l'Union européenne) conclut : « En Autriche, les opérateurs bénéficient d'une sécurité d'investissement et d'une certitude juridique »3. Lorsqu’on combine tous ces éléments et qu’on y ajoute l’important portefeuille de propriétés disponibles, la Société estime qu'elle dispose d'une proposition d'investissement unique pour ses actionnaires.





David Grondin, chef de la direction d'AM Resources, a commenté : « Nous n'avons pas hésité à saisir cette opportunité unique dans une juridiction favorable à l'exploitation minière et qui a fait ses preuves. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'avoir rassemblé une propriété prospective d'une telle taille et d'une telle valeur. Nous avons fait preuve de diligence pour tester et prouver notre théorie l'été dernier lorsque nous avons acquis deux propriétés basées sur des structures géologiques probabilistes pour ensuite aller sur le terrain et trouver du spodumène4 sur chacune d'entre elles. À la suite de cette confirmation, nous avons jalonné tous les claims actuellement disponibles qui, selon nous, présentent un intérêt géologique dans la ceinture de pegmatites autrichienne5. »

Dans le cadre de cette nouvelle acquisition, la Société est heureuse d'ajouter la propriété Frederick à son portefeuille avec 112 pegmatites identifiées6 sur une superficie de 52,25 km2. La plus longue pegmatite identifiée mesure plus de 750 mètres de longueur. Cette propriété démontre le potentiel exceptionnel de la ceinture de pegmatites autrichienne. La combinaison du nombre et de la taille des pegmatites identifiées fait de cette propriété l'une des priorités de l'équipe pour la prochaine campagne d'exploration de la Société.

Nouvelle propriété Frederick d’AM Resources





« Cette acquisition stratégique représente un moment charnière dans le plan de croissance d'AM Resources et renforce sa position dans l'une des régions minières les plus prometteuses d'Europe. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance et souligne notre confiance dans le potentiel minéral de l'Autriche. La diversité géologique pour d'autres minéraux et la présence de vastes systèmes de pegmatites offrent des possibilités de découvertes intéressantes. Il est d'autant plus exaltant de pouvoir faire une telle acquisition dans une juridiction minière aussi méconnue et stable sur le plan réglementaire, » a ajouté M. Grondin.

La Société a passé les derniers mois à établir des relations locales durables avec le gouvernement, les fournisseurs de services et les professionnels et a hâte de mener des activités d'exploration, en continuant d'étudier les nouvelles découvertes de lithium faites au cours de la dernière campagne d'été, ainsi qu'en explorant de nouveaux sites prometteurs. En outre, AM Resources envisage d'accroître sa position sur le terrain afin d'améliorer davantage sa position stratégique.

Géologie du nouveau portefeuille de propriétés

Les levés géologiques indiquent la présence de plusieurs milliers de pegmatites réparties de manière variable dans la région. Ces unités porteuses de pegmatites sont principalement constituées de schistes à mica et de paragneiss, contenant souvent des couches riches en staurolite et/ou en aluminosilicate, avec des protolithes dont l'âge varie entre le Néoprotérozoïque et le Carbonifère.

Les pegmatites à spodumène se présentent généralement sous la forme de dykes dont la longueur varie de quelques dizaines de mètres à plus d'un kilomètre, et dont l'épaisseur varie de quelques décimètres à plusieurs mètres. Ces pegmatites, ainsi que les leucogranites, qui se présentent sous la forme de corps inhomogènes avec des zones pegmatitiques et aplitiques, couvrent des zones étendues allant jusqu'à 1 500 km2. Leur contact net avec les roches hôtes, parfois avec des zones de réaction étroites, souligne leur importance géologique.

Ce secteur géologique a conduit à la découverte du gisement de Wolfsberg, avec plus de 10 millions de tonnes d'une teneur supérieure à 1 % de spodumène. Le modèle d'affaires d'AM Resources consiste à explorer en vue de découvrir un gisement de cette ampleur sur les propriétés qu'elle vient d'acquérir.

Prolongation des bons de souscription

La Société annonce également qu'elle a demandé l'approbation de la Bourse de croissance TSX pour prolonger la durée d'un total de 13 155 000 bons de souscription d'actions ordinaires (les « bons de souscription »). Les bons de souscription ont été émis à l'origine dans le cadre d'un placement privé qui s'est conclu en deux tranches datées respectivement du 6 avril et du 29 avril 2022. Les dates d'expiration seront prolongées comme suit :

Nombre de bons de souscription Prix d’exercice Date d’expiration initiale Nouvelle date d’expiration 8 695 000 0,075$ 6 avril 2024 6 avril 2025 4 460 000 0,075$ 29 avril 2024 29 avril 2025

Toutes les autres modalités des bons de souscription resteront inchangées.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été examinées et vérifiées par Jean Lafleur, P. Geo. de PJLEXPL Inc., géologue inscrit à l'Ordre des Géologues du Québec (OGQ #833) et une personne qualifiée (PQ) telle que définie par le Règlement 43-101. M. Lafleur est indépendant de la Société et a examiné et approuvé la divulgation des informations géologiques d'AM Resources.

À propos de AM Resources

AM Resources Corporation (TSXV: AMR) est une société minière junior dynamique spécialisée dans l'exploration et le développement de gisements de pegmatite à haut potentiel. Avec un portefeuille stratégique d'actifs et un engagement à développer les ressources de manière responsable, la Société se consacre à la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes tout en adhérant aux normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise et de développement durable.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de AM Resources soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifier », « s'attendre à », « estimer », « avoir l'intention de », « anticiper » ou « croire », ou des variantes de ces mots et expressions, ou par l'indication que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, réalisés ou atteints. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés et informations prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Étant donné que les énoncés et les informations prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, ils comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. Les lecteurs sont avertis que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiés après cette date. AM Resources n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, qu'ils soient écrits ou verbaux, qui peuvent être faits de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

