Brandt élargi sa division de manutention de matériel dans tout le Canada

REGINA, Saskatchewan, 20 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe d'entreprises Brandt a annoncé une expansion majeure de son réseau de concessionnaires d'équipements de manutention, qui devrait générer 500 millions de dollars de nouveaux revenus et jusqu'à 300 nouveaux emplois au cours des trois prochaines années.



L'acquisition de Cervus Equipment par l'entreprise en 2021 comprenait des activités de manutention de l'Alberta jusqu’au Manitoba. Aujourd'hui, Brandt est heureuse d'annoncer son intention d'approfondir et d'élargir son engagement envers l'industrie de la manutention au Canada. L'entreprise développera ses activités de manutention à l'échelle nationale, en créant une nouvelle division distincte qui offrira des solutions sur mesure et un soutien après-vente aux clients d'un océan à l'autre.

« Nous pensons que le secteur de la manutention est prêt pour la croissance et qu'il a besoin d'une alternative nationale à la mosaïque existante de petits groupes de concessionnaires », a déclaré Shaun Semple, PDG de Brandt. « C'est pourquoi nous utilisons les leçons que nous avons tirées de la croissance des piliers Agriculture, Construction et foresterie, et Transport de notre entreprise pour créer un quatrième pilier au service de l'industrie de la manutention. »

Le Canada dépend de ses opérations de manutention dans tout le pays, depuis les ports et les centres de transport jusqu'aux entrepôts et aux centres de distribution. Les chariots élévateurs et autres équipements de manutention, ainsi que l'infrastructure connexe, sont essentiels pour assurer la circulation des marchandises aux Canadiens et soutenir la croissance nationale continue du pays, chaque jour.

Brandt reconnaît qu'il existe une occasion de fournir des solutions personnalisées de premier choix et d’établir des relations plus profondes et plus solides avec les entreprises qui utilisent des chariots élévateurs à travers le pays. Brandt est particulièrement bien placé pour tirer parti de sa promesse de marque axée sur le client afin de s'assurer que les clients ont accès à l'équipement, aux spécialistes, aux pièces et aux services nécessaires pour gérer des entreprises prospères.

Dans le cadre de cette expansion, Brandt prévoit d'étendre son réseau de magasins spécialisés dans la manutention à de nouveaux territoires, en se concentrant sur la fourniture de marques de chariots élévateurs haut de gamme, soutenues par une flotte de location dédiée, un réseau de pièces de premier plan et un réseau de service dédié aux travaux de réparation et à l'entretien préventif.

À propos du groupe d’entreprises Brandt



Le Groupe d’entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, Saskatchewan, Canada, est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l’acier, le transport, la manutention et l’énergie. L’entreprise compte plus de 6200 employés et plus de 180 sites au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt est l’une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d’élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Brian Radiff à bradiff@brandt.ca.