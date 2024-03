PHILIPPINES, March 20 - Press Release

March 20, 2024 SRP sponsorship speech for Medical Cannabis Bill Ginoong Pangulo, Pinunong Mayorya, sa mga kagalang-galang na miyembro ng lupon na ito, matapos po ang ilang buwan ng pag-aaral, konsultasyon, at pagdinig ng sub-committee na pinamunuan po ng inyong lingkod, ikinalulugod ko pong ihain sa plenaryo ang Senate Bill No. 2573 sa ilalim ng Ulat Komite Bilang 210 para sa panukalang: Cannabis Medicalization Act of the Philippines. Sa puntong ito ay nais ko pong hingin ang inyong atensyon sa compilation ng mga video ng mga pahayag at patotoo sa benepisyo ng medical cannabis. [played video] Ginoong Pangulo, wala na po sigurong pangarap ang bawat isang miyembro ng lupon na ito bilang mga halal ng taumbayan kundi makitang ang bawat Pilipino ay may epektibo at pantay na access sa de-kalidad na serbisyong pangkalusugan. Ika nga po ng isinisigaw ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development: Leave No One Behind. Sa wikang Filipino: Walang maiiwanan. Ginoong Pangulo, napapanahon na po siguro upang dinggin natin ang hinaing ng mga magulang at pasyente na nagsusumamo upang maging legal na ang access sa lunas na kanilang lubhang kinakailangan. Batid po ng lupon na ito ang aking sinseridad sa pagtulak ng batas na ito sapagkat bilang isang tao po na nangangailangan din ng regular na lunas para sa aking mga injuries na natamo ko sa pagiging artista o isang action star, tulad po ng undisplaced neck fracture, third-degree burn, broken ankle, gayundin po ang pagnipis ng cartilage sa buto at dahil po sa dinaanan kong backbone surgery, batid ko po ang mga side effects na maaaring idulot sa akin ng synthetic drugs kumpara sa organikong pamamaraan. Noon pong nakaraang taon, ako po ay personal na nagtungo, kasama po ang aking mga staff, sa bansa ng Lupang Pangako, Israel, upang magsagawa ng isang study tour kung paano nila ipinatutupad ang kanilang polisiya tungkol sa access sa medical cannabis. Marami po tayong natutunan sa ating 'immersion' na atin pong inilapat sa bersyon ng aking bill. Sa puntong ito, hayaan po ninyong ilahad ko ang mga mahahalagang probisyon ng landmark legislation na akin pong inihahain sa bulwagang ito. Una, sa pagsasabatas po ng legal na access ng mga lehitimong pasyente na nangangailangan ng medical cannabis, layon po nating bumuo ng Philippine Medical Cannabis Authority (PMCA) sa ilalim po ng pangangasiwa ng Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health (DOH). Ibinatay po natin ang anyo at istruktura ng PMCA sa Israel Medical Cannabis Agency (IMCA) sa ilalim po ito ng Israel Ministry of Health, na siyang awtorisado para sa pag-isyu ng permit sa mga pasyente o lisensya para makagamit po ng medical cannabis. Ito rin po ang nagtatasa, nagbibigay pahintulot at nag-iisyu ng mga angkop na permit sa lahat ng mga may kaugnayan sa cannabis. Ang ilan po sa mga tungkulin at kapangyarihan na nais nating ibigay sa PMCA ay ang mga sumusunod: * Pagbalangkas ng Comprehensive Cannabis Medicalization Plan; * Pagbalangkas, pagpapatibay, at pagpapatupad ng mga alituntunin at regulasyon na may kaugnayan sa mga medikal na halamang cannabis, mga produkto at by-product nito; * Pagbuo ng sistema ng impormasyon upang mahigpit na mabantayan ang paglaki ng cannabis mula sa binhi hanggang sa pagbebenta para sa monitoring at regulasyon; * Pag-isyu ng mga lisensya na nararapat sa mga rehistradong entity o tao, pribado o gobyerno, na magiging bahagi ng industriya ng medical cannabis; * Pagpapatuloy ng research and development para sa industriya ng medical cannabis. Upang siguruhin po naman na nasa tamang landas ang mga polisiya, patnubay, at regulasyon sang-ayon sa sinasaad ng panukalang ito, bubuo po tayo Medical Cannabis Advisory Committee (MCAC) na pamumunuan naman po ng Kalihim ng Kalusugan bilang ex-officio chairperson. Ang mga sumusunod namang opisyal ay magiging permanenteng miyembro ng Komite: Chairman ng Dangerous Drugs Board (DDB), Directors-General ng FDA at PDEA, Kalihim ng Siyensya at Teknolohiya, Kalihim ng Agrikultura, o mga kinatawan ng mga nabanggit na ahensya. Ang isa sa mga malalaking tanong - sino po ba ang ituturing na qualified patients para maka-access sa medical cannabis treatment? Ang kwalipikadong pasyente po ay isang tao na na-diagnose ng sertipikadong doktor na may debilitating medical condition, at maaaring makatanggap ng therapeutic at palliative benefits mula sa cannabis base sa kanyang sariling pasya. Binibigyang-linaw po natin na ang medical cannabis ay complementary treatment na isasabay sa mga gamot na sadyang ginagamit na ng isang pasyente. Inaatasan po ang mga pasyente na magparehistro sa PMCA na magkakaroon po sila ng ID number at mabibigyan ng registry card na may QR code po para sa beripikasyon. Para po sa mga pasyente na menor-de-edad, kinakailangan pa rin pong ipaliwanag ng sertipikadong doktor sa pasyente at sa kanyang custodial parent o legal guardian ang mga panganib at benepisyo ng paggamit ng medical cannabis bilang gamot. Magiging lehitimo lamang po ang reseta kung ito ay galing sa isang duly-licensed physician na may good standing, walang nakaraan o kasalukuyang kriminal o administratibong kaso, at holder ng S2 license mula sa PDEA, at dumaan sa pagsasanay mula sa PMCA. Para sa kaalaman ng lahat, ang S2 license mula sa PDEA ay ibinibigay sa mga rehistradong doktor upang makapagreseta ng mga controlled substances. Ginoong Pangulo, ang administrasyon po ng cannabis bilang panggamot ay maaari lamang sa pamamagitan ng: (a) oral; (b) sublingual; (c) inhalers; (d) topical; and (e) suppositories. Pagdating po sa validity ng reseta, ito po ay magiging valid lamang sa loob ng isang taon. Naglagay din po tayo dito, Ginoong Pangulo, ng mga grounds para sa revocation ng reseta, kabilang na ang maling paggamit ng reseta, at hindi pagsunod sa dosage at porma. Maging ang mga magiging industry players po nito, indibidwal man o grupo, ay dadaan sa pagrerehistro upang makapagsagawa ng (a) paglilinang; (b) pagmamanupaktura; (c) produksyon; (d) dispensing; (e) pananaliksik at pagpapaunlad; (f) pag-aangkat; at (g) pagbebenta. Ang mga industry players pong ito ay mahigpit na tatalima sa mga regulasyon, patnubay, at standard operating procedures na isinasaad ng batas. Pagdating po sa kultibasyon, produksyon at pagmamanupaktura ng cannabis para sa medical na gamit, isinaad na po ng panukala ang mga kondisyon - na pamamahalaan ng PMCA - kung saan lamang maaaring isagawa ang mga nabanggit. Iminumungkahi po namin na ang mga magiging legal na medical cannabis products ay limitado po sa mga sumusunod na anyo: edibles, pills, oil, tincture, flower, topicals, at inhalers. Papayagan lamang po natin ang importasyon ng mga produktong ito mula sa mga bansang may mahigpit na regulasyon at implementasyon sa nakalipas na limang (5) taon. Bahagi rin po ng regulasyon na ang pagsigurong ang mga iimport po natin na mga produkto ay siya ring ginagamit sa bansang panggagalingan nito. Ginoong Pangulo, siniguro din po natin ang paglalagay ng mga safeguards sa bawat hakbang mula kultibasyon hanggang sa mismong pagdating nito sa kamay ng mga kwalipikadong pasyente. Magkakaroon po tayong mga electronic monitoring systems in place upang masubaybayan ng pamahalaan at ng kinauukulan na ang lahat ay tumatalima sa mga limitasyong isinaad ng batas. Siyempre naman po Ginoong Pangulo, nilinaw na rin po natin ang mga ipinagbabawal na gawi bilang bahagi ng panukalang batas, na mayroong karampatang parusa sang-ayon sa sinasaad ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Halimbawa: ang isang kwalipikadong pasyente ay hindi maaaring gumamit ng medical cannabis maliban sa layuning pang-medical, at labas sa itinalagang treatment facilities. Naturalmente, bawal din po ang paggamit nito kasabay ng iba pang intoxicating at dangerous substances. Hindi rin po pinapayagan ang pagbebenta at pamimigay ng medical cannabis mula sa pasyente. Pagdating naman po sa mga sertipikadong doktor, ipinagbabawal po ang pagrereseta ng medical cannabis kung: walang S2 license, kung hindi kwalipikado ang pasyente, at kung hindi ito gagamitin sa paggamot ng isang medical condition. Bawal din po ang pagbibigay ng dosage na higit sa kailangan at pagtanggi sa pagpapanatili ng rekord ng bawat pasyente. Atin pong binibigyang diin: hindi po maaari na ang isang sertipikadong doktor ay mag-issue ng prescription para sa kanyang sarili, at sa kanyang kapamilya hanggang sa second civil degree of consanguinity o affinity. Inilatag na rin po natin ang mga partikular na ipinagbabawal na gawain para sa mga medical cannabis industry player, gayundin sa mga indibidwal at iba pang entities. Naglagay din po tayo ng probisyon para sa pagsasanay ng mga medical cannabis physicians, pharmacists, at iba pang healthcare professionals na pangangasiwaan po ng PMCA. Makikipag-uganayan din po ang PMCA sa CHED upang maisama ang paksa ng medical cannabis sa kurikulum ng mga medical schools, gayundin sa kursong agrikultura at applied science and technology sa mga kolehiyo at unibersidad. At siyempre po, Ginoong Pangulo, bubuo po tayo ng Joint - hindi po 'joint' - Joint Congressional Oversight Committee upang magsagawa ng regular na pagsusuri ng implementasyon ng batas na ito. Ginoong Pangulo, ang inihahain pong batas ng inyong lingkod ay hango sa pag-aaral, pagsasaliksik, testimonya ng mga doktor at eksperto mula sa iba't-ibang panig ng daigdig na may sapat na kaalaman at best practices sa pagpapatupad nito. Ginoong Pangulo, mayroon pong improvement sa Ulat ng Komite na nais pa naming maipasok sa tamang panahon. At sa angkop na panahon din po ay handa akong magbigay linaw sa mga katanungan ng mga kasamahan natin dito sa Senado, at siyempre po, handang handa po akong tanggapin ang inyong mga amendments, upang mas lalo pa po nating paigtingin ang panukalang batas na ito. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mabuhay ang Pilipinas. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=g2nCNhFYlb0