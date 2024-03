Publication d’une étude d’avant-garde sur le développement du propane renouvelable au Canada

OTTAWA, 20 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne du propane (ACP) a rendu publique la Feuille de route pour la décarbonation du propane au Canada. Cette étude, la première du genre, fournit des données techniques à l'appui de la production de propane renouvelable au Canada.



Bien que le propane soit déjà un choix énergétique sobre en carbone, l'ACP et ses membres tracent la voie à suivre pour produire du propane renouvelable afin de réduire davantage ses émissions. Le propane renouvelable peut réduire jusqu'à 85 % des émissions, voire plus dans certaines conditions. Dérivé principalement d'huiles végétales, de graisses animales ou d'huiles de cuisson usées, le propane renouvelable s'intègre à l'infrastructure existante, offrant une solution énergétique durable, peu complexe et rentable pour tous les secteurs de l'économie.

« Le Canada doit donner la priorité aux investissements dans le propane renouvelable afin de préserver la sécurité énergétique et d'assurer une transition énergétique équitable pour tous les citoyens, a déclaré Shannon Watt, présidente-directrice générale de l'ACP. Le propane est essentiel pour l'agriculture, l'industrie, le transport et les collectivités rurales et autochtones éloignées, car il offre une solution fiable et abordable, tout en servant d'énergie de secours essentielle pour les énergies renouvelables et en cas d'urgence lorsque les réseaux électriques et de gaz naturel connaissent des défaillances. »

La diversité du paysage canadien, qui comprend des collectivités éloignées et un climat nordique froid, fait ressortir l'importance d'une politique énergétique adaptable qui réponde aux besoins et aux défis à l’échelle régionale. L'émergence du propane renouvelable soutiendra la transition énergétique en cours de manière abordable et équitable dans toutes les régions du pays.

« Nous devons adopter une approche équitable pour garantir que chaque Canadien ait accès à une énergie fiable, abordable et durable, a ajouté Mme Watt. Les Canadiens ont besoin d'une énergie sur laquelle ils peuvent compter, quel que soit leur lieu de résidence. »

Le rapport d’étude est rendu public à l’occasion de la deuxième édition annuelle de la Journée nationale du propane, le 20 mars, une journée qui vise à honorer l'industrie du propane et à souligner les nombreux avantages que le propane abordable et à faible taux d'émission procure aux Canadiens. Le thème de cette année, Le propane, garant d’un avenir durable, reflète le rôle essentiel du propane dans la réduction des émissions et dans l'atteinte d'objectifs climatiques ambitieux.

Des millions de Canadiens ont recours au propane pour chauffer les bâtiments, avoir de l’eau chaude, cuisiner et s’alimenter en électricité à la maison, au travail et sur la route. Le propane sert à fournir des services essentiels, entre autres le transport scolaire, les parcs de véhicules, les hôpitaux et bien plus encore.

En favorisant les progrès en matière d'innovation et de technologie et en promouvant des pratiques durables au sein de l'industrie du propane, le Canada peut continuer à compter sur cette énergie essentielle tout en réduisant le plus possible son impact global sur l'environnement. L'évolution continue du secteur du propane laisse présager un avenir énergétique plus écologique et plus durable.

Pour un aperçu détaillé des voies de développement du propane renouvelable, vous pouvez prendre connaissance du rapport de l’étude menée par Christopher Bataille et Seton Stiebert intitulé Faisabilité technique de la décarbonation du propane au Canada.

À propos de l’Association canadienne du propane



L’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars en plein essor qui a un impact sur le gagne-pain de millions de Canadiens. L’ACP élabore et produit des documents de formation pour l’industrie, offre un plan d’aide en cas d’urgence à ses membres et fournit des services de représentation pour l’industrie du propane.



