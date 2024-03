DEQ to hold hearing and accept comments on draft permit for Union County Construction and Demolition Debris Landfill

The North Carolina Department of Environmental Quality’s Division of Waste Management is accepting public comment on a draft Solid Waste Permit for a horizontal and vertical expansion at the Union County Construction and Demolition Debris Landfill. A public hearing is scheduled for April 3, 2024.

The landfill, located at 2135 Austin Chaney Road in Wingate, currently receives and disposes of construction and demolition debris (C&D) solid waste on top of a closed municipal solid waste landfill (MSWLF). The existing C&D landfill comprises approximately 26.5 acres and the expansion would add approximately 28.3 acres of disposal area for a total of 57.5 acres. However, the majority of the expansion is over the top of the closed MSWLF with 9 acres, approximately, over green space.

The capacity would increase from approximately 1.67 million cubic yards to 4.77 million total cubic yards. The disposal rate is increasing from 25,000 tons per year to 107,250 tons per year. In accordance with North Carolina General Statute 130A-294(a3)(1)(b) and (c), a proposed increase of 10 percent or more of a landfill’s capacity, and an expansion to the disposal boundaries, requires a new permit. This permit action would not change the landfill property boundaries, waste types or the service area.

A public hearing is scheduled for April 3, 2024, at 6:00 p.m. at the Union County Government Center. Members of the public can sign up to provide comment upon arrival.

When: April 3, 2024, at 6:00 p.m.

Where: Union County Government Center Board of Commissioners Meeting Room, 1st Floor

500 North Main Street, Monroe, North Carolina

In addition to the hearing, members of the public can provide input on the draft permit through May 2, 2024. Comments can be submitted by email to allen.gaither@deq.nc.gov, or by mail at the following address:

Allen Gaither

N.C. Department of Environmental Quality

Division of Waste Management, Solid Waste Section

Asheville Regional Office

2090 US Highway 70

Swannanoa, NC 28778

All comments received within the comment period will be considered prior to the final determination to approve or disapprove the application.

The draft permit, fact sheet and related documents are available on the DEQ website.

El DEQ sostendrá una audiencia y recibirá comentarios sobre el proyecto de permiso para el vertedero de escombros de construcción y demolición del condado de Union

La División de Gestión de Residuos del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte está aceptando comentarios públicos sobre un proyecto de Permiso de Residuos Sólidos para una ampliación horizontal y vertical en el Vertedero de Escombros de Construcción y Demolición del Condado de Union. La audiencia pública está prevista para el 3 de abril de 2024.

El vertedero, situado en el 2135 de Austin Chaney Road, en Wingate, actualmente recibe y elimina residuos sólidos de construcción y demolición (C&D) sobre un vertedero municipal de residuos sólidos (MSWLF) cerrado. El vertedero para residuos de construcción y demolición tiene una superficie aproximada de 26,5 acres y la expansión agregaría aproximadamente 28,3 acres de área de vertedero para llegar a un total de 57,5 acres. Sin embargo, la mayor parte de la ampliación está por encima del vertedero municipal de residuos sólidos con 9 acres, aproximadamente, sobre un área verde.

La capacidad aumentaría de aproximadamente 1,67 millones de yardas cúbicas a 4,77 millones de yardas cúbicas totales. La tasa de eliminación aumentó de 25.000 toneladas por año a 107.250 toneladas por año. De acuerdo con el Estatuto General 130A-294(a3)(1) (b) (c) de Carolina del Norte, un aumento propuesto del 10% o más de la capacidad de un vertedero, así como una ampliación de los límites de eliminación, requiere un nuevo permiso. Esta acción de permiso no cambiaría los límites de la propiedad del vertedero, los tipos de residuos ni el área de servicio.

Se ha programado una audiencia pública para el 3 de abril de 2024, a las 6:00 p.m., en el Centro Gubernamental del Condado de Union. Las personas del público pueden inscribirse para ofrecer sus comentarios al llegar.

Cuándo: 3 de abril de 2024, a las 6:00 p.m.

Dónde: Centro de Gobierno del Condado de Union Sala de reuniones de la Junta de Comisionados, 1ª planta

500 North Main Street, Monroe, North Carolina

Además de la audiencia, las personas del público pueden opinar sobre el proyecto de permiso hasta el 2 de mayo de 2024. Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a allen.gaither@deq.nc.gov, o por correo postal a la siguiente dirección:

Allen Gaither

N.C. Department of Environmental Quality

Division of Waste Management, Solid Waste Section

Asheville Regional Office

2090 US Highway 70

Swannanoa, NC 28778

Todos los comentarios recibidos dentro del periodo de comentarios se tendrán en cuenta a la hora de tomar la decisión final sobre aprobar o rechazar el permiso.