TaiMed Biologics تبرم شراكة تعاون مع AcedrA BioPharmaceuticals لتسويق عقارTrogarzo®  (Ibalizumab-uiyk) في منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا

تايبيه، تايوان والرياض، المملكة العربية السعودية, March 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أبرمت شركة TaiMed Biologics (المشار إليها في ما يلي بـ TaiMed)، وهي شركة تايوانية للتكنولوجيا الحيوية مملوكة للقطاع العام، اتفاقية ترخيص وتوزيع حصرية مع شركة AcedrA BioPharmaceuticals (المشار إليها في ما يلي بـ AcedrA)، وهي شركة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها وتعمل على تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بموجب الاتفاقية، ستتولى AcedrA تسجيل عقار Trogarzo® (Ibalizumab-uiyk) والترويج والتسويق له في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حصل عقار Trogarzo® على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج المرضى البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من النوع 1 (HIV-1)، وهو الفيروس المسؤول عن متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). يتمّ إعطاء عقار Trogarzo® إلى جانب الأدوية الأخرى المُستخدمة في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عندما تفشل أي من التركيبات القياسية في السيطرة على العدوى عندما يكتسب الفيروس مقاومة ضدها (فيروس نقص المناعة البشرية المقاوم للأدوية المتعددة).

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال Dr. Jimmy Chang، الرئيس التنفيذي لشركة TaiMed: "نحن سعداء للغاية لتمكننا من توسيع نطاق وصول مرضى فيروس نقص المناعة البشرية إلى عقار Trogarzo® في دول جديدة. تكرّس شركة AcedrA تركيزها على تطوير الأدوية اليتيمة المخصّصة لعلاج الحالات الطبية النادرة؛ بالتالي، توفر لنا هذه الاتفاقية فرصة رائعة لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فترة زمنية قصيرة." وأضاف: "تمثّل هذه الاتفاقية خطوة هامة أخرى لجلب القيمة إلى المساهمين من خلال بلوغ الإمكانات التجارية الكاملة لعقار Trogarzo®."

بموجب شروط الاتفاقية، ستكون AcedrA مسؤولة عن توفير عقارTrogarzo® وفقاً لطلبات المرضى الفرديين، والتي يمكن من خلالها للأطباء وصف عقار Trogarzo® قانونياً وأخلاقياً للمرضى قبل التوافر التجاري للدواء. وبالتالي، ستكون AcedrA، مسؤولة عن العمليات التنظيمية والمبيعات والتسويق والطب والتوزيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مجموعة واسعة من أنشطة التوزيع.

من جانبه، أشار Dr. Hosni STA، الرئيس التنفيذي لشركة AcedrA: "تكرّس AcedrA جهودها بشكل مسؤول لخدمة المجتمعات التي تكثر فيها الاحتياجات العلاجية غير الملباة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن على ثقة بأن هذا التعاون الهام بين شركتي AcedrA و TaiMed لاتاحة وصول المرضى بشكل ميسور التكلفة إلى عقار Trogarzo® سيساهم بتحسين النتائج السريرية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية الذين لا يملكون سوى خيارات علاجية محدودة." وأكمل قائلاً: "يتمثّل التزامنا في أن نكون شركة تركز على المريض، وأن نعمل بشكل وثيق مع الجهات المقدمة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون من دواعي سرورنا أن نتعاون بشكل استراتيجي مع شركة TaiMed لتعزيز حياة المرضى في المنطقة وتحسينها."

لمحة عن TaiMed Biologics:

تأسست شركة TaiMed Biologics عام 2007 وكرست جهودها لأن تكون المطوّر والمصنّع الرائد للمستحضرات الصيدلانية الحيوية المبتكرة. قامت TaiMed بتطوير عقار ibalizumab-uiyk (Trogarzo®) الأول ضمن فئته القائم على الأجسام المضادة التي تعالج فيروس نقص المناعة البشرية، والذي نال الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2018. ومن خلال الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها في تطوير عقار Trogarzo® وغيره من الأجسام المضادة المبتكرة وحيدة النسيلة طويلة المفعول المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية التي لا تزال في طور الإعداد، رسخت شركة TaiMed مكانتها أيضاً باعتبارها منظمة لتطوير العقود والتصنيع (CDMO)، تعمل على توفير حلول التصنيع التي تتيح للشركاء اكتشاف المواد الحيوية وتطويرها وتصنيعها بدءاً من منضدة المختبر وصولاً إلى السوق. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: http://www.taimedbiologics.com.

لمحة عن Trogarzo® (Ibalizumab-uiyk):

يعدّ عقار Trogarzo®علامة تجارية مسجلة لشركة TaiMed Biologics Inc، وهو من مثبطات ما بعد التعلق الموجّه نحو مستقبلات الخلايا التائية (CD4) المضيفة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية من النوع 1 (HIV-1). Trogarzo® هو جسم مضاد أحادي النسيلة متوافق مع البشر يرتبط بمركّبات المجال الثاني (domain 2) من مجالات الغلوبولين المناعي على سطح الخلايا المناعية. يرتبط البروتين السكري المغلف (gp120) المتموضع على سطح فيروس نقص المناعة البشرية من النوع 1 (HIV-1) بمركّبات المجال الأول (domain 1) من مجالات الغلوبولين المناعي للخلايا التائية. وبفضل اعتماده على الإعاقة الفراغية، (التفاعل الناتج بين الجزيئات نتيجة لشكلها و/أو العلاقة الفراغية بينها)، يساهم عقار Trogarzo® بصدّ دخول الفيروسات، دون التدخل في وظائف المناعة الخلوية الطبيعية. علاوة على ذلك، Trogarzo® هو العامل المضاد للفيروسات القائم على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (mAb) الأول والوحيد طويل المفعول ضد فيروس نقص المناعة البشرية من النوع 1 (HIV-1)، الحاصل على الترخيص من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والذي يتمتع بخصائص سلامة مثبتة.

يُستخدم Trogarzo®، وهو من مثبطات ما بعد التعلق الموجّه نحو مستقبلات الخلايا التائية (CD4) المضيفة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية من النوع 1 (HIV-1)، إلى جانب مضادات الفيروسات القهقرية الأخرى، لعلاج عدوى فيروس العوز المناعي البشري من النوع 1 (HIV-1) لدى البالغين الذين إما يخضعون أو سبق أن خضعوا للعلاج، المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري -1 المقاومة للأدوية المتعددة، والذين لا يحقق نظامهم العلاجي الحالي المضاد للفيروسات القهقرية أي نتيجة.

يمكن للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية الحصول على التفاصيل المتعلقة بعقار Trogarzo® عبر الرابط الالكتروني التالي: www.trogarzo.com

يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية الاتصال بشركة AcedrA BioPharmaceuticals للاطلاع على المزيد من المعلومات عن برنامج الوصول المبكر / الوصول الخاص إلى عقار Trogarzo® من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

هاتف المكتب في المملكة العربية السعودية: 966114000036+

هاتف المكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة: 97148855083+

هاتف المكتب في تونس: 21670287207+

أو عبر البريد الإلكتروني: medical.affairs@acedrarx.com

أو

EAP@acedrarx.com

لمحة عن AcedrA BioPharmaceuticals:

تعدّ شركة AcedrA Pharmaceutical Company (المعروفة أيضاً باسم AcedrA BioPharmaceuticals) شركة متخصصة تكرّس جهودها لدعم الاحتياجات الطبية والتجارية غير الملباة التي من شأنها المساهمة في رعاية المرضى، تقدم خدماتها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من مقرّها في المملكة العربية السعودية. تملك AcedrA، وهي شركة سعودية مقرها في العاصمة الرياض، مكاتب موزّعة في كلّ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وفي العاصمة التونسية، تونس. تركز الشركة على تسويق وتوزيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية للقطاعات العلاجية المتخصصة التالية: الأمراض النادرة، الأدوية اليتيمة، أمراض الدم، الأورام، أمراض التمثيل الغذائي، الاضطرابات الوراثية، العلاجات الأنزيمية البديلة، تقنيات إعادة التوليف، الأدوية المخصّصة لعلاج الأمراض المهددة للحياة، علم الأعصاب، البدائل الحيوية، وغيرها الكثير.

للاطلاع على المزيد من المعلومات عن شركة AcedrA BioPharmaceuticals، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.acedrarx.com أو إرسال الاستفسارات إلى عنوان البريد الالكتروني التالي: info@acedrarx.com

لوسائل الإعلام: media@acedrarx.com

جهات الاتصال:



الجهات المسؤولة عن الاتصالات الاعلامية لدى AcedrA

Dr. Ameera Abu Jarour

Quality & Business Support Manager

Tel: +966 11 400 0036

Email: ameera.abj@acedrarx.com

Eng. Layla Wahabi

Chief Compliance Officer

Tel: +966 11 400 0032

Email: layla.wah@acedrarx.com

المسؤول عن الاتصالات الاعلامية لدى TaiMed

Jack Chen

Chief Financial Officer

Email: jchen@taimedbio.com



