Révélation d’un Duo Délicieusement Décadent : Avocats du Mexique et Chocolat

MONTRÉAL, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Avocats du Mexique brisent le silence entourant la tendance culinaire qui titille les papilles du monde entier : le duo avocat et chocolat. Tandem gourmand autrefois destiné aux connaisseurs, cette combinaison inattendue s’apprête à passer sous les projecteurs en tant que friandise décadente et nutritive.



Les avocats, réputés pour leur texture crémeuse et leur polyvalence, sont depuis longtemps un incontournable dans la confection des plats salés, notamment le guacamole, qui fait toujours sensation. Cependant, leur potentiel pour sublimer les créations sucrées était resté un joyau caché jusqu’à présent. Les Avocats du Mexique sont fiers d’annoncer que l’époque où l’on gardait cette fusion délicieuse sous silence est maintenant révolue.

Avec leur consistance riche et beurrée et leur profil aromatique subtil, les avocats constituent un parfait canevas pour se marier avec le goût audacieux et luxueux du chocolat. Qu’ils soient incorporés aux truffes de chocolat festives, fouettés dans une somptueuse tarte au chocolat ou mélangés dans un moelleux pain aux bananes et chocolat, les avocats ajoutent de l’humidité et une complexité aromatique aux créations pâtissières, tout en donnant un coup de pouce nutritionnel à chacune d’elles. Également, ils servent d’excellente alternative végétalienne au beurre dans les recettes de pâtisserie, ce qui en fait un indispensable pour ceux à la recherche d’options plus saines sans pour autant compromettre le goût.

« Il est temps de briser la fausse idée selon laquelle les avocats sont exclusivement réservés aux plats salés », déclare Miguel Barcenas, responsable du marketing pour les marchés internationaux des Avocats du Mexique. « Nos avocats sont un fruit polyvalent, et lorsqu’ils sont associés au chocolat, ils ouvrent un monde de possibilités culinaires. »

Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives saines sans sacrifier le goût, le mariage des avocats et du chocolat offre un moment de réconfort sans culpabilité qui fait plaisir aux papilles tout en rassasiant l’appétit. Les avocats sont riches en « bons gras » (gras mono-insaturés), bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, en fibres et en nutriments essentiels. Le chocolat noir possède quant à lui des propriétés antioxydantes et des bienfaits pour le moral. Ensemble, ces deux aliments forment une alliance culinaire parfaite !

À l’approche de Pâques, le moment est idéal pour plonger dans le monde des délices avo-choco. Les Avocats du Mexique invitent les passionnés de cuisine et les chefs à la maison à exprimer leur créativité en explorant les innombrables possibilités qu’offre l’avocat. Qu’il s’agisse d’un brunch de Pâques ou d’un repas entre amis, l’ajout d’avocat dans vos douceurs sucrées ne manquera pas d’impressionner les invités. Des coupelles de chocolat à la crème d’avocat aux légères mousses au chocolat et à l’avocat, il y en a pour tous les goûts.







À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu’on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d’emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d’offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c’est l’émotion et l’énergie associées à la préparation de guacamole et d’autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

Découvrez les recettes chocolatées des Avocats du Mexique !

