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報導於西班牙華倫西亞舉行的 EAACI Congress 2024（2024 年度歐洲過敏及臨床免疫學會大會）中，過敏症及臨床免疫學的最新動態

EAACI Congress 2024

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d32f0dd2-5510-4922-aead-62719b31e294

華倫西亞，西班牙, March 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自全球 125 個國家及地區，會員人數逾 16,000 人的 European Academy of Allergy and Clinical Immunology（EAACI，歐洲過敏及臨床免疫學會），每年都會召開一次年度大會，向外界公佈在過敏症及臨床免疫學方面的最新研究及創新進展。 我們懷著興奮的心情，誠意邀請您參加即將舉行的 EAACI Congress 2024（2024 年度歐洲過敏及臨床免疫學會大會），會議將於 2024 年 5 月 31 日至 6 月 3 日在華倫西亞舉行。
為了致力帶給您身臨其境的體驗，我們將為您提供專屬的新聞記者區，讓您可以安排時間，採訪相關領域中頂尖的醫生和研究人員。

免費登記

地點：
舉辦場地 Feria de Valencia 為著名的會議及展覽中心，以其現代及多用途設計而享負盛名。 此外，活動於朝氣蓬勃的城市華倫西亞舉行，該市以傳統與現代和諧並存而為人傳頌。

項目
科學項目將涵蓋整個過敏症及臨床免疫學範疇。 在「Revolutionizing Patient Care Through the Power of Data Science」（利用數據科學力量徹底革新病人護理）的整體主題下，大會注定會成為一次非凡的知性之旅。 對於能夠主辦一個多姿多彩和活力十足的項目，當中包括超過 150 場精心打造、提供資訊和具啟發性的科學會議，我們深感欣慰。

大會議題：

  • 環境科學：參與對談，了解近年在工業化國家的環境問題如何令過敏性疾病，如支氣管哮喘、過敏性鼻結膜炎及異位性皮膚炎的數字大幅上升。
  • 食物過敏：為大都會地區發病率不斷上升的主要公共衛生問題，對過敏症患者的生活構成重大影響。 我們將會探討處理食物過敏的尖端方式。
  • 免疫治療法的革新：探索致敏原免疫療法的革命性發展，此領域改變了過敏治療的模式。 了解免疫治療應用的最新進展。
  • 兒童過敏：探討全球兒童過敏症發病率上升的問題，以及此現象的成因。 深入了解應對兒童過敏問題的全球倡議，以及共同努力提高受過敏症影響年青人的福祉。

EAACI 的關鍵意見領袖
在此連結中，您可找到由來自不同國籍的知名醫生和科學家組成的專門委員會，他們樂意接受訪問及作出報告。

新聞稿：https://eaaci.org/news/

社交媒體：

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主題標籤：#EAACIannualCongress


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