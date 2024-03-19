在巴伦西亚, 西班牙举行的 2024 年欧洲变态反应与临床免疫学学会大会上报道变态反应和临床免疫学的最新发展动态
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巴伦西亚, 西班牙, March 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧洲变态反应与临床免疫学学会 (EAACI) 拥有来自 125 个国家/地区的 16,000 多名会员。该学会每年都会召开大会，公布变态反应和临床免疫学领域的最新研究成果和创新进展。 我们诚挚地邀请您参加将于 2024 年 5 月 31 日至 6 月 3 日在巴伦西亚举行的 2024 年 EAACI 大会。
为了给您带来沉浸式体验，我们将为您提供一个专门的媒体区，您可以在此安排与该领域的顶尖医生和研究人员进行访谈。
地点：
我们的会场西班牙巴伦西亚会展中心 (Feria de Valencia) 是著名的会议和展览中心，因其现代化和多功能化而闻名。 此外，本次活动将在充满活力的巴伦西亚市举行，这座城市因传统与现代的和谐共存而备受赞誉。
议程：
科学议程将涵盖变态反应与临床免疫学的所有领域。 在“以数据科学之力革新患者护理”这一主题思想的引领下，我们的大会将会是一段非同寻常的智慧之旅。 我们很高兴为大家呈现丰富多彩且充满活力的议程，其中包括 150 多场精心策划的科学会议，旨在提供信息并激发灵感。
大会议题：
- 环境科学：一起探讨近年来环境问题如何导致工业化国家的支气管哮喘、过敏性鼻结膜炎和特应性皮炎等过敏性疾病大幅增加。
- 食物变态反应：食物变态反应是一个重大的公共卫生问题，在大都市地区的发病率不断上升，对变态反应患者的生活产生了重大影响。 我们将讨论管理食物变态反应的前沿方法。
- 免疫疗法的创新：探索变应原免疫疗法的革命性发展，该领域正在改变变态反应治疗的格局。 了解免疫疗法应用的最新进展。
- 儿童变态反应：探讨全球儿童变态反应发病率的不断上升以及造成这一现象的因素。 深入了解国际社会针对儿童变态反应采取的举措，以及为改善受变态反应影响的青少年的福祉而做出的共同努力。
EAACI 的关键意见领袖
通过此链接，您可以找到我们的专门委员会，该委员会由来自不同国家/地区的知名医生和科学家组成，他们可以接受采访和报道。
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