Aya Or & Argent obtient 6 nouveaux permis et présente une mise à jour sur l’exploration en cours à Boumadine

MONTRÉAL, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la Société a complété 50 % de son levé géophysique aéroporté MobileMT et obtenu les droits à 6 permis d’exploration sur son projet Boumadine dans le Royaume du Maroc. Son portfolio d’exploration à Boumadine s’élève maintenant à 141,4 kilomètres carrés (« km2 »).



Faits saillants à Boumadine

Acquisition de 6 permis d’exploration totalisant 58 km² dans le secteur de Boumadine (figure 1)

Levé géophysique aéroporté MobileMT de 6 515 kilomètres linéaires achevé à 50 %



11 130 mètres (« m ») de forage au diamant complétés depuis le début de l’année dans le cadre d’un programme d’exploration agressif de 120 000 m (figure 2)

Réception des données hyperspectrales régionales préliminaires; interprétation structurale et minérale bien avancée



« Nous sommes ravis de consolider davantage et d’agrandir notre empreinte de 70 %, alors que notre programme de forage annuel le plus imposant à ce jour à Boumadine continue de surpasser les attentes et d’indiquer un important potentiel », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Notre confiance continue de croître avec les nouveaux résultats de forage et nous nous attendons à ce que notre cartographie géophysique, hyperspectrale et au sol génère des données précieuses qui nous permettront de définir des cibles de forage de qualité sur les permis. »

Projet Boumadine

Avec l’ajout de 6 nouveaux permis d’exploration, Boumadine couvre maintenant une superficie de 141,4 km2. Au cours de la dernière année, la Société a plus que quadruplé son empreinte en surface par rapport à son permis minier initial, dans ce qu’elle considère comme l’un des secteurs les plus favorables et sous-explorés du Maroc. La Société continuera d’ajouter des permis d’exploration de manière proactive tout en développant une meilleure compréhension des modèles géologiques, structuraux et de la minéralisation dans la région.

Figure 1 – Localisation des nouveaux permis à Boumadine





À l’heure actuelle, 4 foreuses au diamant sont en activité à Boumadine et 3 foreuses de surface additionnelles sont attendues au cours des prochaines semaines dans le cadre du programme de forage d’exploration de 120 000 m (figure 1). La Société testera des cibles générées lors des travaux d’exploration de 2023 et 2022 incluant du forage, un levé hyperspectral, des levés géophysiques aéroportés détaillés (magnétiques et électromagnétiques), de la cartographie détaillée et de la prospection. Le programme de 2024 testera les extensions latérales du corridor principal à Boumadine; les structures orientées N030 et N70; les extensions de la zone Tizi; et d’autres cibles d’exploration basées sur les données de cartographie et de prospection (figure 1).

Une campagne de cartographie et de prospection en surface des permis acquis en 2023 est bien avancée. En plus d’un programme d’échantillonnage totalisant 90 échantillons choisis, la campagne de cartographie en cours a permis d’identifier plusieurs nouvelles structures minéralisées méritant un suivi (figure 3).

Figure 2 – Plan de surface de la propriété Boumadine montrant les données magnétiques (champ total résiduel) et le programme de forage de 2024





Figure 3 – Plan de surface de la propriété montrant la géologie simplifiée et les échantillons prélevés en surface en 2024





Information technique

Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux meilleures pratiques d’échantillonnage et d’analyse des échantillons de surface et des carottes de forage. Les échantillons ont été livrés dans des sacs scellés à l’unité de préparation mécanique d’Afrilab à Boumadine, et les pulpes préparées ont été transportées pour analyse aux laboratoires d’Afrilab à Marrakech. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque 25 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicatas de pulpe insérés par Afrilab.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés par David Lalonde, B. Sc., directeur de l’exploration, personne qualifiée, pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l’étape de l’étude de faisabilité.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com , ou communiquer avec :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « obtenir », « consolider », « surpasser », « indiquer », « continuer », « croître », « s’attendre à », « générer », « considérer », « favorable », « meilleure », « confirmer », « rester », « confiance », « potentiel », « compléter », « s’étendre », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos du potentiel d’exploration et de développement de Boumadine ainsi que l’avancement et le succès du programme d’exploration à Boumadine, la capacité de la Société d’obtenir des titres de propriété francs, incontestables, quittes et libres de restrictions sur les permis, la capacité de la Société d’obtenir tous les permis et les autorisations règlementaires et le moment de la publication d’information par la Société en lien avec ce qui précède. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2022 d’Aya datée du 31 mars 2023 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Par ailleurs, la mise à jour d’Aya datée du 28 mai 2020 concernant l’importance relative de ses actifs ainsi que les études portant sur ses actifs non significatifs reste toujours applicable en date des présentes. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

