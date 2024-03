Ejercito: Opening statement

PHILIPPINES, March 19 - Press Release

March 19, 2024 OPENING STATEMENT

Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement

March 19, 2024 Magandang araw po sa ating lahat! Ngayong araw po ay muli nating didinngin ang panukalang extension o pagpapahaba ng corporate life ng National Housing Authority. Para po sa kaalaman ng lahat, nakapagsagawa na po tayo ng pagdinig at technical working group hinggil sa pagpapahaba ng buhay ng NHA. Labas pa po rito ang ilang mga consulatative meetings at consultations na isinagawa ng aking tanggapan upang lubos na pag-aralan kung paano pa mapabubuti ang ahensiya na itinalaga upang magbigay ng disenteng pabahay sa pinakamahihirap na sektor ng lipunan. In spite of the said hearings and consultations, your committee opted to conduct this public hearing to ensure that all stakeholders and concerned organizations are heard and their positions are considered in the final committee report of this bill. Gusto po natin siguruhin na ang lalabas na bersyon ng komite ng panukalang batas na ito ay maglalaman ng mga probisyon na makatutulong para mabawasan ang kakulangan ng bahay sa bansa. Ang layunin po natin ay matiyak na wala nang iskwater sa sariling bayan. Bilang nagsisilbing "contruction arm" ng Department of Human Settlement and Urban Development, malaki po ang gampanin ng NHA para tuluyang wakasan ang suliranin ng kakulangan ng disenteng tahanan sa ating bansa. Sa pamamagitan ng pagkamit ng target ng DHSUD na makapagpatayo ng isang milyong bahay kada taon o anim na milyong mga bahay sa pagtatapos ng termino ni Pangulong BongBong Marcos. Umaasa po ang inyong komite na kami ay inyong matutulungan sa pagbalangkas ng batas na makakatulongsa pag-abot ng ating mga pangarap na bawat pamilyang Pilipino ay may sariling bahay na matatwag nilang tahanan. Maraming salamat po!