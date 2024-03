Mattermost lance une nouvelle solution d’hébergement en gestion autonome destinée aux entreprises européennes, comme alternative à Skype Entreprise. Cette solution est basée sur Kubernetes, compatible avec Microsoft Teams et conforme au RGPD ainsi qu'à…

Fondée sur une approche auto-souveraine, la plateforme collaborative de Mattermost aide les organisations européennes à l’infrastructure critique à mitiger les risques de non-conformité aux exigences réglementaires induits par le recours aux applications logicielles proposées sous la forme d’abonnement (ou Saas pour Software-as-a-Service) hébergées hors-Europe.

PARIS, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de la conférence KubeCon Europe 2024 qui s’est tenue dans la capitale française, Mattermost a annoncé le lancement de sa nouvelle solution d’hébergement en gestion autonome et basée sur Kubernetes comme alternative à Skype Entreprise. Cette solution est conçue pour les entreprises européennes nécessitant l’exercice d’un contrôle intégral des données pour répondre aux exigences réglementaires en constante évolution du RGPD et des réglementations locales définies par l’arrêt Schrems II.



À l’approche de l’échéance 2025 du retrait de Skype Entreprise , certaines organisations européennes à l’infrastructure critique doivent s’équiper de toute urgence d’une plateforme collaborative, efficace et conforme aux exigences réglementaires en matière de souveraineté des données de l’UE, en pleine mutation. Certaines institutions publiques ou entreprises privées de l’UE gérant des données sensibles s’exposent en effet à un considérable risque de non-conformité aux exigences réglementaires, induit par les incertitudes entourant la future compatibilité entre les réglementations américaines et européennes en matière de contrôle des données pour les infrastructures de type Software-as-a-Service.

Pour Richard Pidgeon, vice-président EMOA et région Asie-Pacifique de Mattermost, « Mattermost propose une plateforme de collaboration adaptable et sécurisée qui constitue une solution parfaite pour les organisations naviguant dans les eaux changeantes des lois sur la souveraineté des données entre les États-Unis et l’UE. Son approche open source et auto-hébergée garantit à la fois le contrôle intégral des données et l’indépendance opérationnelle, ce qui la distingue des alternatives basées sur le SaaS ».

Les organisations européennes astreintes au traitement de données sensibles peuvent se reposer sur l’architecture de déploiement auto-hébergée de Mattermost pour s’affranchir pleinement du principe de contrôle exercé hors-Europe sur une infrastructure de communication critique. En parallèle, les organisations européennes estimant que les politiques de contrôle des données de Microsoft Teams répondent à leurs besoins en matière de conformité aux dispositions du RGPD, de Schrems II et de l’écosystème réglementaire évolutif entre les États-Unis et l’UE peuvent interagir en toute transparence entre les applications de Microsoft Teams et de Mattermost.

Les espaces auto-hébergés de Mattermost permettent d’exercer un contrôle et d’exécuter des opérations de manière entièrement auto-souveraine en matière de messagerie et de partage de fichiers contenant des informations sensibles, tout en interagissant avec les offres SaaS de Microsoft Teams pour les communications groupées, les appels en temps réel, les partages d’écran et les réunions par vidéoconférence.

La plateforme Mattermost remplace les fonctionnalités essentielles de Skype Entreprise , avec des opérations ininterrompues et en toute conformité alliant flexibilité et sécurité renforcée pour une collaboration numérique dans l’air du temps.

À propos de Mattermost

Mattermost est la première plateforme de collaboration sécurisée pour les travaux critiques en environnements complexes. Elle permet aux entreprises et aux organisations gouvernementales et de défense de faire passer leurs opérations à la vitesse supérieure et de gagner en efficacité et en résilience en matière de flux critiques, tout en répondant aux exigences nationales de sécurité et de conformité. La société développe des solutions open source et des applications d’entreprise autonomes, ainsi que des services cloud gérés. Pour de plus amples informations consultez le site mattermost.com

