New York, NY &b Madrid, Spain, March 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- WISe.ART será el anfitrión de las Prestigiosas Medallas de Oro Mayte Spínola 2023 del Grupo ProArte y Cultura en el icónico edificio Nasdaq en la ciudad de Nueva York 1 Abril 2024

Nueva York / Madrid – 19 de marzo de 2024: WISeKey International Holding Ltd. (“WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una compañía líder mundial en ciberseguridad, IA, Blockchain e IoT, en asociación con el Grupo Pro Arte y Cultura, anunció que su subsidiaria WISe.ART será el anfitrión de las Medallas de Oro Mayte Spínola 2023, en su especial 10ª Edición, en el Nasdaq MarketSite ubicado en 4 Times Square (43rd & Broadway), en el corazón de la ciudad de Nueva York, el 1 de abril de 2024. El evento de este año es particularmente trascendental ya que celebra el 80º aniversario de Mayte Spínola, pintora y escultora y una figura seminal en el sector de las artes y la cultura y fundadora del Grupo Pro Arte y Cultura.

Organizado conjuntamente por WISe.ART y ProArte y Cultura, el evento honrará a individuos y organizaciones que han mostrado una dedicación excepcional a varias disciplinas, incluyendo la educación, la filantropía, la industria, la moda y la música. El distinguido jurado de este año, liderado por la misma Mayte Spínola, incluye al Príncipe Félix de Merode, la Duquesa de Gandía Ángela María de Ulloa y representantes de WISeArt, enfatizando la dedicación del evento a la excelencia y diversidad en las artes.

Las Medallas de Oro Mayte Spínola 2023 reconocerán los logros de figuras notables como la Fundación Duques de Soria, Alicia Habsburg-Lorraine, S.A.R. Luis Alfonso de Borbón, Carolina Adriana Herrera y Pedro Sandoval, entre otros. Este encuentro especial no solo celebrará el legado de Mayte Spínola sino que también subrayará su impacto significativo en fomentar la expresión cultural y apoyar a artistas talentosos globalmente.

Desde su creación en 1990, el Grupo Pro Arte y Cultura, fundado por Mayte Spínola, ha sido instrumental en organizar exposiciones y abogar por las artes en varias ciudades europeas. La dedicación de Spínola ha contribuido significativamente al florecimiento de la expresión cultural, ganándole un lugar prestigioso en la lista de arte de Forbes, junto a otras luminarias como Alicia Koplowitz y la Baronesa Thyssen.

El evento será transmitido en https://platform.wise.art/MayteSpinolaGoldMedals2023/ e invita a la comunidad artística a unirse a nosotros en conmemorar el 80º aniversario de Mayte Spínola y celebrar los logros de los homenajeados de este año. El evento promete ser un día de reconocimiento, innovación y apoyo perdurable para las artes, conmemorando el crecimiento continuo y desarrollo del sector cultural.

Acerca de Mayte Spínola: Mayte Spínola es una empresaria, escritora y mecenas del arte aclamada internacionalmente por sus extensas contribuciones a la promoción del arte y la cultura. Como fundadora del Grupo Pro Arte y Cultura, su dedicación ha sido pivotal en moldear las carreras de innumerables artistas y enriquecer el patrimonio cultural de nuestro tiempo.

Acerca de ProArte y Cultura

Dirigido por Mayte Spínola como presidenta del mismo. Julia Sáez Angulo como periodista y crítica de arte que ha verificado las exposiciones. Rosa Gallego del Peso como curadora del grupo, junto con Manuela Picó y Linda de Sousa, ha hecho posible que este grupo de casi 300 artistas esté representado en diferentes colecciones de arte y museos en territorio internacional.

Acerca de WISe.ART

WISe.Art se establece como un mercado integral y avanzado, diseñado específicamente para facilitar la interacción entre todos los participantes de la industria del arte. Esto incluye artistas, coleccionistas, galerías, curadores y otros actores relevantes, proporcionando una plataforma donde pueden conectarse de manera eficiente y segura.

Una de las características distintivas de WISe.Art es su capacidad para ofrecer opciones de marca blanca y diseños de NFT (Tokens No Fungibles) especialmente creados. Esto no solo permite una personalización y adaptación a las necesidades específicas de cada cliente, sino que también garantiza la autenticidad de la obra digital. A través de la creación de una versión autenticada y firmada del activo digital, se establece un vínculo irreversible con el objeto físico correspondiente. Esto sirve para proporcionar una prueba irrefutable de propiedad y procedencia, elementos cruciales en el valor y la transacción de obras de arte.

Además, la plataforma incorpora un sistema de contratos inteligentes. Estos contratos describen de manera detallada el uso futuro de la obra, así como las posibles vías de monetización, ofreciendo un marco legal y financiero claro y seguro para todas las partes involucradas.

La seguridad es una prioridad para WISe.Art, y es aquí donde la plataforma realmente se destaca. Aprovechando las tecnologías de seguridad innovadoras de WISeKey, la autenticación de los activos digitales se realiza en un proceso seguro de principio a fin. Esto asegura que tanto la identidad de los participantes como la autenticidad de las obras estén verificadas y protegidas, basándose en una amplia experiencia y una pericia comprobada en el ámbito de la seguridad digital.

Acerca de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos utilizando Blockchain, AI e IoT respetando al ser humano como el punto de apoyo de Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la informática generalizada que da forma a la Internet de Todo de hoy. WISeKey IoT tiene una base instalada de más de 1600 millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, antifalsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey está en una posición única para estar a la vanguardia de IoT ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analiza con Inteligencia Artificial (IA), puede ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de su equipo antes de que suceda.

Nuestra tecnología cuenta con la confianza de OISTE/WISeKey, la raíz criptográfica de confianza (“RoT”) basada en Suiza, que proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para Internet de las cosas, cadena de bloques e inteligencia artificial. WISeKey RoT sirve como ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para más información visite www.wisekey.com.

Para más información, por favor contacte a:

Contactos de prensa e inversores:

WISeKey International Holding Ltd

Company Contact: Carlos Moreira Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey Investor Relations (US)

Contact: Lena Cati

The Equity Group Inc. Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Advertencias:

Esta comunicación contiene, expresa o implícitamente, ciertas declaraciones prospectivas relacionadas con WISeKey International Holding Ltd y su negocio. Dichas declaraciones implican ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, que podrían causar que los resultados, la situación financiera, el rendimiento o los logros reales de WISeKey International Holding Ltd difieran materialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuros expresados o implícitos por dichas declaraciones a futuro. WISeKey International Holding Ltd proporciona esta comunicación a partir de esta fecha y no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este documento como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de una oferta de compra de ningún valor, y no constituye un prospecto de oferta en el sentido del artículo 652a o el artículo 1156 del Código Suizo de Obligaciones o un prospecto de cotización. en el sentido de las reglas de cotización de SIX Swiss Exchange. Los inversores deben confiar en su propia evaluación de WISeKey y sus valores, incluidos los méritos y los riesgos involucrados. Nada de lo contenido en este documento es, o se considerará como, una promesa o representación en cuanto al desempeño futuro de WISeKey.