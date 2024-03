QIAGEN und International Panel Physicians Association fördern gemeinsam Bewusstsein für Tuberkulose-Screenings

Gemeinsame Bildungsinitiative konzentriert sich auf die Vorteile des Interferon-Gamma-Release-Assays (IGRA) für medizinisches Fachpersonal // Aktualisierte Richtlinien der US-amerikanischen CDC schreiben IGRA-Tests für Personen ab 2 Jahren aus Ländern mit hoher Tuberkulose-Inzidenz bei Gesundheitsprüfung für US-Visum vor // Globales, CPD-akkreditiertes QIAGEN-Event vor dem Welttuberkulosetag mit Fokus auf Tuberkulose-Screening, präventiver Therapie und Herausforderungen für Risikogruppen



GERMANTOWN, Maryland und VENLO, Niederlande, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute eine Partnerschaft mit der International Panel Physicians Association (IPPA) bekannt gegeben, um Vertragsarztpraxen der US-Botschaft weltweit über die neuesten Anforderungen für Tuberkulose (TB)-Screenings zu informieren und bei deren Umsetzung zu unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den neuen Anforderungen für Interferon-Gamma-Release-Assays (IGRA) und den damit verbundenen Vorteilen für Patientinnen und Patienten sowie medizinisches Fachpersonal.

Erst vor kurzem haben die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die Richtlinien für neue TB-Screening-Anforderungen für Einwanderinnen und Einwanderer in die Vereinigten Staaten aktualisiert. Gemeinsam setzen sich QIAGEN und der IPPA für die Anwendung von IGRA-Tests ein, wie dem QuantiFERON-TB Plus von QIAGEN, um einen sicheren Einwanderungsprozess zu gewährleisten und den weltweiten Kampf gegen TB zu unterstützen. Die IPPA ist eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation von Ärztinnen und Ärzten und führt die von Regierungen in Ländern wie den USA, Australien, Kanada, Neuseeland und Großbritannien für Einwanderungen vorgeschriebenen Gesundheitsprüfungen durch.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit der IPPA können wir das Bewusstsein für die Vorteile von IGRA-Tests erhöhen und die nationale Strategie der USA zur Auslöschung von Tuberkulose bis 2050 unterstützen. Diese Partnerschaft wird dazu führen, latente Tuberkulose-Infektionen vor der Abreise in die USA besser zu erkennen und Einwanderinnen und Einwanderer zu identifizieren, die von präventiven Behandlungen profitieren können“, sagte Fernando Beils, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik bei QIAGEN.

Alexandra Ortega, Geschäftsführerin der IPPA, ergänzte: „Die Zusammenarbeit mit QIAGEN ermöglicht es uns, Vertragsarztpraxen der US-Botschaft über die neuesten Tuberkulose-Screening-Anforderungen aufzuklären und sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten die genauesten und effizientesten Tests erhalten. Diese Partnerschaft wird eine entscheidende Rolle in den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Tuberkulose spielen.“

Ab dem 1. Oktober 2024 fordern die aktualisierten CDC-Richtlinien einen IGRA-Test für alle Personen ab einem Alter von zwei Jahren. Dies gilt für Einreisende aus Ländern mit einer TB-Inzidenzrate von mehr als 20 Fällen pro 100.000 Menschen, die eine Gesundheitsprüfung für ein US-Visum durchlaufen. Bisher war dies nur für Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren erforderlich.

Im Vorfeld des Welttuberkulosetages, richtet QIAGEN am 21. März 2024 ein globales, CPD-akkreditiertes Event aus, bei dem führende TB-Experten über TB-Infektionsscreenings und präventive Therapien zur Eliminierung von TB diskutieren. Das Programm wird die globale TB-Landschaft, Fortschritte bei Tests und Prävention sowie das Screening von Migrantinnen und Migranten beleuchten. Eine Podiumsdiskussion wird sich mit TB-Epidemiologie, Kostenwirksamkeit und Herausforderungen für Risikogruppen wie Einwandernde sowie Kinder befassen.

TB ist eine ansteckende bakterielle Infektion, die hauptsächlich über den Husten von Patientinnen und Patienten mit der aktiven Form der Krankheit verbreitet wird. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass es im Jahr 2022 weltweit mehr als 10 Millionen neue Fälle von aktiver TB und 1,3 Millionen Todesfälle gab. Weltweit hat schätzungsweise etwa ein Viertel der Menschen eine latente TB-Infektion, von denen wiederum 5-10% im Laufe ihres Lebens aktive TB entwickeln werden. Das Screening auf latente TB-Infektionen ist daher für den Kampf gegen TB unerlässlich.

QIAGENs QuantiFERON-TB Gold Plus-Assay erkennt TB-Infektionen präzise. Der Assay identifiziert Interferon-Gamma, das von T-Zellen als Reaktion auf TB-spezifische Antigene freigesetzt wird. Dieser Test erfordert nur einen Arztbesuch und ist leistungsfähiger als der über hundert Jahre alte Tuberkulin-Hauttest (TST), insbesondere bei Patientinnen und Patienten aus Ländern mit hoher TB-Belastung, die eine BCG-Impfung erhalten haben. Die CDC und die WHO befürworten den Einsatz von QuantiFERON-TB Gold Plus im Kampf gegen die globale TB-Epidemie.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://www.qiagen.com/us/applications/tb-management/events/world-tb-day

