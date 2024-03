La Fondation Asie Pacifique du Canada dirigera Partenariat pour la durabilité : La Mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam

TORONTO, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada, avec le fort soutien des secteurs public et privé, a le plaisir d’annoncer que la Fondation dirigera Partenariat pour la durabilité : La Mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam à l’automne 2024.



La FAP Canada accepte dès maintenant les candidatures des déléguées pour cette mission financée, qui fait partie de la série de missions 2023-2025 de la Fondation, intitulée Nord-Est X Sud-Est : Favoriser les partenariats entre le Canada et l’Asie.

La mission de l’automne 2024 sera axée sur les secteurs de la technologie et de l’innovation afin de mettre en lumière les idées et les solutions que les entrepreneures canadiennes apportent à ces secteurs. Huitième mission de la série des missions commerciales féminines en Asie de la FAP Canada, cette double mission dans deux économies dynamiques de l’Asie du Nord-Est et du Sud-Est réunira des entrepreneures canadiennes et des entreprises de Taïwan et du Vietnam afin de promouvoir le commerce inclusif pour les femmes, de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et de catalyser la création de partenariats internationaux entre les entreprises canadiennes et ces marchés clés de l’Asie.

Taïwan et le Vietnam offrent des débouchés commerciaux idéaux aux entreprises canadiennes, en particulier dans les secteurs de la technologie et de l’innovation. Les deux pays ont accordé une priorité stratégique à ces industries dans leurs stratégies économiques et offrent des incitatifs attrayants pour favoriser la croissance et la collaboration.

Tandis que Taïwan dispose d’un écosystème manufacturier de haute technologie bien établi, le Vietnam est une économie émergente qui cherche à progresser dans la chaîne de valeur manufacturière. En tirant parti de ces marchés complémentaires, les entreprises canadiennes peuvent s’implanter solidement et exploiter le potentiel de réussite à long terme et de partenariats mutuellement bénéfiques dans l’Indo-Pacifique.

La Mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam, comprendra des conférences publiques avec des intervenantes de renom du Canada, de Taïwan et du Vietnam pour discuter des questions commerciales bilatérales et régionales, de l’inclusion des femmes dans l’économie avec pour objectif la promotion économique des femmes, et du soutien aux PME. Les déléguées participeront à des séances de jumelage personnalisées d’entreprise à entreprise, assisteront à des présentations d’entreprises et profiteront d’occasions de réseautage avec les participantes à la conférence.

La Mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam est généreusement soutenue par des contributions du gouvernement du Canada par l’intermédiaire d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

