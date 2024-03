Festival Ao Dai 2024 de Hô Chi Minh-Ville : susciter l’enthousiasme de nombreux habitants de la ville et des touristes

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le festival Ao Dai 2024 de Hô Chi Minh-Ville a marqué le dixième anniversaire de l’hommage rendu à la beauté de l’Ao Dai (tunique traditionnelle vietnamienne), en continuant à inspirer la fierté de ceux qui le portent parmi les citoyens de la ville et les amis internationaux.



Le festival Ao Dai de Hô Chi Minh-Ville est l’un des festivals annuels emblématiques de la ville, attirant l’attention des touristes locaux et internationaux. Après dix ans d’efforts incessants pour inspirer les valeurs traditionnelles que représente l’Ao Dai, le festival est devenu une force motrice pour répandre la fierté de « l’âme nationale, l’essence nationale » des citoyens de Hô Chi Minh-Ville, agissant comme un vecteur pour mettre en valeur la beauté, l’esprit et l’héritage du peuple vietnamien dans le monde entier.

Le 10e festival Ao Dai de Hô Chi Minh-Ville (du 7 au 17 mars 2024) a fait l’objet d’investissements importants et d’innovations passionnantes dans son programme. Accompagné de 24 ambassadeurs de l’image et avec la participation de 30 célèbres designers d’Ao Dai, le festival a présenté la performance conjointe spéciale « J’aime l’Ao Dai vietnamien ». Cette manifestation exceptionnelle a rassemblé plus de 5 000 femmes membres de la ville de Thu Duc et de 21 districts, ainsi que des ambassadeurs du festival, des artistes, des acteurs et des habitants de la ville.

En outre, le concours « Charming Ao Dai Ho Chi Minh City » (Charme de l’Ao Dai Hô Chi Minh-Ville) a attiré plus de 800 participants ; le concours de peinture Ao Dai a reçu l’inscription de plus de 400 étudiants et le concours de création de logo en l’honneur des 10 ans du festival Ao Dai de Hô Chi Minh-Ville a reçu plus de 250 inscriptions. Plus de 1 500 images ont été soumises au concours en ligne « Ao Dai and 100 exciting things about Ho Chi Minh City » (Ao Dai et 100 choses intéressantes de Hô Chi Minh-Ville).

Au cours de la dernière décennie, l’organisation du festival Ao Dai de Hô Chi Minh-Ville a été un véritable parcours du combattant pour diffuser de belles images et susciter l’amour, la fierté et la responsabilité de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel national. En hommage à ce fier accomplissement, la Vietnam Record Organization (VietKings) a officiellement reconnu et attribué un prix au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville sous le titre « The Ho Chi Minh City Ao Dai Festival - A festival dedicated to honoring and showcasing Vietnamese Ao Dai, held annually and consecutively (10 times from 2014 to 2024) » (Festival Ao Dai de Hô Chi Minh-Ville — Un festival dédié à l’honneur et à la mise en valeur de l’Ao Dai vietnamien, organisé annuellement et consécutivement (10 éditions de 2014 à 2024) ».

