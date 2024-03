Valour Inc., la filiale en propriété exclusive de DeFi Technologies, Bitcoin Suisse AG et STOXX lancent le fonds 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip

Cotation du fonds 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip : DeFi Technologies Inc. annonce la cotation d’un produit collaboratif de Valour Inc., Bitcoin Suisse AG et STOXX constituant un investissement diversifié dans les principaux actifs numériques de type Blue Chip via un nouveau fonds négocié en bourse (ou FNB).



DeFi Technologies Inc. annonce la cotation d’un produit collaboratif de Valour Inc., Bitcoin Suisse AG et STOXX constituant un investissement diversifié dans les principaux actifs numériques de type Blue Chip via un nouveau fonds négocié en bourse (ou FNB). Innovations méthodologiques et partenariats : ce nouveau fonds négocié en bourse reflète l’indice STOXX Digital Asset Blue Chip X. Reposant sur une stratégie passive de placement liée à l'indice basée sur des règles, il s’aligne sur la classification des cryptoactifs définie dans la taxonomie mondiale des cryptomonnaies de Bitcoin Suisse et traduit la volonté de partenariat renforcé entre Valour Inc. et Bitcoin Suisse AG, visant à distribuer des fonds négociés en bourse sur les places financières suisses et internationales.

Stratégies de sélection et de gestion des actifs : le fonds prend la forme d'un portefeuille d'investissement équilibré réévalué trimestriellement et suit un indice pondéré par la capitalisation boursière. Chaque jeton représente une cible plafonnée à 30 %. Cette nouveauté fait converger l'expertise de Valour Inc. dans l'émission de produits négociés en bourse, l'expérience de Bitcoin Suisse en matière de crypto-finance, ainsi que le savoir-faire de STOXX dans la gestion d'indices.



ZOUG Suisse et TORONTO, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc., ci-après la « société », ou « DeFi Technologies » ( NEO : DEFI ) ( GR : MB9 ) ( OTC : DEFTF ), une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi »), est ravie d’annoncer que sa filiale Valour Inc. (ci-après « Valour »), l’un des principaux émetteurs de fonds négociés en bourse (ou « FNB ») simplifiant l’accès aux actifs numériques, s’est associée à Bitcoin Suisse AG et à STOXX pour lancer un nouveau produit financier répondant au nom de 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip. Ce produit d’avant-garde marque une avancée de taille sur le marché des actifs numériques et propose une approche d’investissement diversifiée dans les principaux cryptoactifs de type Blue Chip de manière simple et sécurisée.

Le nouveau produit financier s’appuie sur l’actuel partenariat entre Valour et Bitcoin Suisse AG (ci-après « Bitcoin Suisse ») qui s’est initialement conclu pour développer des fonds négociés en bourse (ou FNB) adossés à des actifs numériques dans un rapport de 1:1. Cette collaboration s’enrichit des capacités uniques et de la solide expertise de Valour et de Bitcoin Suisse en matière de marché des actifs numériques. Leurs efforts communs visent d’abord à lancer, négocier, exploiter et distribuer des FNB sur les places boursières suisses et internationales. En sa qualité de pionnier suisse de la crypto-finance et des technologies connexes, Bitcoin Suisse est une référence incontestée dans le domaine des crypto-monnaies. Elle vient compléter le rôle de Valour, société plus axée sur l’émission de produits négociés en bourse et sur le développement d'une plateforme de cotation en bourse pour les actifs numériques.

Andrej Majcen, PDG de Bitcoin Suisse, déclare : « Nous sommes enchantés d’apporter avec ce fonds indiciel une diversification induite par une gestion passive sur le marché des actifs numériques. Notre objectif consiste à permettre aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées en matière d’investissement en leur fournissant des outils professionnels sur un marché qui gagne en maturité. L’indice Blue Chip est dérivé de manière méthodique à partir d’un ensemble de règles systématiques, rendant la sélection d’actifs numériques plus accessible et moins complexe pour une diversification du portefeuille. Bitcoin Suisse montre à nouveau qu’elle se fait force de proposition en proposant le tout premier produit d’investissement leader en smart beta conçu pour les actifs numériques. S'appuyant sur une sélection d’actifs basée sur des règles, l’indice Blue Chip est la première alternative d’investissement aux stratégies de crypto-monnaies de premier marché en Europe. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires de confiance et extrêmement bien établis sur les marchés financiers internationaux pour lancer ce produit inédit ».

Le produit financier 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip est structuré de manière unique pour s’aligner sur la performance de l’indice STOXX Digital Asset Blue Chip X. Cet indice permet une exposition aux principaux actifs au sein de l’indice plus large STOXX Digital Asset Blue Chip, en particulier ceux négociés sur la plateforme Xetra. Reposant sur une stratégie passive de placement liée à l'indice basée sur des règles, le fonds est spécialement conçu pour intégrer toute la gamme des crypto-monnaies du marché.

Les actifs sont classés en différentes catégories telles que la crypto-monnaie, la plateforme intelligente d’usage général, la finance décentralisée (ou « DeFi »), l’utilitaire ou la culture, en s’alignant sur la taxonomie mondiale des crypto-monnaies de Bitcoin Suisse (ou GCT) . La sélection des actifs relève d’un processus rigoureux décliné en plusieurs étapes, visant à identifier les actifs les plus influents et les plus représentatifs de chaque secteur. Elle est réévaluée trimestriellement pour garantir la cohérence de l’alignement du fonds avec l’ensemble du marché volatil des actifs numériques.

« Le nouveau produit financier 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip est l’outil idéal pour entrer dans le monde des crypto-monnaies avec une seule position en portefeuille, du fait de sa pondération limitée à 30 % pour chaque unité sous-jacente », indique Marco Infuso, directeur commercial de Valour. « Si ce produit peut être utilisé, dans le cadre d’une approche satellite, dans un portefeuille institutionnel, c’est également une solution d’épargne mensuelle idéale pour les clients particuliers ».

Le fonds négocié en bourse est le fruit d’une collaboration riche en synergies entre Valour, Bitcoin Suisse et STOXX, chaque partenaire apportant des atouts uniques. Valour fait profiter de sa solide expertise en émission de fonds négociés en bourse, Bitcoin Suisse apporte sa maîtrise de la crypto-finance et des technologies connexes et STOXX apporte sa pierre à l'édifice avec ses capacités reconnues en création et gestion d’indices.

À propos de Bitcoin Suisse

Fondée en 2013, la société Bitcoin Suisse AG est le champion suisse de la crypto-finance et des technologies connexes. Acteur clé de l’écosystème crypto et blockchain dans son pays, Bitcoin Suisse a été l'un des moteurs du développement de la « Crypto Valley » et de la « Crypto Nation suisse ». La société propose des services de courtage, de dépôt, de prêt, de staking mais aussi des solutions de paiement et d’autres services liés aux crypto-monnaies pour le compte d’une clientèle institutionnelle et privée. Membre de l’organisation autorégulée VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen), Bitcoin Suisse est à ce titre un intermédiaire financier soumis à la réglementation suisse en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Bitcoin Suisse comprend plusieurs entreprises affiliées à la maison-mère BTCS Holding Ltd. Domiciliée à Zoug, la société exploite des bureaux à Copenhague, Vaduz et Bratislava et emploie une équipe de plus de 200 experts hautement qualifiés en Suisse et en Europe. | https://bitcoinsuisse.com/

À propos de STOXX

Les indices STOXX® et DAX® comprennent une famille globale et complète de plus de 17 000 indices transparents et strictement basés sur des règles. Plus connu pour ses principaux indices boursiers européens EURO STOXX 50®, STOXX® Europe 600 et DAX®, le portefeuille indiciel se compose d’indices de marché total, de référence, de type Blue Chip, de durabilité, thématiques et reposant sur des facteurs couvrant un ensemble complet de marchés régionaux, nationaux et internationaux. Les indices STOXX et DAX sont utilisés par plus de 550 entreprises dans le monde entier à des fins de benchmarking, mais aussi comme sous-jacents aux fonds négociés en bourse, aux contrats à terme et aux options, aux produits structurés et aux fonds d’investissement gérés de manière passive. STOXX Ltd., entité du groupe ISS STOXX, est l’administrateur des indices STOXX et DAX désigné par le règlement européen sur les indices de référence.

À propos de ISS STOXX

Par le biais des sociétés de son groupe, ISS STOXX GmbH est l’un des principaux fournisseurs de solutions de recherche et de technologie axées sur les données qui aident les acteurs des marchés financiers à identifier les opportunités d'investissement, à détecter les risques qualitatifs et quantitatifs des sociétés de portefeuille et à répondre aux exigences réglementaires en constante évolution. Nos racines remontent à 1985 et nous proposons aujourd'hui des indices de référence et personnalisés de classe mondiale dans toutes les catégories d'actifs et toutes les zones géographiques et sommes une source de première importance en matière de recherche, de données et d'offres indépendantes sur la gouvernance d'entreprise, le développement durable, le risque cybernétique et les renseignements sur les fonds. Nos produits et services procurent à nos clients l’ampleur et l’effet de levier nécessaires pour développer leurs activités de manière plus efficace et plus efficiente. Détenue majoritairement par le groupe Deutsche Börse, ISS STOXX compte plus de 3 400 professionnels répartis sur 33 sites localisés dans 19 pays à travers le monde. Ses quelques 6 400 clients comptent de nombreux investisseurs institutionnels parmi les plus importants au monde qui lui font confiance pour ses offres objectives et variées, ainsi que des sociétés axées sur l'atténuation des risques ESG, cyber et de gouvernance qui constitue une mesure d'amélioration de la valeur pour les actionnaires. Les clients s'appuient sur l'expertise d'ISS STOXX pour prendre des décisions éclairées au profit de leurs actionnaires.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO : DEFI ) ( GR : MB9 ) ( OTC : DEFTF ) est une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou DeFi). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir aux investisseurs un accès généralisé à l’univers de la finance de demain. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et à notre grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante mutation. Rejoignez la communauté de DeFi Technologies sur Linkedin et Twitter et pour en savoir plus, rendez-vous sur https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. émet des fonds négociés en bourse (ou FNB) qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques tels que le bitcoin de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Établie en 2019, Valour est une filiale en propriété exclusive de DeFi Technologies Inc. ( NEO : DEFI ) ( GR : MB9 ) ( OTC : DEFTF ).

Outre sa nouvelle plateforme adossée à des actifs numériques comprenant les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral , 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking , Valour propose des fonds négociés en bourse d’actifs numériques entièrement couverts assortis de faibles frais de gestion, voire inexistants, cotés sur les bourses européennes, en banque et sur les plateformes de courtage. Le portefeuille de Valour intègre les fonds Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Ripple ( XRP ), Enjin ( ENJ ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ) et Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ), tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont Bitcoin Zero et Ethereum Zero, les premiers produits d’investissement passifs assortis d’une couverture complète avec Bitcoin ( BTC ) et Ethereum ( ETH ) comme actifs sous-jacents, et entièrement sans frais.

Pour obtenir de plus amples informations, pour vous abonner ou pour recevoir les actualités ou les informations financières de Valour, nous vous invitons à consulter le site valour.com .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’offre, l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée, la poursuite d’opportunités commerciales par DeFi Technologies ou ses filiales et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations de la société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières, la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des crypto-monnaies, les règles et règlements applicables à la finance décentralisée et aux crypto-monnaies et les incertitudes générales liées aux activités, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces informations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.