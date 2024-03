O Portal de Governança Convene acelera expansão no mercado brasileiro

A Convene expande rapidamente no Brasil e globalmente, prometendo soluções inovadoras em software para diretoria.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL, March 20, 2024 / EINPresswire.com / -- A Convene, líder mundial no fornecimento de software para portais de diretoria , tem o prazer de anunciar seu crescimento acelerado no mercado brasileiro. Com base em seu histórico de sucesso na América do Norte, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico, e impulsionado pela aquisição de três clientes de destaque: BRB SERVIÇOS, GRUPO IMED e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA, a Convene está comprometida em oferecer soluções inovadoras de governança de conselhos de administração para organizações em todo o Brasil."A Convene está entusiasmada com a expansão de sua presença no Brasil e especialmente grata pela recepção calorosa de nosso premiado software de portal de conselhos . Nossa plataforma foi projetada para digitalizar e viabilizar as melhores práticas para reuniões formais", disse Michael Yap, CEO da Convene.Com a plataforma intuitiva e fácil de usar da Convene, o conselho de administração e as equipes executivas podem agora agilizar suas reuniões, colaborar de forma integrada e tomar melhores decisões, não importa onde estejam. A plataforma baseada na nuvem pode ser acessada de qualquer dispositivo e oferece recursos como gerenciamento de agenda, compartilhamento de documentos, votação, assinaturas eletrônicas, anotações e controle de presença, tudo isso priorizando a segurança e a privacidade para proteger suas informações confidenciais."Entendemos que as empresas brasileiras estão buscando uma solução inovadora e eficiente para apoiar seus processos de governança. Com o Convene, podemos oferecer um portal de diretoria abrangente que não é apenas fácil de usar, mas também está em conformidade com as regulamentações locais", acrescentou Danilo Thomaso, gerente nacional do Convene no Brasil. "Nossas últimas aquisições de clientes no Brasil falam muito sobre o valor e a confiança que nossa solução de governança de conselhos oferece."A Convene tem a confiança de milhares das maiores organizações em mais de 100 países, incluindo empresas líderes, organizações sem fins lucrativos e órgãos públicos. Ao expandir sua presença e investimentos no Brasil, a Convene está agora totalmente equipada para localizar e cumprir seus compromissos de se tornar o portal de conselhos preferido no Brasil.Para saber mais sobre o portal de diretoria da Convene e como ele pode beneficiar sua organização,visite https://www.azeusconvene.com/pt-br/ e agende uma demonstração.