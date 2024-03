Le 18 mars 2024

Astek nomme Jean-Christophe Franoux au poste de Directeur exécutif en charge du développement de sa Business Line Life Sciences

Astek, acteur mondial de l’ingénierie et du Conseil en Technologies, annonce la nomination de Jean-Christophe Franoux en tant que Directeur Exécutif pour accélérer le développement de l’activité d’Astek dans le domaine des Life Sciences (Sciences de la Vie). Jean-Christophe Franoux devient membre du comité exécutif du Groupe.

Possédant une double formation, biologie et ingénierie commerciale, Jean-Christophe Franoux apporte au Groupe Astek son expérience reconnue de plus de 15 ans dans l’industrie des Life Sciences et sa fine connaissance des enjeux des acteurs du secteur de la biotechnologie, des dispositifs médicaux, de la pharmacie, de la santé ou des cosmétiques.

Le domaine des Life Sciences est une des 6 verticales prioritaires du développement d’Astek. L’arrivée de Jean-Christophe Franoux à sa tête va en accélérer le déploiement et contribuer à la stratégie ambitieuse d’Astek qui vise un nouveau doublement de son chiffre d’affaires d’ici 2027, pour atteindre plus d’1 milliard d’euros.

Avant de rejoindre Astek, Jean-Christophe, âgé de 43 ans, a occupé le poste de Managing Director en charge du développement des Life Sciences chez Alten, participant à l'élaboration de stratégies de développement dans ce domaine. Il y a dirigé pendant 6 ans la filiale santé AIXIAL, spécialisée en recherche clinique, qu’il a déployée dans plus de 12 pays,

Son expérience antérieure comprend également des fonctions de Partner au sein de la Direction d’un spécialiste du développement des produits de santé, ALTIZEM, au sein duquel il avait la charge de l’ensemble du développement du Business après avoir évolué dans diverses fonctions commerciales pendant plus de 10 ans entre 2005 et 2016. Jean-Christophe a débuté sa carrière dans l’industrie pharmaceutique, notamment chez Servier, en tant que Data Manager où il a pu appréhender les grands enjeux de ce domaine en constante révolution.

Jean-Christophe est titulaire d'un Master of Business Engineering (MBE) de l'École de Biologie Industrielle EBi, avec une spécialisation en Business & Engineering, ainsi qu'une maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire, génétique & informatique de l'Université Pierre et Marie Curie, Paris VI (UPMC).

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek a commenté : « Je me réjouis de l’arrivée de Jean-Christophe qui va fortement contribuer à accélérer notre position stratégique dans le domaine très porteur des Sciences de la Vie. Moteur de solutions et catalyseur de technologie, Astek accompagne ses clients mondiaux dans leurs ambitions de transformation au moment où l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique révolutionnent l’analyse des données, la découverte de médicaments et la modélisation prédictive. Cette évolution totalement disruptive bouscule ainsi les modèles traditionnels de soins de santé vers la santé numérique. Avec son équipe, Jean-Christophe a l’oreille de nos clients et leur apporte les solutions adéquates pour répondre efficacement à leurs enjeux de compétitivité. »



À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 8 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 600 m€ en 2023. https://astekgroup.fr

