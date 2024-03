Single Cell Multiomics Market Skyrockets: Projected to Reach $15.26 Billion by 2030 | CAGR 21.4%

Single Cell Multiomics Market Report

WILMINGTON, DELAWARE, UNITED STATES, March 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research has recently unveiled a research study titled "Single Cell Multiomics Market Outlook and Forecast 2021-2030." This report delivers a comprehensive analysis of market risks, spotlights opportunities, and provides essential support for strategic and tactical decision-making spanning from 2021 to 2030. The study categorizes the market by pivotal regions propelling its growth and commercialization. Moreover, the report encompasses vital insights into market research and development, growth catalysts, and the evolving investment landscape within Single Cell Multiomics. It also includes profiles of key industry players, such as 10x Genomics, Inc., Becton, Dickinson and Company, Berkeley Lights Inc., BGI Genomics Co. Ltd, Bio Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation (Cytiva Life Sciences), Dolomite Bio, Epicypher Inc., Fluidigm Corporation, Illimina, Inc, Miltenyi Biotec B.V. & CO., Mission Bio, Inc., Nanostring Technologies, Inc., Olink Holding AB (Olink Proteomics), Parse Bioscience, Qiagen N.V., Takara Holdings Inc. (Takara Bio Group) and Thermo Fischer Scientific Inc.



๐’๐ข๐ง๐ ๐ฅ๐ž ๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ ๐Œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐จ๐ฆ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ญ๐š๐ญ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ: ๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ฅ๐ž ๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ ๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐จ๐ฆ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ $2,175 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2020, ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก $15,261.19 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2030, ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 21.4% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2021 ๐ญ๐จ 2030.



๐’๐ข๐ง๐ ๐ฅ๐ž ๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ ๐Œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐จ๐ฆ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ:

โ—‰ Technological Advancements: Continuous innovations in single-cell analysis techniques and multiomics integration, such as single-cell RNA sequencing (scRNA-seq), enable researchers to obtain comprehensive molecular insights from individual cells.

โ—‰ Rising Research Activities: Growing interest in understanding cellular heterogeneity and disease mechanisms fuels research activities across various fields, including oncology, immunology, and neuroscience, driving market growth.

โ—‰ Precision Medicine Applications: Single-cell multiomics technologies facilitate the development of personalized therapies by providing detailed insights into cellular behavior, disease progression, and treatment responses, thereby accelerating the adoption of these techniques in precision medicine initiatives.

โ—‰ Increasing Investments: The influx of investments from both public and private sectors supports the development and commercialization of advanced single-cell multiomics platforms, contributing to market expansion.

โ—‰ Expanding Biopharmaceutical Industry: Pharmaceutical and biotechnology companies are increasingly leveraging single-cell multiomics technologies for drug discovery, biomarker identification, and target validation, further propelling market growth.



๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ž๐ง๐ž๐Ÿ๐ข๐ญ๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐’๐ญ๐š๐ค๐ž๐ก๐จ๐ฅ๐๐ž๐ซ๐ฌ:

โ—† The study provides an in-depth analysis of the single cell multiomics market, and the current trends and future estimations to elucidate the imminent investment pockets.

โ—† It presents a quantitative analysis of the market from 2021 to 2030 to enable stakeholders to capitalize on the prevailing market opportunities.

โ—† Extensive analysis of the market based on procedures and services assists to understand the trends in the industry.

โ—† Key players and their strategies are thoroughly analyzed to understand the competitive outlook of the market.



๐“๐ก๐ž ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐’๐ข๐ง๐ ๐ฅ๐ž ๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ ๐Œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐จ๐ฆ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ก๐จ๐ฐ๐ง ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ:

๐๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ— Single cell genomics

โ— Single cell proteomics

โ— Single cell transcriptomics

โ— Single cell metabolomics



๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ— Oncology

โ— Cell biology

โ— Neurology

โ— Immunology

โ— Stem cell research



๐๐ฒ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐ข๐ช๐ฎ๐ž:

โ— Single cell isolation and dispensing

โ— Single cell analysis



๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ:

โ— Academic institutes

โ— Contract research organizations

โ— Pharmaceutical and biotech companies



๐ˆ๐Ÿ ๐จ๐ฉ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐’๐ข๐ง๐ ๐ฅ๐ž ๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ ๐Œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐จ๐ฆ๐ข๐œ๐ฌ; ๐ญ๐ก๐ž๐ง ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ฒ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐ฐ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ ๐›๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐:

โ€“ North America (USA, Canada and Mexico)

โ€“ Europe (Germany, France, the United Kingdom, Netherlands, Italy, Nordic Nations, Spain, Switzerland and Rest of Europe)

โ€“ Asia-Pacific (China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India, Southeast Asia and Rest of APAC)

โ€“ South America (Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Rest of countries etc.)

โ€“ Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Egypt, Turkey, Nigeria, South Africa, Rest of MEA)



๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐€๐ง๐ฌ๐ฐ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข๐ ๐ž๐ง๐ญ ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ฒ

โ— What is the market size and growth rate of the global and regional market by various segments?

โ— What is the market size and growth rate of the market for selective countries?

โ— Which region or sub-segment is expected to drive the market in the forecast period?

โ— What Factors are estimated to drive and restrain the market growth?

โ— What are the key technological and market trends shaping the market?

โ— What are the key opportunities in the market?

โ— What are the key companies operating in the market?

โ— Which company accounted for the highest market share?



๐ˆ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐’๐ข๐ง๐ ๐ฅ๐ž ๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ ๐Œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐จ๐ฆ๐ข๐œ๐ฌ

Single Cell Multiomics Market Size (Sales) Market Share by Type (Product Category)

Single Cell Multiomics Market by Application/End Users

Single Cell Multiomics (Volume) and Market Share Comparison by Applications

Global Single Cell Multiomics and Growth Rate (2021-2030)

Single Cell Multiomics Competition by Players/Suppliers, Region, Type, and Application

Single Cell Multiomics (Volume, Value, and Sales Price) table defined for each geographic region defined.

Single Cell Multiomics Players/Suppliers Profiles and Sales Data

Key Raw Materials Analysis & Price Trends

Supply Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers, Industrial Chain Analysis and view more in complete table of Contents



