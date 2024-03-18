Submit Release
News Search

There were 485 press releases posted in the last 24 hours and 417,749 in the last 365 days.

浩鼎將在 AACR 2024 年會 發表四篇論文

論文展示 OBI-992及 GlycOBI™ ADC平台的最新研究

台灣台北電, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣浩鼎生技（4174）旗下自行開發的抗TROP2抗體藥物複合體（ADC）OBI-992，臨床前數據證明，它在多種動物實驗模式均顯示高效的抗腫瘤活性、優異的藥物動力學表現，和良好的安全性，具有發展為同類最佳抗TROP2 ADC的潛力。此外，由浩鼎獨家開發的專一性醣鍵結ADC平台GlycOBI™，動物實驗亦證明可增加ADC的療效與穩定性。

浩鼎這些臨床前數據將於4月5～10日在美國加州聖地牙哥舉行的2024美國癌症研究協會（AACR）年會中發表。

OBI研發長賴明添博士指出，「我們的數據顯示，OBI-992有希望成為同類最佳（best-in-class）的TROP2 ADC。」OBI-992 的抗原決定位（epitope）不同於Datopotamab和Sacituzumab，與比較基準ADC相比，OBI-992的非特異性結合較少，因而造成的脫靶細胞毒性也較低。它在多種動物腫瘤模型均表現出絕佳的抗腫瘤活性。

此外，OBI-992在動物實驗中與抗癌藥核酸聚合酶（PARP）抑制劑或抗PD1免疫治療劑併用，均顯示出出色的加乘效果；而OBI-992能在血液中保持穩定，在臨床前毒理實驗中，猴子對OBI-992有高度耐受性，說明OBI-992具良好的安全性1, 2, 4

浩鼎在這次AACR亦同時發表了獨家開發的的醣鍵結ADC平台GlycOBI™，用來製造均質性ADC。由GlycOBI™平台製造的ADC，表現出更優越的抗腫瘤功效和藥物動力學特性。賴明添認為，運用此平台生成ADC，將可解決未被滿足的醫療需求，可望為癌症患者提供更好的治療選擇，這些實驗數據看來令人鼓舞，值得進一步臨床開發。

海報1
論文題目：OBI-992，以TROP2為標靶的抗體藥物複合體（ADC），在動物癌症模式中展現優異的抗腫瘤藥效1
論文作者*李婉芬、江明峰、翁顥誠、楊智傑、吳欣珊、林君榕、邱品慈、賴明添
會議標題：ADC與雙特異性抗體
海報位置：海報第23區
海報版號：4
摘要編號：1893
發表時間：4/8/2024（周一），9:00 AM – 12:30 PM

海報2
論文題目：新穎TROP2抗體藥物複合體OBI-992特性分析研究2
論文作者*：郭澤民、張庭瑜、黃婕妤、唐偉倩、林君榕、吳苡禎、呂笈歡、翁顥誠、陳宥蓉、曹瑜軒、魏湞晏、沈麗芬、李婉芬、賴明添
會議標題：ADC
海報位置：海報第21區
海報版號：11
摘要編號：3130
發表時間：4/8/2024（周一），1:30 PM – 5:00 PM

海報3
論文題目：全新的專一性醣鍵結ADC 平台可增進ADC穩定性，並提升動物實驗中的抗腫瘤藥效3
論文作者*黃鐙毅、謝殷程、馮嘉樹、黃昱超、夏麒盛、江明峰、王南絢、李婉芬、賴明添
會議標題ADC
海報位置海報第21區
海報版號30
摘要編號：3149
發表時間：4/8/2024（周一），1:30 PM – 5:00 PM

海報4
論文題目：新穎TROP2抗體藥物複合體OBI-992，展現優越的藥物動力學/藥效特性和良好的安全性4
論文作者*夏麒盛、文詩妮、許仁裕、涂芷瑄、張惠雯、李婉芬、賴明添 
會議標題：藥理學和藥物遺傳學
海報位置：海報第24區
海報版號：20
摘要編號：7179
發表時間：4/10/2024（周三），9:00 AM – 12:30 PM

* OBI Pharma, Inc., 台灣浩鼎（台北）
1, 2, 3, 4 : AACR Annual Meeting 2024 Abstracts online        

以上浩鼎發布之海報論文將於美東時間4月5日中午12：00起在 AACR 年會及4月11日起在台灣浩鼎官網（www.obipharma.com）揭露。

【關於 OBI-992】

OBI-992是以TROP2為標靶所設計的抗體藥物複合體（Antibody Drug Conjugate; ADC）。TROP2在多種實體腫瘤都有高度表現，包括肺癌、乳癌、卵巢癌、胃癌等不同癌症，因此被認為是極佳的癌症治療標的。

OBI-992是以連接子（linker）將抗體和強效的TOP1（topoisomerase I）抑制劑相互鍵結，這個獨特的連接子具有高度親水性，必須藉由癌細胞內的酵素裂解，釋放藥物。OBI-992在血液中維持安定，一旦與癌細胞表面的TROP2結合內吞，就會在癌細胞內釋放小分子藥物，毒殺癌細胞。多種動物模式已經充分顯示，OBI-992具有高效的抗腫瘤活性，優異的藥物動力學表現，和良好的安全性。

TROP2抗體為台灣浩鼎生技於2021年12月自博奧信公司授權引進。浩鼎負責ADC構建、研發，並擁有中國以外的商業化權利。

美國食品藥物管理局（US FDA）已於 2024年1月核准 OBI-992 的臨床試驗（IND）申請，將於今年第二季展開一/二期人體試驗以評估安全性與療效。

【關於 GlycOBI™

浩鼎所獨家開發的專一性醣鍵結ADC平台GlycOBI™，採用「即插即用」格式，可與各種抗體、連接子（Linker）和小分子藥物（Payload）兼容，依此設計出不同的藥物抗體比例（Drug Antibody Ratio ,DAR）。利用浩鼎專有的酵素技術（EndoSymeOBI™），GlycOBI透過高效且可擴展的製程，產生位點特異性同質 ADC，GlycOBI在鍵結過程 可避免抗體結構被破壞，並確保 ADC具有與天然抗體相似的生物物理特性。浩鼎的連接子技術亦可提高小分子藥物效率並降低聚集傾向，延長了ADC產品半衰期。尤其是，GlycOBI™平台，可克服傳統 ADCs 侷限，提高ADC 療效和穩定性。

GlycOBI™和 EndoSymeOBI™均是浩鼎註冊的商標。

有關OBI Pharma

台灣浩鼎生技（OBI Pharma, Inc.）成立於 2002年，總部位於台灣台北，是一已發展到臨床階段的癌症醫藥公司，以滿足還未有效醫療的需求為使命，致力於開發癌症治療的新藥與多元化治療組合。

台灣浩鼎針對Globo H所開發的首創型（first-in-class）免疫療法新藥，包括兩種主動免疫療法疫苗Adagloxad Simolenin（又稱OBI-822）和OBI-833。另外，該公司利用獨特的ADC平台，包括GlycOBI™，開創多樣性ADC新藥產品線，如以TROP2為標靶的OBI-992、OBI-902、以Nectin4為標靶的OBI-904。

浩鼎產品線還包括首創小分子前驅藥OBI-3424。它係以醛酮還原酶AKR1C3為標靶的小分子前驅藥，AKR1C3可將原本活性極低的前驅藥，它會對有醛酮還原酶（AKR1C3）過量表現的癌細胞，選擇性釋出強效DNA烷基化劑，達到抗癌目的。欲進一步了解台灣浩鼎資訊，請上官網www.obipharma.com。

新聞聯絡：
李淑娟Sharon Lee
公共事務處處長Director of Public Affairs
台灣浩鼎生技股份有限公司OBI Pharma, Inc.
+886-2-2655-8799 Ext. 213
slee@obipharma.com


Primary Logo

You just read:

浩鼎將在 AACR 2024 年會 發表四篇論文

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Healthcare & Pharmaceuticals Industry ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more