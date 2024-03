ABBINAMENTO PERFETTO: LA LEGGENDA AMERICANA JOHN McENROE SI ALLEA CON PEPPERSTONE

MELBOURNE, Australia, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uno dei più grandi ed entusiasmanti giocatori della storia del tennis ha stretto una partnership con Pepperstone: l'ex numero 1 del mondo e sette volte vincitore del Grande Slam in singolo John McEnroe ha unito le forze con il broker Forex (FX) e Contratti per Differenza (CFD), riconosciuto a livello mondiale.



McEnroe si unisce all'australiano e attuale numero 9 del mondo Alex de Minaur nella scuderia di stelle di Pepperstone, e l'americano diventa uno dei Global Tennis Ambassadors di Pepperstone.

McEnroe è noto non solo per le sue eccezionali doti tennistiche, ma anche per la sua personalità carismatica e spesso schietta, sia dentro che fuori dal campo.

Come ex numero 1 del mondo, McEnroe ha contribuito a definire il mondo del tennis moderno e a consolidare una reputazione di prestazioni eccezionali.

Inoltre, il suo impegno filantropico a favore di varie associazioni di beneficenza e per lo sviluppo dei giovani dimostra il suo impegno nel creare un impatto positivo.

L'ex campione si è detto felice di entrare a far parte del team di Pepperstone, considerando il loro curriculum di sostegno allo sport.

"Non potevo chiedere un partner di doppio migliore di Pepperstone. Hanno una storia di sostegno al tennis e sono chiaramente appassionati del futuro di questo sport come lo sono io", ha detto McEnroe.

"Dopo essere stato Platinum Partner dell'ATP e aver detenuto i diritti di denominazione del Pepperstone ATP Rankings, Pepperstone sostiene il tennis su scala globale".

L'amministratore delegato di Pepperstone, Tamas Szabo, ha dichiarato che McEnroe è il partner ideale per Pepperstone.

"John è un'icona del tennis la cui influenza va al di là dei suoi straordinari risultati sul campo e non vediamo l'ora di collaborare con lui come Ambasciatore globale del tennis", ha dichiarato Szabo. "Pepperstone sarà sempre orgogliosa di essere Platinum Partner dell'ATP e continuerà a sostenere il grande sport del tennis per gli anni a venire".

Informazioni su Pepperstone:

Fondato nel 2010, Pepperstone è cresciuto fino a diventare un pluripremiato broker online globale di forex e CFD, noto per offrire un servizio clienti e prelievi eccezionali a decine di migliaia di clienti in tutto il mondo. Pepperstone ha filiali in tutto il mondo ed è regolamentato dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC), dalla UK Financial Conduct Authority (FCA), dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), dalla Securities Commission of The Bahamas (SCB), dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA), dalla Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) e dalla Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.pepperstone.com

