Renverser le cours des choses : les efforts du PROE dans la lutte mondiale contre les déchets marins

L’édition 2023 de la Journée mondiale de nettoyage du littoral a été le théâtre d'une vague d'initiatives percutantes dans les îles du Pacifique. Des campagnes de nettoyage menés par les communautés aux programmes éducatifs, ces activités ont souligné l'engagement de la région dans la lutte contre la pollution marine et en faveur de la sensibilisation à l'environnement.

Chaque année, la Journée mondiale de nettoyage du littoral permet de rassembler des communautés du monde entier pour qu'elles unissent leurs forces dans la lutte contre les déchets marins. La 37e édition de cet événement international, qui s’est tenu le 23 septembre 2023, a été le témoin d'une collaboration extraordinaire entre le Programme régional océanien de l'environnement (PROE), par le biais de trois sources de financement essentielles : le projet SWAP (Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific) financé par l'Agence française de dDveloppement (AFD), le projet POLP (Pacific Ocean Litter Project) financé par le gouvernement australien, le projet ISLANDS (Implementing Sustainable Low and Non-Chemical Development in SIDS) financé par le Fonds pour l'environnement mondial, et plusieurs autres partenaires clés.





Chaque année, afin d'améliorer l'efficacité des activités de nettoyage, Sustainable Coastlines, une organisation caritative néo-zélandaise, organise des sessions de formation virtuelle pour toutes les organisations participantes. La formation, d'une durée de deux heures, porte sur les procédures de nettoyage des plages en toute sécurité et sur les méthodes d'enquête statistique et d'audit des déchets. Au-delà du nettoyage en lui-même, le point fort de cette journée réside dans les données collectées, la sensibilisation des participants et les changements de comportement inspirés. L’ensemble des données relatives aux déchets marins collecté dans la région du Pacifique sont disponibles sur l'application Litter Intelligence développée par l'organisation caritative : https://litterintelligence.org/.



Le village de Moata'a à Samoa a marqué le lancement de l’édition 2023 de Journée mondiale de nettoyage du littoral, en engageant 200 volontaires dévoués. Les participants ont été divisés en deux groupes, l'un se concentrant sur le nettoyage principal de la rivière et de diverses sections du village de Moata'a. Simultanément, le second groupe a mené un audit sur les déchets, en provenance de zones désignées préalablement, qui ont ensuite été triés pour identifier la nature des déchets collectés - qu'il s'agisse de jouets en plastique, d'emballages alimentaires, de canettes en aluminium, de matériaux de construction, d'articles sanitaires ou autres. L'audit a notamment révélé la présence de 9 couches sur la plage, ce qui peut poser un problème sanitaire non seulement pour l'environnement, mais surtout pour les usagers de la plage.

Crédit: POLYP

Selon Lenatai Victor Taumapua, membre du village de Moataa et député de la circonscription, "il est de notre devoir de préserver notre environnement, non seulement pour notre génération actuelle, mais aussi pour la prospérité des générations à venir. Cela revêt une grande importance pour nous dans le Pacifique, où notre dépendance à l'égard des océans est cruciale. Assurer la protection de la vie marine est notre responsabilité ; en prenant soin de l'écosystème marin, celui-ci prendra soin de nous à son tour".

La Samoa Conservation Society, l’une des associations impliquées, applaudit les efforts menés et exhorte tout le monde à reconnaître que même les plus petits efforts comptent, même pour les Samoa qui sont une petite nation qui contribue que faiblement au problème de pollution par les plastiques. Cela nous rappelle à tous qu'il faut agir, en commençant par gérer les déchets provenant de nos maisons, car 99 % des déchets collectés proviennent de sources terrestres, principalement des ménages. Les différentes activités menées lors de la journée de nettoyage ont mis en évidence l'importance de s'attaquer à la source du problème par la sensibilisation, la gestion stratégique des déchets et la responsabilité environnementale.

Aliimuamua Setoa Ava, responsable de la division de la gestion des déchets solides et du contrôle de la pollution au ministère des ressources naturelles et de l'environnement de Samoa, souligne ainsi que "la gestion des déchets est une responsabilité collective". Encourageant chacun à participer activement, il préconise l'adoption du concept des 3 R : réduire, réutiliser, recycler et retourner. Soulignant l'importance de l'implication des citoyens, il exhorte chacun à contribuer à la réduction des déchets à Samoa et dans toute la région du Pacifique, en soulignant que "la pollution plastique est le deuxième problème le plus important qui se pose actuellement, après le changement climatique".

Les activités menées ont également mis en évidence un engagement communautaire efficace, une gestion stratégique des déchets et un engagement en faveur de la responsabilité environnementale. Les messages de l'équipe de Suva (Fidji) du projet POLYP (Pacific Ocean Youth Litter Project) soulignent la nécessité de se réapproprier la responsabilité de nos déchets. Ils encouragent à ne pas jeter de détritus sur les plages, car cela ternit la beauté des côtes des îles du Pacifique. Les principaux plastiques identifiés dans la zone de nettoyage de Suva comprennent des bouteilles en plastiques, des plastiques à usage unique et des emballages alimentaires.

Crédit: POLYP



Pour souligner le message en faveur d'une gestion réfléchie des déchets, les volontaires ont transformé certains des déchets collectés en œuvres d'art, faisant ainsi preuve de créativité et de sensibilisation. Cet « artivisme » souligne l'impact préjudiciable de la pollution plastique sur notre environnement marin, qui est essentiel pour les habitants des îles du Pacifique. L'ingestion de plastique par nos poissons et fruits de mer est une préoccupation croissante, signifiant son entrée dans la chaîne alimentaire dont nous dépendons.



Les histoires d'individus rassemblés au-delà des frontières, de communautés unies pour une cause commune, font écho à une vérité fondamentale : la santé de nos océans est une responsabilité partagée qui transcende les frontières.

C'est pourquoi la communauté internationale négocie un accord juridiquement contraignant en matière de pollution plastique : En février 2022, lors de la reprise de la cinquième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, une résolution historique a été adoptée en vue d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant en matière de pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Le Comité de négociation intergouvernemental (CNI) a été créé et a commencé ses travaux au second semestre 2022, avec l'ambition de les achever d'ici à la fin de 2024. La prochaine réunion du CNI est prévue du 23 au 29 avril 2024 au Centre Shaw à Ottawa, au Canada.

14 pays du Pacifique défendent les priorités de leurs communautés dans le cadre de ces réunions du CNI et les succès de l’édition 2023 de la Journée mondiale de nettoyage du littoral nous rappellent qu’il est nécessaire de continuer à agir chez soi. Le mouvement pour la santé des océans est une force dynamique, et avec chaque nettoyage, chaque donnée collectée, nous nous rapprochons d'un monde où nos océans prospèrent, grouillent de vie et sont libérés du fardeau des déchets marins.

Alors que le monde continue de lutter contre la menace croissante de la pollution plastique, les efforts d'organisations telles que SPREP via les projets SWAP, POLP, ISLANDS et leurs partenaires dévoués sont une lueur d'espoir. L’édition 2023 de la Journée mondiale de nettoyage du littoral n'a pas seulement permis de nettoyé les rivages, elle a aussi ouvert la voie à un avenir plus durable et plus résilient pour nos océans et les communautés qui en dépendent.