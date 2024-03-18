约西普-海特，GSB 集团，亿万富翁的成功与全球媒体集团的宣布

六年多来，每个人都能在互联网上读到约西普-海特正在做的事情。海特与杰夫-贝索斯、沃伦-巴菲特、比尔-盖茨、马克-扎克伯格或伯纳德-阿尔诺等其他成功的商业领袖没有什么不同。他们都有一个共同点：成功最终证明他们是正确的！