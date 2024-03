OAKVILLE, Ontario, 15 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies se déroulera cette année du 17 au 23 mars. MADD Canada est fier de se joindre aux gouvernements, aux agences d’application de la loi et aux organismes communautaires pour sensibiliser la population aux dangers et aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies dans une optique de prévention. MADD Canada profitera de la Semaine pour diffuser des messages sur les risques et les conséquences, pour souligner les stratégies de prévention et pour reconnaître les victimes et les survivants de ce crime violent.



Malgré les progrès réalisés, la conduite avec capacités affaiblies demeure l’une des principales causes criminelles de décès au Canada. Chaque année, des centaines de Canadiens et Canadiennes sont tués et des milliers d’autres sont blessés. La conduite avec capacités affaiblies prélève un lourd tribut aux victimes et aux survivants, sans compter les coûts pour la société qui se chiffrent chaque année dans les milliards de dollars.

Tanya Hansen Pratt, la présidente nationale de MADD Canada, ne connait que trop bien le coût réel de la conduite avec capacités affaiblies. « Ma mère, Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. Il y a des milliers de familles comme la mienne et encore plus de Canadiens et Canadiennes qui ont subi des blessures catastrophiques. Compte tenu de ses répercussions sur des individus et des familles aux quatre coins du pays, sans égard à la culture ou à la classe socioéconomique, la conduite avec capacités affaiblies demeure un problème d’envergure pour tous les Canadiens et Canadiennes. Tous les niveaux de gouvernement doivent renouveler leurs efforts dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies afin de sauver des vies et de prévenir des blessures. »

L’an dernier, MADD Canada a rencontré des ministres fédéraux et des membres de l’Opposition durant la Semaine de la prévention pour parler de la loi adoptée aux États-Unis qui rend obligatoire l’installation de technologies de prévention de la conduite avec capacités affaiblies dans tous les véhicules neufs. Nous sommes ravis de voir que le gouvernement suit l’évolution de ce dossier aux États-Unis et envisage la possibilité d’adopter des modifications semblables pour protéger les Canadiens et Canadiennes.

Malgré les progrès réalisés dans ce dossier, la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool constitue toujours un risque sérieux pour la sécurité publique et MADD Canada continue d’encourager les services de police de tout le pays à avoir recours au dépistage obligatoire d’alcool chaque fois qu’ils interceptent légalement un conducteur.

La conduite avec les capacités affaiblies par la drogue met également les Canadiens et Canadiennes en danger et, selon Sécurité publique Canada, la drogue au volant est à la hausse. « Dans la plupart des administrations du Canada, les sources de données (enquêtes sur la population, enquêtes routières, incidents déclarés par la police, ainsi que les analyses toxico-logiques des coroners) semblent indiquer une tendance à la hausse des cas de conduite avec capacités affaiblies par la drogue au cours des 10 à 12 dernières années et le cannabis est l’une des catégories de drogue les plus souvent détectées. »1

MADD Canada a demandé au gouvernement fédéral d’organiser un sommet national de lutte contre la conduite avec les capacités affaiblies à l’instar de ce qu’il a fait dans le dossier du vol d’automobiles.

MADD Canada reconnaît le rôle que jouent tous les niveaux de gouvernement pour améliorer la sécurité de nos réseaux routiers. C’est pour cette raison que nous avons demandé aux gouvernements de toutes les provinces et de tous les territoires d’adopter un programme de suspension immédiate en bordure de la rouge semblable aux programmes de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Manitoba. La Colombie-Britannique a noté une réduction du bilan de décès et de blessures causés par la conduite avec capacités affaiblies, ainsi que l’allègement du fardeau sur le système de justice pénale et les ressources nécessaires pour le traitement des cas.

Les municipalités sont responsables de la sécurité des routes de leurs collectivités et plusieurs collisions surviennent sur les routes municipales. Il est donc essentiel que ces dernières travaillent avec leurs services de police afin de mettre la sécurité routière au premier rang des priorités puisqu’une application accrue de la loi peut être un moyen de dissuasion efficace.

La campagne en ligne « Une chandelle pour » de MADD Canada se déroule également durant la Semaine de prévention. Les Canadiens et Canadiennes sont invités à témoigner leur appui aux personnes touchées par la conduite avec capacités affaiblies en se prenant en photo ou en vidéo en train d’allumer une chandelle en hommage à leur être cher ou à toutes les victimes et tous les survivants, puis de les publier avec le mot-clic #unechandellepour et d’identifier MADD Canada afin que nous puissions aimer et partager leurs publications.

« Chaque fois qu’une personne prend le volant alors que ses capacités sont affaiblies par l’alcool, le cannabis ou une autre drogue, elle met tout le monde à risque, elle-même, ses passagers et tous les autres usagers de la route, a souligné Mme Hansen Pratt. Les décès et les blessures causés par la conduite avec facultés affaiblies sont entièrement évitables. S’il vous plaît, restez sobres au volant ou planifiez un moyen sécuritaire de rentrer à la maison. »

À propos de MADD Canada

MADD Canada est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Marie Claude Morin, MADD Canada, bureau régional du Québec, 1-800-665-6233, poste 233, mcmorin@madd.ca

____________________

1 https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2022-did-fad/index-fr.aspx#s8