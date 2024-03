Technip Energies et GE Vernova font progresser le Royaume-Uni dans sa transition vers le net zéro avec l'un des premiers projets commerciaux au monde de production d'électricité à partir de gaz avec captage du carbone

Net Zero Teesside (NZT) Power devrait être l’une des premières centrales électriques au gaz de ce type avec une technologie de captage du carbone entièrement intégrée.

La sélection du consortium et de la technologie marque une étape importante dans le projet de développement de la centrale NZT de bp au Royaume-Uni, qui vise à capter jusqu'à 2 millions de tonnes de CO 2 par an.

par an. Le projet devrait fournir de l'électricité flexible, pilotable et bas-carbone, équivalente aux besoins moyens en électricité d'environ 1,3 million de foyers britanniques, et faire progresser le déploiement de la technologie de captage du carbone, conformément au programme net zéro du gouvernement britannique.





Technip Energies (PARIS : TE), leader d'un consortium avec GE Vernova, et son partenaire pour la construction, Balfour Beatty, ont reçu une lettre d'intention (Letter of Intent) de bp pour la phase d'exécution du projet Net Zero Teesside Power (NZT Power) au Royaume-Uni.

Ce projet historique est en passe de devenir l'une des premières centrales électriques au gaz à l’échelle commerciale au monde avec captage du carbone, qui devrait capter jusqu'à 2 millions de tonnes de CO 2 par an. Le projet devrait fournir une électricité flexible, pilotable et bas-carbone équivalente aux besoins moyens en électricité d'environ 1,3 million de foyers britanniques, contribuant ainsi à la transition du pays vers un avenir énergétique plus propre.

Le projet NZT Power est également un élément clé du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS) de l’East Coast Cluster1 et a été présélectionné pour bénéficier d'un soutien financier de la part du gouvernement dans le cadre du programme net-zéro du Royaume-Uni. Cette sélection fait suite à l'obtention récente de l'autorisation de développement par le Secrétaire d'État au ministère de la sécurité énergétique et de l’économie net-zéro.

Le consortium Technip Energies et GE Vernova, soutenu par le groupe d'infrastructure de premier plan Balfour Beatty, jouera un rôle important dans la construction d'une centrale à cycle combiné très efficace. Elle sera équipée d'une turbine à gaz GE Vernova 9HA.02, d'une turbine à vapeur, d’un générateur électrique et d'un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), qui seront intégrés à une usine de captage de carbone de pointe utilisant la solution Canopy by T.ENTM de Technip Energies, basée sur la technologie de captage du CO 2 Shell CANSOLV®.

Technip Energies, GE Vernova et Balfour Beatty, soutenus par Shell au Royaume-Uni, forment l'Alliance pour le captage du carbone (CCA). Les membres de l'alliance sont pleinement engagés dans l'investissement à long terme au Royaume-Uni, avec des membres qui possèdent déjà une empreinte significative sur le territoire et une chaîne d'approvisionnement britannique mature.

En mars 2023, le gouvernement britannique a annoncé qu'il investirait jusqu'à 20 milliards de livres sterling pour soutenir le déploiement initial des technologies de CCUS, en se concentrant sur la création de quatre clusters d'ici 2030, y compris celui de la côte Est, qui comprend Teesside. L'analyse du gouvernement montre que jusqu'à 10 gigawatts d'énergie, combiné avec du CCUS, pourraient être nécessaires pour décarboner le secteur de l'électricité au Royaume-Uni d'ici 2035 (10 GW représentent environ 10 % de l'ensemble du système électrique britannique actuel).

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Le fait d’avoir été sélectionnés pour le projet Net Zero Teesside Power témoigne du leadership croissant de Technip Energies en tant que fournisseur de solutions de captage de carbone intégrées. En captant jusqu’à 2 millions de tonnes de CO 2 dans une grande centrale électrique, nous relevons collectivement le défi de l'échelle, fournissant une énergie durable et disponible à grande échelle. Avec nos partenaires GE Vernova et Balfour Beatty, nous sommes honorés de contribuer à ce projet phare qui soutient bp et le Royaume-Uni dans leur objectif de développer l'un des premiers pôles industriels décarbonés au monde. »

Mavi Zingoni, Directeur général Power à GE Vernova, a commenté : « Le développement de Net Zero Teesside Power, l'une des premières centrales électriques au gaz à échelle commerciale au monde avec captage du carbone intégrée à grande échelle au monde, marque une étape importante dans le soutien de l'engagement du gouvernement britannique à décarboner entièrement son système électrique d'ici 2035. GE Vernova apportera son expertise éprouvée en matière d'ingénierie, d'opérabilité et d'intégration à grande échelle des centrales à cycle combiné au gaz naturel pour soutenir la réduction des émissions de carbone dans le cadre de ce projet. Nous pensons que le captage du carbone post-combustion peut jouer un rôle crucial dans la réduction des émissions et la garantie d'une énergie pilotable à l'avenir. »

Leo Quinn, Directeur général du groupe Balfour Beatty, a commenté : « L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de la réalisation de l'une des premières centrales électriques au gaz à l’échelle commerciale au monde avec captage du carbone. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en place de l'infrastructure nécessaire à la transition du Royaume-Uni vers le Net Zero. Les capacités de Balfour Beatty, leader sur le marché, appuyée par notre expérience inégalée et nos résultats probants dans la réalisation de projets d'infrastructure complexes, nous permettent d'être parfaitement positionnés pour soutenir la réalisation de ce projet essentiel aux côtés de Technip Energies et de GE Vernova, prouvant ainsi au niveau mondial que le Royaume-Uni est prêt à ouvrir la voie en matière de décarbonation de son empreinte industrielle. »

1 Pôle industriel situé à l’Est du Royaume-Uni qui regroupe des industries souhaitant se décarboner.

