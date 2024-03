ONWARD renforce son management avec des nominations clés dans le domaine clinique et réglementaire et en marketing

Erika Ross rejoint la société en tant que VP Global Clinical & Regulatory, et Sarah Moore au poste de VP Global Marketing

EINDHOVEN, Pays-Bas, LAUSANNE, Suisse, et BOSTON, MA, Etats-Unis, 15 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical SA (Euronext: ONWD), société de technologie médicale créant des thérapies innovantes visant à restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, annonce deux nominations clés au sein de son management afin de diriger la recherche clinique et les activités commerciales de la société. Les deux nouvelles recrues seront basées aux États-Unis et rendront compte au CEO, Dave Marver.

Nouvelle VP Global Clinical & Regulatory – dr. Erika Ross

Erika Ross rejoindra ONWARD en tant que Vice President, Global Clinical & Regulatory, à compter du 23 janvier 2023. Dans ce rôle nouvellement créé, Erika assumera la direction mondiale des activités cliniques et réglementaires d'ONWARD.

Erika rejoint ONWARD après avoir travaillé chez Abbott Neuromodulation, où elle était directrice de la recherche clinique et appliquée mondiale. Auparavant, en tant que directrice des neurosciences chez Cala Health, elle a géré le programme de recherche scientifique qui a conduit à l'autorisation de novo et au lancement de la technologie de neurostimulation de la société. Erika a également été directrice adjointe de l'accélérateur d'innovation en matière de dispositifs médicaux, du département de chirurgie et professeur adjoint du département de chirurgie neurologique de la Mayo Clinic. Erika est titulaire du baccalauréat en biologie et en commerce et du master en biologie moléculaire de l'université de Denver, ainsi que du doctorat en neurosciences de la Mayo Clinic.

« Je suis ravi d'accueillir Erika dans notre équipe de direction », a déclaré Dave Marver, Chief Executive Officer. « Sa profonde expertise en neuromodulation renforcera notre entreprise alors que nous nous préparons à commercialiser les nombreuses thérapies prometteuses de notre pipeline. Erika apporte également des relations exceptionnelles avec les chercheurs et les cliniciens, forgées pendant ses années de travail en neuroscience et en neurochirurgie à la Mayo Clinic et qui se sont poursuivies après sa transition vers l'industrie. »

« C'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de contribuer à faire progresser les thérapies d'ONWARD pour répondre aux besoins critiques non satisfaits des personnes ayant subi une lésion de la moelle épinière. Je suis également ravie de rejoindre cette équipe de direction passionnée et très compétente, qui est déterminée à rendre ces thérapies importantes accessibles dès que possible », a commenté Erika Ross.

Nouvelle VP, Global Marketing – Sarah Moore

Sarah Moore rejoindra ONWARD en tant que Vice President, Global Marketing, à compter du 1er février 2023. Dans ce rôle, Sarah sera responsable des opérations marketing mondiales d'ONWARD, y compris la gestion des produits et la planification des lancements.

Sarah a rejoint ONWARD après avoir travaillé pour Nevro, une société de neuromodulation implantable, où elle était responsable du marketing commercial. Avant cela, elle a occupé plusieurs postes de direction dans le marketing mondial au sein de plusieurs franchises de dispositifs médicaux de Johnson & Johnson, et plus récemment en tant que chef d'unité commerciale pour l'activité Advanced Imaging de J&J. Sarah est titulaire d'un MBA de l'université de Duke et d'une licence en allemand de l'université de Washington et Lee.

« La vaste expérience de Sarah dans le marketing des dispositifs médicaux, et en particulier des thérapies de neuromodulation, sera inestimable alors que nous nous préparons à commercialiser notre première thérapie plus tard cette année », a déclaré Dave Marver. « Elle apporte un large éventail de capacités qui vont au-delà du marketing et qui nous aideront à passer à l'échelle. »

« Je suis inspirée par la mission d'ONWARD, et c'est un honneur de rejoindre cette équipe de niveau mondial qui se concentre sur la restauration des fonctions chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Je suis impatiente de collaborer avec la communauté clinique pour mettre sur le marché cette thérapie qui change la donne », a ajouté Sarah Moore.

A propos d’ONWARD Medical

ONWARD est une société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Les travaux d'ONWARD s'appuient sur plus d'une décennie de recherches scientifiques fondamentales et précliniques menées dans les plus grands laboratoires de neurosciences du monde. La thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée par des systèmes implantables (ARC-IM) ou externes (ARC-EX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière afin de restaurer le mouvement et d'autres fonctions chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie.

ONWARD a reçu cinq désignations de dispositifs révolutionnaires (Breakthrough Device Designations) de la FDA pour les systèmes ARC-IM et ARC-EX. ARC-EX est une plateforme externe, non invasive, composée d'un stimulateur portable et d'un programmateur sans fil. Les premières données ont été communiquées en 2022 dans le cadre de la première étude importante de la société, intitulée Up-LIFT, laquelle évalue la capacité de la thérapie ARC-EX à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La société prépare actuellement les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. L'ARC-IM se compose d’un générateur d'impulsions et d’un fil implantables qui sont placés près de la moelle épinière. La société a récemment achevé la première utilisation chez l'homme de son neurostimulateur ARC-IM en 2022.

Le siège social d'ONWARD est situé à Eindhoven, aux Pays-Bas. Elle dispose d'un centre de sciences et d'ingénierie à Lausanne, en Suisse, et sa présence s'accroît aux États-Unis, à Boston, Massachusetts. La société a un partenariat académique avec .NeuroRestore, une collaboration entre l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et le Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV). Pour de plus amples informations sur ONWARD, veuillez consulter le site ONWD.com. Pour accéder à notre calendrier financier 2023, veuillez visiter IR.ONWD.com.

Pour toute question concernant la société :

info@onw d.com



Contact presse :

Gunther De Backer

+32 (0)475 903 909

gunther@backstagecom.be





Pour toute question des investisseurs :

investors@onwd.com



Disclaimer

Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans ce communiqué sont prospectives et reflètent les attentes et les projections actuelles de la société ou, le cas échéant, des administrateurs de la société concernant des événements futurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, si bien que les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un effet défavorable sur les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits dans le présent communiqué. Une multitude de facteurs, comprenant, sans s'y limiter, des changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des différences significatives entre, d’une part, les événements, performances ou résultats réels et, d’autre part, les développements initialement prévus. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En conséquence, la société décline expressément toute obligation ou tout engagement à publier une mise à jour ou une révision d’une déclaration prospective énoncée dans le présent communiqué de presse suite à un quelconque changement dans les attentes ou les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés prospectifs sont basés. Ni la société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun dirigeant ou employé ne garantit que les hypothèses sous-tendant ces déclarations prospectives sont exemptes d’erreurs et n’assume une quelconque responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la survenance effective des développements prévus. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.