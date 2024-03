SBM Offshore et Technip Energies signent un accord de partenariat pour former EkWiL, une joint-venture spécialisée dans l’éolien offshore flottant

14 Mars 2024



Deux leaders mondiaux de l'éolien offshore flottant unissent leurs forces pour fournir de nouvelles solutions énergétiques.

La combinaison de technologies éprouvées, d'un savoir-faire en ingénierie et d'une expertise reconnue en matière de livraison de projet renforcera la confiance dans le marché émergent de l'éolien offshore flottant



SBM Offshore et Technip Energies ont le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'accord pour la création d'une joint-venture, EkWiL. Cette nouvelle société sera un pure player de l'éolien offshore flottant, capable de proposer une large gamme de solutions à ses clients.

EkWiLcombinera l'expertise humaine, les capacités d'ingénierie et de livraison de projet, ainsi que les technologies complémentaires de Technip Energies et de SBM Offshore, afin de créer des solutions flottantes intégrées et des offres de livraison de projet de premier plan pour le marché de l'éolien offshore flottant. Ce positionnement unique renforcera la capacité d'exécution et la compétitivité des coûts de ces projets innovants.

Cette joint-venture à 50/50 fonctionnera comme une équipe totalement intégrée, rassemblant les connaissances, l'innovation et les compétences pour développer les deux technologies de pointe (Semi-submersible INO15 by T.EN™ et Tension Leg Platform Float4Wind®) couvrant un large spectre du marché de l'éolien offshore flottant, et les amener à un déploiement commercial.

• Bruno Chabas, Directeur général de SBM Offshore, a déclaré : « Notre objectif est de devenir une entreprise de premier plan reconnue en matière de développement d'infrastructures dans l’éolien offshore flottant. La collaboration est fondamentale pour positionner nos ambitions de manière durable tout en gérant le rythme de développement de l'infrastructure et les défis économiques de ces systèmes pionniers. Nous sommes heureux de partager notre expérience avec le bon partenaire, ce qui nous permettra d'élargir notre gamme de solutions et de renforcer notre engagement en faveur de la transition énergétique. »

• Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a déclaré : « L'union des forces et la collaboration sont nécessaires pour capter le potentiel du marché naissant de l'éolien offshore flottant. En exploitant les synergies de technologies complémentaires et l'expérience de la chaîne d'approvisionnement, EkWiL vise à accroître la prédictibilité pour répondre à la demande du marché et concrétiser notre ambition de fournir de nouvelles solutions énergétiques. »

Comme il est d'usage pour des transactions de ce type, les parties devront s'occuper d'un certain nombre de sujets pour mener à bien les transactions, notamment la conclusion satisfaisante de l'audit préalable, l'engagement avec les organes de représentation des salariés pour mener à bien les consultations pertinentes, et la mise en place de toutes les approbations réglementaires nécessaires.



À propos de SBM Offshore

SBM Offshore conçoit, construit, installe et exploite des installations flottantes en mer pour l'industrie de l'énergie offshore. En tant que fournisseur de technologies de pointe, nous mettons notre expertise maritime au service d'une transition énergétique responsable en réduisant les émissions liées à la production de combustibles fossiles, tout en développant des solutions plus propres pour les sources d'énergie alternatives.

Plus de 7 400 membres de la SBM dans le monde s'engagent à partager leur expérience afin de fournir une énergie sûre, durable et abordable à partir des océans pour les générations à venir. Pour plus d’informations: www.sbmoffshore.com

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L’entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR»). Pour plus d'informations : www.ten.com

