Phosphorus تصدر قرارًا بتعيين Osama AlZoubi نائباً للرئيس الإقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط

سيقود الرئيس السابق لقسم التكنولوجيا في شركة Cisco لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عملية التوسع التي تشهدها الشركة في هذه المنطقة المهمة ذات وتيرة النمو المتسارعة.

ناشفيل، تينيسي, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم شركة Phosphorus Cybersecurity Inc.‎، الرائدة في مجال الإدارة الموحدة للعمليات الأمنية القائمة على الأساليب الاستباقية لإنترنت الأشياء الممتد (xIoT)، عن تعيين Osama AlZoubi نائبًا للرئيس الإقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. سوف يشرف AlZoubi خلال توليه مهام منصبه الجديد على نمو شركة Phosphorus وتطورها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، حيث تقوم الشركة بتوسيع تواجدها في المنطقة من خلال منصة حماية النظام السيبراني المادي ( CPS ) الأفضل في فئتها التي تستطيع الكشف عن النطاق الكامل لأجهزة إنترنت الأشياء، والتكنولوجيا التشغيلية، وإنترنت الأشياء الصناعية، وإنترنت الأشياء الطبية فضلاً عن معالجة هذا النطاق ومراقبته وإدارته.



تشهد منطقة المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا، لا سيما في مجالات الطاقة والتصنيع الذكي والتنمية الحضرية نظرًا لكونها واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نموًا في العالم. هذا وتقود المملكة العربية السعودية قاطرة تحول كبير في المنطقة وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 – حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والعملاقة مثل نيوم، وحديقة الملك سلمان، والدرعية بالإضافة إلى المربعة، ومشروع البحر الأحمر، والقدية. وفي ضوء ذلك، يتطلب التطور والتكامل السريع للأنظمة السيبرانية المادية المتقدمة في المنطقة توفير قدرات أمنية تتسم بمزيد من القوة لحماية أجهزة إنترنت الأشياء والتكنولوجيا التشغيلية الحساسة من التعرض للتهديدات المتزايدة جراء الهجمات السيبرانية. وعلى هذا النحو، سوف يحظى AlZoubi بدور فاعل في قيادة جهود Phosphorus لمساعدة الشركات العامة والخاصة في المنطقة على حد سواء على تحقيق أعلى مستويات الأمن السيبراني الاستباقي لجميع مباني إنترنت الأشياء الممتد الخاصة بها، بما في ذلك الأصول الأكثر حساسية للمهام والأصول الهامة للحياة.

وفي هذا السياق صرح Chris Rouland، الرئيس التنفيذي لشركة Phosphorus قائلاً "يتسم Osama بالبراعة في مجال الكمبيوتر علاوة على أنه قد شغل في السابق منصب رئيس قسم التكنولوجيا لدى شركة Cisco في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن أنه قد ساعد في تصميم العديد من الشبكات التي نعمل على تأمينها. إن ما يتمتع به من قدر كبير من المعرفة فضلاً عن خبرته الواسعة ستجعل منه إضافة هائلة لشركتنا وفريق القيادة العليا لدينا". "يحظى الأمن السيبراني بأهمية بالغة في المملكة العربية السعودية التي تشهد معدلات نمو سريعة وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث تضخ المزيد من الدول استثمارات في التقنيات المتقدمة، مثل المدن الذكية. وفي ذات السياق، تتطلب هذه الأصول الهامة التي تتعلق بإنترنت الأشياء والتكنولوجيا التشغيلية مستوى جديدًا من الحماية لا تستطيع الحلول الأمنية التقليدية الوفاء به. وسيحظى Osama بدور هام في توسيع نطاق عمليات منصة إنترنت الأشياء الممتد الخاصة بنا عبر هذه المنطقة لضمان حصول عملائنا على أعلى مستوى من الحماية الاستباقية للأنظمة السيبرانية المادية."

وعلى الجانب الآخر، صرح السيد AlZoubi قائلاً "تمثل شركة Phosphorus إحدى الشركات الرائدة التي تتسم بالابتكار في مجال العمليات الأمنية حيث تتمتع بإمكانات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. "كما أنها تتفرد بالقدرة على اكتشاف النطاق الكامل لأصول إنترنت الأشياء، والتكنولوجيا التشغيلية، وإنترنت الأشياء الصناعية، وإنترنت الأشياء الطبية التي دائمًا ما تكون عرضة للهجمات المستمرة فضلاً عن معالجة هذا النطاق ومراقبته وإدارته بشكل استباقي. وينطبق هذا الأمر على المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص، حيث لا يؤدي تطور التكنولوجيا المتقدمة إلى إيجاد فرص اقتصادية هائلة فحسب، بل يصل الأمر إلى احتمالية التعرض للتعطل الناجم عن برامج الفدية والهجمات المادية السيبرانية. أشعر بحماسة بالغة بانضمامي إلى هذه الشركة التي تحظى بالابتكار وإنني لأتطلع إلى تسريع وتيرة نموها بالمنطقة.

يتسم AlZoubi بكونه أحد رواد التكنولوجيا والأعمال، ويتمتع بخبرات عريضة تربو على 25 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن بين أبرز المجالات المحورية التي يبرع بها يأتي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء فضلاً عن مراكز البيانات والبرمجيات والبنية التحتية. وعلى مدى مسيرته المهنية، حظي AlZoubi بدور فاعل في العديد من مبادرات البحث والتطوير المتقدمة، بما في ذلك براءة اختراع لنظام إنترنت الأشياء اللاسلكي تحت الماء.

شغل AlZoubi العديد من المناصب القيادية على الصعيد الدولي قبل انضمامه إلى Phosphorus، حيث شغل مؤخرًا منصب رئيس قسم التكنولوجيا لدى شركة Cisco لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تولى أيضًا قيادة فرق الهندسة وتصميم الأعمال، لدفع وتيرة التحول الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع قيادة مبادرات الرقمنة والابتكار ونمو الأعمال عبر القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وأفريقيا، وبالإضافة إلى ذلك فهو أيضًا مؤلف كتاب "The Digital Disruption"، وهو حاصل على براءة اختراع في مجال إنترنت الأشياء، كما أن له العديد من المنشورات في مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية. حصل AlZoubi على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الكمبيوتر من جامعة إلينوي في شيكاغو بالإضافة إلى ماجستير العلوم في علوم الكمبيوتر من معهد إلينوي للتكنولوجيا في شيكاغو.

تتسم منصة Phosphorus المعترف بها من جانب Gartner وهي منصة إدارة العمليات الأمنية الموحدة لإنترنت الأشياء الممتد بكونها منصة الحماية الوحيدة للنظام السيبراني المادي في القطاع حيث تغطي مجال الأمن والإدارة الكاملة لإنترنت الأشياء بشكل استباقي. ومن خلال قدرتها الفريدة على التواصل المباشر مع ما يزيد عن مليون طراز من الأجهزة (بما في ذلك أكثر من 600 مورد) بلغاتهم الأصلية، تمكن منصة Phosphorus جميع المؤسسات من اكتشاف أي أجهزة تتعلق بإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا التشغيلية، وإنترنت الأشياء الطبية وتقويتها ومعالجتها وإدارتها على نحو آمن، بما في ذلك الأصول الأكثر حساسية للمهام والحياة.

للتعرف على المزيد من المعلومات حول شركة Phosphorus، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.phosphorus.io أو متابعتنا في الفعاليات القادمة، مثل RSAC، وBlack Hat، وDEF CON.

نبذة حول PHOSPHORUS

Phosphorus Cybersecurity®‎ هي إحدى المنصات الرائدة في مجال حماية النظام السيبراني المادي حيث تقدم نهجًا استباقيًا لإدارة العملية الأمنية ومنع حدوث الاختراقات التي يتعرض لها إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا التشغيل، وإنترنت الأشياء الصناعية، وإنترنت الأشياء الطبية. وقد تم تصميم هذه المنصة للتعرف على الأنظمة السيبرانية المادية سريعة النمو وغير المعروفة وغير الخاضعة للرقابة وتأمينها في نطاق إنترنت الأشياء الممتد، هذا وتوفر منصة إدارة العمليات الأمنية الموحدة الخاصة بإنترنت الأشياء الممتد إدارة أمنية لا مثيل لها فضلاً عن منع حدوث الاختراقات عبر جميع القطاعات - مما يجعلها توفر دقة عالية في الاكتشاف وتقييم المخاطر، والتقوية والمعالجة الاستباقية بالإضافة إلى المراقبة والإدارة المستمرة. ومن خلال الاكتشاف الذكي الفعال لإنترنت الأشياء الممتد وتقييم المخاطر الحاصل على براءة اختراع، تقوم Phosphorus بأتمتة عملية تخفيف ومعالجة أهم نقاط الضعف في الأجهزة الخاصة بإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا التشغيل، وإنترنت الأشياء الصناعية، وإنترنت الأشياء الطبية - بما في ذلك مخزون الأصول غير المعروف وغير الدقيق، وبيانات الاعتماد الافتراضية فضلاً عن البرمجيات الثابتة القديمة والضعيفة، والتكوينات التي تتسم بالخطورة، والأجهزة المحظورة ومنتهية الصلاحية بالإضافة إلى الشهادات منتهية الصلاحية أو الموقعة ذاتيًا. يمكنكم متابعة Phosphorus عبر LinkedIn ، Twitter ، Threads ، بالإضافة إلى YouTube ، كما يمكن التعرف على المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني www.phosphorus.io

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