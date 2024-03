Novotech publie un livre blanc sur l’état des lieux de l’oncologie de précision recensant les opportunités et les tendances actuelles dans le domaine des traitements ciblés

BOSTON, 14 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, l’organisation de recherche clinique sous contrat (« ORC ») proposant des services complets à l’échelle mondiale et qui établit des partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs, a publié un livre blanc intitulé Precision Oncology — Global Clinical Trial Landscape contenant les informations les plus récentes relatives aux traitements contre le cancer.



L’équipe d’analystes de Novotech rédige ces rapports d’experts sur une base mensuelle. Ils sont entièrement gratuits, et dressent un bilan à jour de l’activité mondiale en matière d’essais cliniques, en révélant les régions où les volumes d’essais sont les plus élevés ainsi que les facteurs qui en sous-tendent les tendances. Ils abordent les obstacles rencontrés par les sociétés de biotechnologie dans des domaines thérapeutiques spécifiques et évoquent des thérapies à venir et les futures tendances en matière d’investissement.

L’oncologie de précision, qui relève de la médecine de précision, requiert l’analyse de biomarqueurs pour détecter les mutations conductrices du cancer des patients et les biomarqueurs exploitables dans le cadre d’un traitement ciblé. Cette évolution en matière de traitement du cancer peut améliorer les résultats pour les patients et, dans le cadre de certains cancers, permettre de moins recourir à la chimiothérapie.

Le livre blanc Precision Oncology — Global Clinical Trial Landscape est destiné aux chercheurs et aux médecins, ainsi qu’aux laboratoires pharmaceutiques et biopharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologie. Il présente une analyse approfondie des tendances macroéconomiques, réglementaires, technologiques et en matière de soins de santé, une analyse SWOT, le financement et les développements de la recherche innovante dans le domaine de l’oncologie de précision.

Le rapport contient un examen détaillé de l’état des lieux actuel de l’oncologie de précision, rapportant les essais cliniques remarquables, les tendances importantes en matière d’autorisations de la FDA, les initiatives de financement et les perspectives ayant des répercussions sur la recherche et le développement. Il vise à avoir un impact positif et à informer le processus décisionnel dans le cadre des essais cliniques, ce qui, in fine, augmente le taux de de nouveaux traitements parvenant à la mise sur le marché.

Point important, le rapport explique en quoi l’essor de la médecine personnalisée a permis de donner naissance à des stratégies innovantes en matière d’essais cliniques. Pour reprendre un passage du rapport, « Les essais adaptatifs, “panier” et “parapluie” ont vu le jour, permettant ainsi de regrouper les patients de manière plus ciblée à l’aide de biomarqueurs. Non seulement ces essais accélèrent-ils le développement de médicament, mais ils réduisent également les coûts. Partant, une grande quantité de données cliniques peut être analysée. Des initiatives comme KEYNOTE, IMpower et CheckMate évaluent l’efficacité des traitements de précision qui, pour bon nombre d’entre eux, sont devenus des protocoles de soins standard. »

En outre, ce livre blanc porte un regard sur le potentiel que présentent les approches personnalisées en utilisant les données génétiques de chaque patient pour la prévention, le diagnostic et le traitement.

Le rapport a également analysé les plus de 10 000 essais lancés entre 2019 et 2023 et révélé que plus de 30 % d’entre eux étaient articulés autour de l’oncologie de précision, démontrant ce faisant l’importance grandissante des traitements ciblés dans la recherche sur le cancer. C’est dans la région Asie-Pacifique que le plus grand nombre d’essais a été recensé, avec un taux de 39 %, suivie de l’Amérique du Nord (31 %), de l’Europe (21 %) et du reste du monde (9 %).

Les taux de croissance régionaux (exprimés sous la forme du taux de croissance annuel composé) ont révélé que l’Amérique du Nord se classait dans le peloton de tête, à 9,5 %, talonnée de près par la région Asie-Pacifique, à 7,3 %, venant contraster avec la lenteur de l’Europe et son taux de 0,5 %.

Voici les principaux enseignements de ce rapport :

Les étiquettes de plus de 60 % des traitements contre le cancer que des agences réglementaires comme la FDA et/ou l’EMA ont autorisés comportent des informations pharmacogénomiques, en reflet d’une augmentation importante des biomarqueurs exploitables sur le plan clinique.

À novembre 2023, la FDA a autorisé 12 traitements pour des indications uniques avec sélection par biomarqueurs.

L’année dernière, le National Comprehensive Cancer Network (réseau national de lutte contre le cancer, « NCCN ») a intégré six traitements pour des indications et des biomarqueurs spécifiques dans ses directives.

La région Asie-Pacifique se démarque par son efficacité, affichant la durée d’inclusion médiane la plus courte (19,07 mois) et le taux de recrutement le plus élevé (0,64 personne, par site et par mois), une performance potentiellement liée à la prépondérance accrue du cancer ou à la dynamique démographique.

De nouvelles cibles potentielles de médicaments pourraient être utilisées en oncologie de précision. Un tiers des protéines humaines n’ont pas encore fait l’objet d’études, et seules 3 % sont ciblées par des médicaments autorisés.

Le financement mondial favorise les avancées en oncologie et soutient des initiatives comme « Cancer Moonshoot », initiée par le gouvernement des États-Unis, « PCM4EU » en Europe et « PRIME-ROSE », qui révolutionnent les soins en oncologie.

Le secteur attire d’importants flux auprès des investisseurs en capital-risque, avec près de 9 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis.

Les traitements à petites molécules, qui représentent 60 % des médicaments autorisés par la FDA, comportent des limites, en ce qu’ils bénéficient à seulement 7-8 % des patients atteints de cancer.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est une organisation de recherche clinique sous contrat proposant des services complets à l’échelle mondiale et se consacrant à l’établissement de partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs.

Reconnue pour ses contributions majeures, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le « CRO Leadership Award 2023 », l’« Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 » et l’« Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award » depuis 2006.

La Société propose une gamme complète de services, notamment des laboratoires, des installations de phase I, des conseils en matière de développement de médicaments et une expertise réglementaire. Elle a mené à bien plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de phase I à phase IV et des études de bioéquivalence. Avec une présence dans 34 bureaux et une équipe dédiée de plus de 3 000 professionnels dans le monde entier, Novotech est un partenaire intégral et stratégique de confiance.

