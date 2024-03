Ver más abajo para la versión en español

Legislature Provides Funding for Latino Educational Training Institute (LETI)

OLYMPIA – Upon adjournment of the 2024 legislative session, Rep. Julio Cortes (D-Everett), is proud to share meaningful state funding for the Latino Educational Training Institute (LETI). This critical investment in the future of the Latino community includes $3.8 million from the state supplemental capital budget for a transformative Incubator for Family Success project.

Since 1998, LETI has empowered Latino immigrants in Snohomish County by providing essential services like language acquisition, job training, and financial literacy programs. The Incubator for Family Success will significantly expand LETI’s capacity to serve this growing population.

“I am deeply grateful for the partnership of community organizations like LETI,” said Rep. Cortes. “Their dedication to empowering Latino families is truly inspiring. This investment is a win for Snohomish County and a testament to the power of community collaboration with underserved communities.”

The Incubator for Family Success will be housed in a 15,000 sq ft facility in South Everett. This space will offer a variety of programs designed to meet the diverse needs of Latino families, including:

Cultural Retention and Arts Center: A vibrant space for community events, celebrations like Quinceañeras, and performing arts programs, fostering cultural pride and engagement.

Vocational School: Offering licensed vocational training to empower Latino micro-business owners and career changers.

LETI Community Support and Resources: A hub for vital programs like wellness initiatives, volunteer opportunities, and support services for program participants.

“This project represents a major step forward in creating both new opportunities for individuals and families and serving as a cornerstone of our Latino community for generations to come.” added Rep. Cortes.

————————

Legislatura Proporciona Fondos para el Instituto Latino de Capacitación Educativa (LETI)

OLYMPIA – Luego del cierre de la sesión legislativa de 2024, el Representante Julio Cortés, Demócrata de Everett, se enorgullece en compartir que hay fondos estatales significativos para el Instituto Latino de Capacitación Educativa (LETI por sus siglas en inglés). Esta inversión, que es crítica para el futuro de la comunidad latina, incluye $3.8 millones del presupuesto operativo suplementario estatal para un proyecto transformador de Incubadora para el Éxito Familiar.

Desde 1998, LETI ha empoderado a los inmigrantes latinos en el condado de Snohomish brindándoles servicios esenciales como adquisición de idiomas, capacitación laboral y programas de educación financiera. La Incubadora para el Éxito Familiar ampliará significativamente la capacidad de LETI para atender a esta población en crecimiento.

“Estoy profundamente agradecido por la asociación de organizaciones comunitarias como LETI”, dijo el Representante Cortés. “Su dedicación para empoderar a las familias latinas es verdaderamente inspiradora. Esta inversión es una victoria para el condado de Snohomish y un testimonio del poder de la colaboración comunitaria con las comunidades desatendidas”.

La Incubadora para el Éxito Familiar estará ubicada en una instalación de 15,000 pies cuadrados en South Everett. Este espacio ofrecerá una variedad de programas diseñados para satisfacer las diversas necesidades de las familias latinas, que incluyen:

Centro de Artes y Retención Cultural: Un espacio vibrante para eventos comunitarios, celebraciones como Quinceañeras y programas de artes escénicas, que fomenta el orgullo y la participación cultural.

Escuela Vocacional: Ofrece capacitación vocacional autorizada para empoderar a los propietarios latinos de microempresas y a los que cambian de carrera.

Recursos y Apoyo Comunitario de LETI: un centro para programas vitales como iniciativas de bienestar, oportunidades de voluntariado y servicios de apoyo para los participantes del programa.

“Este proyecto representa un gran paso adelante en la creación de nuevas oportunidades para individuos y familias, y sirve como piedra angular de nuestra comunidad latina para las generaciones venideras”, agregó el Representante Cortés.