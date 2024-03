Harfang annonce une mise à jour corporative

Ludovic Bigot nommé vice-président Exploration

MONTRÉAL, 13 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V : HAR) (« Harfang » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Ludovic Bigot au poste de vice-président, Exploration de la Société, en vigueur le ou vers le 20 mars 2024.



La Société souhaite également annoncer la nomination de M. Rick Breger au poste de chef de la direction, en vigueur depuis le 1er février 2024, et le départ de M. François Huot, ancien vice-président, Exploration, en vigueur depuis le 23 février 2024.

M. Bigot apporte à Harfang un ensemble de compétences uniques grâce à son expérience de près de 15 ans en tant que géologue d’exploration. Il a récemment travaillé pour ALS GoldSpot Discoveries en tant que géologue de projet principal, responsable de la gestion et des programmes de ciblage pour les métaux précieux et stratégiques dans des projets d’exploration tant précoces qu’avancés.

M. Bigot a obtenu une maîtrise en géologie économique de l’Université du Québec à Montréal (« UQAM »), où ses recherches ont porté sur les gisements d’or de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, au Québec. Il a également obtenu un baccalauréat en sciences de la terre de l’UQAM et est membre actif de l’Ordre des géologues du Québec (« OGQ »).

« Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de Harfang, je suis ravi d’accueillir Ludovic en tant que nouveau vice-président exploration », a déclaré M. Breger. « Il est un géologue d’exploration et un gestionnaire de projet chevronné qui possède une expérience impressionnante sur le terrain autant que dans la salle de décision. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui pour faire d’Harfang un acteur important parmi les sociétés d’exploration canadiennes. »

M. Breger a ajouté : « J’aimerais également remercier François pour son travail acharné et son dévouement envers la Société tout au long de son mandat. Il a joué un rôle clé pour amener Harfang au niveau où elle est rendue aujourd’hui et, au nom du conseil d’administration et du reste de l’équipe, je lui souhaite tout le succès possible dans ses projets futurs. »

« Le portefeuille de projets actuel de Harfang constitue une base solide pour la croissance », a déclaré M. Bigot. « Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec Rick et notre équipe talentueuse pour mettre en œuvre des stratégies d’exploration innovantes axées sur la découverte de gisements minéraux importants, l’augmentation de la valeur pour nos actionnaires et l’attraction de nouveaux actionnaires. Ma première tâche sera de procéder à un examen complet de l’ensemble de notre portefeuille de projets afin d’identifier les principales opportunités de développement. Compte tenu de l’incroyable potentiel de nos actifs, et dans le contexte économique actuel, mon approche consistera à tirer parti de nos atouts existants tout en explorant des voies novatrices pour une croissance stratégique, de sorte que chaque dollar dépensé soit un investissement dans l’avenir de notre société ».

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Au nom du conseil d’administration et pour plus d’informations, veuillez contacter:

Rick Breger, P.Geo.

Président et chef de la direction

info@harfangexploration.com

www.harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.