MetrioPharm stellt wissenschaftlichen Beirat aus erfahrenen Immunologie- und Pädiatrie-Experten vor

Die neuen Beiräte werden ihr Fachwissen in den Bereichen Immunologie, Pathologie, Entzündungsprozesse und in MetrioPharms Hauptindikation Duchenne-Muskeldystrophie einbringen

Die Beiräte haben bereits bei strategischen und wissenschaftlichen Projekten mit MetrioPharm zusammengearbeitet

Die Beiräte bringen Expertise ein, um die Pipeline von MetrioPharm weiterzuentwickeln

Zürich, 13.03.2024 - MetrioPharm AG, ein Biotechunternehmen, das Medikamente gegen Entzündungs- und Infektionskrankheiten entwickelt, gab heute bekannt, dass es vier Mitglieder in seinen wissenschaftlichen Beirat berufen hat. Die neuen Mitglieder sind:

Professor Dirk Fischer, Leitender Arzt Neuro- und Entwicklungspädiatrie, Universitäts-Kinderspital Basel

Professor Ferdinando Nicoletti, Ordentlicher Professor für Allgemeine Pathologie und Immunologie, Universität Catania

Professor Laurent Servais, Professor für pädiatrische neuromuskuläre Erkrankungen, Universität Oxford

Professor Marcus Thelen, Emeritus, Institute for Research in Biomedicine, Bellinzona

Prof. Dr. med. Dirk Fischer ist seit 2008 Leitender Arzt Neuro- und Entwicklungspädiatrie, Universitätskinderspital Basel und Leiter der neuromuskulären Forschung, Berater für Neuro- und Entwicklungspädiatrie und Elektrophysiologie am Universitätskinderspital Basel (Schweiz). Seine internationalen Studien umfassten Aufenthalte in Madrid, Dublin, Buenos Aires und London sowie ein Postdoc-Stipendium am Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Paris (2003-2005), wo er sich auf erbliche Muskel- und periphere neurologische Erkrankungen wie die Duchenne Muskeldystrophie konzentrierte.

Prof. Dr. med. Ferdinando Nicoletti ist seit 2011 ordentlicher Professor für Allgemeine Pathologie und Immunologie an der Universität Catania (Italien). Im Jahr 2023 wurde er zum Honorarprofessor an der Staatlichen Medizinischen Universität Tblisi (Georgien) ernannt. Zuvor war er von 1999 bis 2010 Berater am Institute for Inflammation Research, Rigshospitalet University Hospital, Kopenhagen (Dänemark), und 2004 Gastprofessor an der School of Medicine der Universität Belgrad (Serbien). Ferdinando Nicoletti schloss 1987 sein Studium der Medizin und Chirurgie an der Universität von Catania (Italien) ab und spezialisierte sich 1990 auf Allergologie und klinische Immunologie an der Universität von Mailand (Italien).

Prof. Dr. med. Laurent Servais ist Professor für pädiatrische neuromuskuläre Erkrankungen an der Universität Oxford (Vereinigtes Königreich) und Gastprofessor an der Universität Lüttich (Belgien), hat sich auf spinale Muskeltrophie, Duchenne Muskeldystrophie und myotubuläre Myopathie spezialisiert. Er wurde in Frankreich und Belgien in Medizin, Pädiatrie, Kinderneurologie und Myologie ausgebildet und leitet zwei Neugeborenen-Screening-Programme im Vereinigten Königreich (Spinale Muskelatrophie) und in Belgien (Genomisches Neugeborenen-Screening). Seine Forschung konzentriert sich auf innovative Ergebnismessungen mit tragbaren Geräten und Neugeborenen-Screening. Er betreut Patienten im Vereinigten Königreich und in Belgien und führt jährliche Konsultationen in ägyptischen und rumänischen Krankenhäusern durch.

Prof. Dr. Marcus Thelen, PhD ist emeritierter Professor am Institute for Research in Biomedicine, Bellinzona (Schweiz) und Honorarprofessor an der Universität Bern (Schweiz). Im Jahr 2000 war er Mitbegründer des Instituts for Research in Biomedicine und leitete das IRB-Labor für Signaltransduktion bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2022. 1989 schloss er sich der Gruppe von Alan Aderem im Labor für Zellphysiologie und Immunologie der Cohn/Steinman-Abteilung an der Rockefeller University (New York, NY) an und konzentrierte sich auf Zytokin-vermittelte Phagozyten-Priming und Signaltransduktion. Unterstützt durch den Schweizerischen Nationalfonds leitete Marcus Thelen eine Forschungsgruppe zur Leukozyten-Signaltransduktion in Bern. Er promovierte an der Universität Bern (Schweiz) und spezialisierte sich später als PostDoc auf Entzündungen und Chemokine am Theodor-Kocher-Institut der Universität Bern (Schweiz).

"Wir begrüßen die Mitglieder des neu gegründeten wissenschaftlichen Beirats von MetrioPharm", sagt Thomas Christély, CEO von MetrioPharm. "Alle vier haben in der Vergangenheit bereits mit uns zusammengearbeitet, einige sogar schon seit Jahren. Wir freuen uns sehr, diese Kooperationen zu formalisieren und diese sehr erfahrenen Berater in einem gemeinsamen Gremium zusammenzubringen. Jeder von ihnen ist ein Experte mit enormen Kenntnissen in seinem jeweiligen Fachgebiet und verfügt über einen hervorragenden wissenschaftlichen Hintergrund. Sie werden unsere F&E-Aktivitäten weiterhin begleiten und das Management dabei unterstützen, fundierte wissenschaftliche und klinische Entwicklungsentscheidungen zu treffen."

"Die Zusammenarbeit mit diesen erfahrenen Beratern war bereits eine große Bereicherung für MetrioPharm", sagte Dr. Wolfgang Brysch, CSO von MetrioPharm. "Wir freuen uns, dieses Expertengremium nun offiziell zu etablieren und vorzustellen, um eine noch engere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Jeder Aspekt unseres Forschungsentwicklungsprogramms - von der präklinischen Forschung bis hin zu klinischen Studien - wird von der einzigartigen Expertise unserer neuen wissenschaftlichen Berater profitieren."

###



Über MetrioPharm AG

Die MetrioPharm AG ist ein privates clinical-stage Biotech-Unternehmen, das sich auf Therapien für Entzündungs- und Infektionskrankheiten fokussiert.

MetrioPharm zielt auf die Modulation des Immunstoffwechsels mit first in class selbstregulierenden Wirkstoffkandidaten. Das Unternehmen hat eine Plattform niedermolekularer Stoffwechselmodulatoren hervorgebracht, die ihre präklinische und klinische Wirksamkeit bei einem breiten Spektrum von Entzündungs- und Infektionskrankheiten mit einem hervorragenden Sicherheitsprofil gezeigt haben.

Basierend auf dieser Kerntechnologie hat MetrioPharm eine Pipeline krankheitsspezifischer Wirkstoffkombinationen entwickelt, die auf Entzündungs-, Autoimmun- und degenerative Erkrankungen abzielen. Präklinische und klinische Wirksamkeitsdaten wurden bei Multipler Sklerose, Arthritis, Sepsis, entzündlichen Darmerkrankungen und Psoriasis gewonnen. Das Unternehmen erforscht derzeit mehrere Orphan-Indikationen mit Duchenne-Muskeldystrophie als Leitindikation.

In einem zweiten Entwicklungsstrang entwickelt MetrioPharm seine Technologie zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie COVID-19 - auch als Proof of Concept zur Verbesserung von Pandemievorsorge. Mit Unterstützung der Europäischen Gesundheitsbehörde HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority) wurde in einer explorativen Phase-IIa-Studie die Wirkung auf hospitalisierte COVID-19-Patienten untersucht. Die Studie bestätigte das gute klinische Sicherheitsprofil von MP1032 und zeigte überzeugende Wirksamkeitsdaten.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich und unterhält eine Niederlassung für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Berlin.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten und mit der Einschätzung der MetrioPharm AG zum Zeitpunkt dieser Mitteilung übereinstimmen. Solche zukunftsbezogenen Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten. Es wird keine Haftung oder Garantie und auch kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten und Informationen übernommen, und es sollte keine rechtliche Verbindlichkeit dieser Daten und Informationen abgeleitet werden, weder ausdrücklich noch konkludent.

Kontakte

MetrioPharm

Corporate Communications & Press Relations

T +49 (0) 30 33 84 395 02

F +49 (0) 30 33 84 395 99

E presse@metriopharm.com

W www.metriopharm.com akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info@akampion.com

Tel. +49 40 88 16 59 64 /

Tel. +49 30 23 63 27 68