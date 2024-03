PHILIPPINES, March 13 - Press Release

March 13, 2024 Press conference of Senator Risa Hontiveros with Senate media

March 13, 2024 Q: Ma'am, kagabi na-issue na kayo ng show cause order so what's going to happen? Ano po ang kasunod nito? Senator Risa Hontiveros (SRH): Ang kasunod po ng show cause order na sabay naming pinirmahan ni SP Zubiri at dated March 13, by the way, ngayong araw, ay pumapatak na yung metro, ika nga, ng 48 hours, a non-extendable period, na sa loob nun, upon receipt, sa loob ng 48 hours na iyon, kailangan mag-show cause, magbigay ng katanggap-tanggap na dahilan si Apollo Quiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin at sa wakas pa-appearin na dito sa komite, sa Senado. Pag hindi pa rin siya nagbigay ng maayos na dahilan, eh di paaarestuhin na nga na siya ng Senado para mag-appear dito sa atin. Q: Pero ma'am, pwede ba niyang gawin yun through a written explanation? SRH: Yung show cause order ay through any form of communication, kahit written. So, kung katanggap-tanggap, by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Pero kung hindi katanggap-tanggap, and all indications so far would show there's no acceptable reason na hindi siya pa-appear-in dito, then isasagawa na yung pag-aresto sa kanya. Q: Since yung show cause order ay addressed kay Pastor, siya dapat ang sumagot, hindi ang lawyer niya? SRH: Kahit kung ang abogado ay sumagot, that should be on behalf of him. Or kung siya ang sumagot personally, mas pinaka-okay yun. Pero ang pinaka-pinaka-okay ay kung maayos yung sagot niya. Malamang hindi magiging katanggap-tanggap sa Senado. But as I said, if by some miracle, maging katanggap-tanggap, at least finally, magkakaroon ng maayos siyang komunikasyon sa Senado. Q: Ma'am ano yung magiging katanggap-tanggap for example sa posibleng isagot niya? What if i-cite niya, security concerns? and what if i-cite nya na di siya naniniwala na ito ung venue for him to appear, he might as well appear na lang sa DOJ or kung saan man. SRH: Not at all. Jurisprudence is firmly on our side. The Senate rules are firmly on our side. At mismong, speaking of jurisprudence, ang Korte Suprema ay nagsalita na rin tungkol diyan. At higit sa lahat, yung mandato ng Senado na magsimpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya, at napakarami ng matataas na opisyal ng Church at State ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Quiboloy na wala siyang obligasyong humarap? Sino ba siya para sabihin iyon at kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto? He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangan umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an unacceptable reason na hindi siya paarestuhin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing, he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Pag sinabi niya yun ulit, dahil sinabi na rin niya dati, that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution, na ibang mga institusyon ng gobyerno at ibat-ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. Q: Kahit security reasons hindi pa rin? SRH: If he will cite security reasons, nandiyan ang ating PNP, nandiyan ang osaan ng Senado. Doon sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns, lahat po sila ay naalagaan, nailigtas para magbigay ng kanilang mahalagang testimonya sa Senado. Di siya naiiba. Q: Ma'am paano kung gamiting rason ay medical condition? SRH: Ang medical condition po ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan to the detriment ng ating mga kababayan, may totoong mga medical condition, ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Well, hindi ko mapipigilan kung gusto niyang gamitin yung dahilang iyon, pero again, I don't think it would be an acceptable cause para hindi i-honor at magpakita ng respeto sa Senado. Q: Kung mayroon na pong nareceive ng show cause order and is it a possibility they refuse? SRH: Well, it's a possibility that they would refuse, pero going by precedent, nireceive naman nila yung naunang subpoena ng Senado. So, I don't see any reason they should not accept yung show-cause order. Natanggap na ang show-cause order ng abogado ni Quiboloy sa Makati pero isi-serve pa rin ito sa kanyang adres sa Davao. Q: Paano po yung meron ding show-cause order ang house eh? May coordination po ba ang Senate at saka house sa pag-serve? Paano po ba yung sino maunang ano or paano po? SRH: I don't think matter ito ng unahan at walang koordinasyon. Fundamentally, dahil ang imbestigasyon ng Senado ay tungkol sa mga reklamo laban kay Quiboloy na mga inabuso niyang mga babae at menor de edad at ibang mga individual pa para sa iba't ibang alleged offenses. Na kapag maging finding ng komite at subject ng recommendation ay ipapailalim namin dun sa rekomendasyon kaugnay ng mga batas natin on yung consent, lalo na sa mga secretive religious organizations, mga posibleng amyenda sa mga batas paggawa natin, lalo na sa mga walang employee-employee relationship, pumapasok bilang volunteer, di umano, pero nalalabag ang mga labor sa occupational safety and health standards at pati yung mga batas natin kaugnay ng human trafficking. Q: Paano po, sabi nyo nga hindi ito unahan. Pero magpapadala na yata ang house sa Davao mismo. Paano po kung aarestuhin? Kanino po ang custody? Magihiraman po? SRH: Well, actually natanong po yung huling punto niyo kung mapaaresto ng House ay hihilingin ba ng Senado, na paappear-in na paappear-in din siya rito sa aming komite para sumagot ng ibang mga tanong. Kasi sa House naman ang cause nila ay yung franchise ng SMNI. So, posible. Kung maka-custody ng House ay pwedeng hilingin ng komite namin kung maharapin din siya dito. Or kung maka-custody ng Senate, ma-imagine ko na pwedeng hilingin ng House at wala namang bar sa pagkaalam ko na magpakita ng ganyang inter-parliamentary courtesy yung dalawang kapulungan sa isa't isa. Q: You mentioned that in the previous Senate hearings, yung mga resource persons, di naman ito ginawa. Naglabas agad ng order yung senate sa mga ibang resource person na ayaw. Is this a response to the concern of Senator Robin and other senators na bibigyan ng, dapat bigyan ng due process si Quiboloy? SRH: Walang paglabag sa due process ni Quiboloy. Okay. Importanteng linawin ko dito po, ah, yung, ah, yung show cause order na ito ay para sa na hindi siya ma-aresto. Yung naging objection noon, ah, kasi nag-lapse na yun as of midnight last night, yung pitong araw para makabuo ng majority of the members of the committee na hindi po naman nabuo, yung walo, so lapse na po yung objection na yun, standing yung citing of ruling in contempt. Yung unang hinihiling sana - at yung unang naging, in a way, related sa, sa objection - gusto sana nila na may show cause, order dun sa contempt. So, lipas na po yun. Kasi yung objection nga ay, kumbaga, nag-fail na. Kasi hindi nakabuo ng majority. Ito pong kasalukuyang show cause order, ito yung show cause order na mayroon na pinirmahan namin ni SP, ay show cause order para hindi siya ma-arresto. So, it's a further stage na. Hindi na yung gusto sanang show cause order for the contempt, wala na po yun kasi nag-fail yung objection about that. Ito po ay show cause order para hindi siya ma-arresto. Q: Yung previous kasi, nag-release agad without itong show cause order. SRH: Pinaalalahanan po kami sa Senado na nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema, a couple of weeks ago na pinaalalahanan na bago magkaroon ng arrest, mayroong parang prior half step na show cause order so as not to be subject of arrest. So pinapakita nito yung talagang pagiging tapat ng Senado sa pagsunod at pag-enforce ng aming mga rules. So, ah, inoobligan namin ang aming mga sarili, sundin ang aming mga rules. In like fashion, to the equal, ah, to the same degree, obligado din ang mamamayan na kilalanin din at mag-comply sa rules ng Senado gaya ng ginawa ng napakarami ng tao bago, bago ni Quiboloy. Q: Hindi niyo siya nakikita as part of a plan to stall the issuance of an arrest warrant against Quiboloy? SRH: Not at all. Kasi, ah, ang object nga ng show cause order at yung arrest ay para pa-appearin na siya sa hearing. And again, related dun sa naunang tanong, unahan ba ito? Hindi rin. Kasi, halimbawa, meron na rin na unsealed na warrant sa US, sa California, for one, not two, but half dozen na mga charges na mabibigat ang bawat isa. So, kaya, ah, nagiging posible na rin na ilagay sa red list ng Interpol. Bukod pa po sa pagkalista ni Quiboloy sa most wanted list ng FBI. Dito, naghahain na ang DOJ ng dalawang kaso laban sa kanya for human trafficking at saka for child abuse. Meron pa nga pending case on rape, na on appeal pa sa DOJ. So, kumbaga, on different fronts, eh, mukhang nagko-converge na yung mga landas, ah, hindi lang ng iba't ibang bansa, pero iba't ibang institution dito sa atin na singilin talaga yung accountability niya according to each one's own rules. Q: Ma'am, dun lang sa rally kagabi ng mga KOJC supporters na dinaluhan nila dating Pangulong Duterte at yung kapwa niyo senador si Bong Go at Bato dela Rosa. Ah, sa tingin niyo, may, in, anyway, maka-apekto ba sa pag-dinig, sa pag-usig kay Ginoong Quiboloy? SRH: Hindi po maka-apekto. Kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni VP Duterte. Lalong magtataka ang tao. Siguro, ah, ako nagtataka. Bakit? Bakit, ah, nag-effort pa silang dalawa, na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakasiseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-bulnerable sa ating lipunan? Mga batang pinilit ni Quiboloy maglimos. Mga OFW na kinuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya, nawalan pa ng bahay ang katulad ni Ms. Reynita dahil di na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit na ginagahasa alang-alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa, binuhos na lang sa wakas sa pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin, at, at Coast Guard laban sa pangbubully sa China. So, walang, walang makakaredirect or walang makakapigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Quiboloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. At tuloy, dahil nandun si Duterte, eh di lalong maaalala ng mga tao, "Ah, yung bagong administrator ng mga pagmamay-ari ni Quiboloy." So lalong naging mas klaro pa na intertwine talaga ang fortunes nilang dalawa. Kasi kung ikaw may pagmamay-ari ka, mag-appoint ka ng administrator, ibig sabihin hindi mo na kayang i-administrate ng sarili mo. And siyempre hindi mo ipapasakamay sa kahit sino na lang, somebody na may alam at may malasakit din sa mga pagmamay-ari mo. Q: May video si VP Sara, and she was harping on yung Senate investigation is more of a political event, dahil wala naman daw in-aid of registration, just like what the other lawyers said. Ano ang dating sa iyo, especially coming from the second highest official of the land? SRH: Precisely. At ang second highest ranking official of the land, dapat nagpe-pay attention sa mga statement at hearing bago nila comment-an. Dahil klarong-klaro yung opening statement ko sa pinaka-recent hearing, no fewer than three ang lumilitaw na na areas for corrective legislation. Yung binanggit ko po kaninang mga batas natin tungkol sa consent, lalo na sa ganyang klaseng mga secretive religious organizations; Batas ng ating labor code, lalo na sa mga voluntary work, di umano, na walang employer-employee relationship at yung mga legal protections sa ganyang employment status; at yung mga batas natin tungkol sa human trafficking. So, dapat inalam muna yan ni VP bago siya nag-comment ng ganyang wala namang kinalaman sa batas. And political, again, basahin niya yung resolusyon na aming dinidinig.Ito po ay tungkol sa mga grievous offenses laban sa mga babae at menor de edad sa kamay ni Quiboloy. Walang pinag-uusapang politika dyan, simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, hindi yung nag-abuso sa kanila. Q: On VP Sara spending time defending Quiboloy, even while serving as DepEd Secretary SRH: Precisely. yung mga batang pinilit na magmalimos, pinigilan ng mag-aral dahil yun ang mas halos full time na ginagawa nila. Yung mga pinangakuan ng scholarship sa Jose Maria College para maging full-time member at worker sa Kingdom. Either hindi talaga binigyan ng scholarship or binigyan ng scholarship, tapos nung gusto nang humiwalay sa Kingdom, hanggang ngayon, ayaw ibigay yung transcript of records. Hindi na makapag-aral ulit. Hindi maka-apply sa disenteng trabaho. So, sana doon na lang. At sa kabuuang problema at pangangailangan ng ating education system na hanggang sa ngayon ay nasa krisis. Kaya nga, nagbubuhos ng atensyon at enerhiya ang Kongreso sa isang EDCOM 2 process. Nakatapos pa lang ng unang taon. Nakapag-ulat na. Doon na lang ibaling ni VP ang mga enerhiya niya, sa halip na depensahan ang isang Quiboloy na nang-aabuso pa nga sa mga bata at estudyante nito. Q: Kasi ang argument ni VP Sara, halos pareho doon sa argument ni Quiboloy. Yung mga witness, naka-mask tapos yung venue is not the right venue dahil nasa korte. SRH: Pinasisinungalingan niya ng Korte Suprema mismo. Hindi hadlang sa pagpapatuloy ng legislative investigation, clearly in aid of legislation, ang pendency ng mga kaso sa judiciary man, executive man, o iba pa ang nag-file niyan. Ika nga, ang isa ay hindi mas importante sa isa. At within rules ng Senate, ang pagpapatuloy ng ganitong mga imbestigasyon. Again, kung nag-pay attention si VP, yung huling hearing namin ay buong pangalan na ang ibinigay ng mga testigo at ipinakita na nila ang kanilang mga mukha mula sa kanilang kinaroonan sa Singapore at sa Canada, respectively. Meron din kaming ilang mga testigo sa mga unang hearing na nagpakita na rin ng muka si Ms. Arlene mula sa US at si Mr. Dindo. Si Mr. Wood na nag-testify in person nung unang hearing. Pero yung iba naming mga testigo ay kinailangan sa ngayon mag-mask, kailangan kong gumamit ng alias sa pag-tatanong sa kanila. Dahil sila ay hina-harass. Sila ay binabantaan ang buhay nila. Binabantaan ng karahasan. Yung isang nag-testigo sa amin, kinasing yung lugar niya tatlong beses na mga lalaking naka-motor. Sounds familiar? So kailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang manatiling ligtas. Yung mga nag-testigong una, binunyag din naman, ni Quiboloy ang mga totoong pangalan nila at mga photos ng kanilang mga muka. At kasunod niyan, ayan na nga, daan-daan, libo-libong mga tagasunod niya ay nang-harass sa mga testigo. And in any case, kahit yung mga testigong kinailangan munang gumamit ng alias at mag-mask, ay nag-execute ng sworn affidavit. So sila'y nanumpa na paninindingan nila yung kanilang testimonya. At kung sila'y nagsinungaling, pwede silang kasuhan. Anong ginawa na ni Quiboloy na katumbas ng kanilang pagiging makatotohanan at matapang? Wala. Q: Procedural lang. Tinanggap ng lawyer ang show cause order. Una papayagan niyo ba na yung lawyer ang magre-represent? Gaano naging kahirap yung journey ng pakikipag-usap sa mga kasama na wag pumirma sa written objection? SRH: Actually, hindi po naging mahirap. At ako po'y paulit-ulit na magpapasalamat sa mga kasama ko dito sa Senado na tumindig kasama ng mga babae at batang victim-survivors ni Quibuloy. Tumindig na amin lamang ipinatutupad ang mga rules ng sarili naming institusyon. At tumindig na huwag bawasan ang napakamahalagang kapangyarihan ng Senado na tawagin, tanungin, pasagutin ang sino mang mamamayan, mataas man siyang opisyal ng gobyerno tulad ng isang dating presidente, sitting Senate President noon, high cabinet officials, o kahit church officials, humarap dati yung tinawag na Pajero bishops, na pinanindigan ng mga kasama ko na i-preserve at huwag bawasan ang napaka-precious na kapangyarihan ng Senado alamin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagtupad o paglabag ng ating mga batas para ito ay ito ay pagandahin alang-alang sa ating mamamayan. Unang hearing pa lamang na nag-appear yung abogado ni Quiboloy, sinabi ko nga na hindi siya yung tatanungin ng komite dahil ang mga offenses alleged ay napaka-personal kay Quiboloy. At hindi naman masasagot ng isang abogado, hindi naman masasagot ng buong kingdom, ano ang nangyari at di nangyari sa bedroom ni Quiboloy. Q: Ma'am yung sagot lang po ninyo. Sabi po ni Vice President na yung Senate hearing ay trial by publicity based on the testimonies ng mga nakatago lang ang mukha at mayroon na kayong judgment kay Pastor Quiboloy. SRH: Wala pong trial by publicity kay Quiboloy. Ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado. Nasa kamay ng Korte. Kaya nga't may mga kaso nang inihain sa kanya dito sa Pilipinas, sa Estados Unidos at malay ba natin sa ibang mga bansa kung saan siya nag-ooperate. Gaya ng nabagit ko kanina, kaya nila kailangang magmask at gumamit ng alias sa ngayon ay para sa kanilang seguridad na klarong-klarong binabantaan at inuudyok ni Quiboloy mismo ang kanyang mga tagasunod na bantaan yung kaligtasan ng aming mga witnesses. Pero paninindigan nila at pinanagutan nila ang kanilang sworn affidavits. Q: Ang five signatures, clearly yung majority ay gusto ipa-contempt. How does that say yung chances ng committee report ninyo that you will also get a majority of the senators? SRH: I'm very hopeful, dahil magandang precedent itong in-uphold yung ruling ko to cite Quiboloy in contempt at lalo pa yung sama-sama namin pinirmahan ni SP Zubiri ang show cause order tungkol sa kanyang pag-aresto. Q: May minention ba si SP na kapag walang acceptable na paliwanag sa show-cause order, ay arrest order na? SRH: Yun po yung effect ng isang show cause order at pati yung lenggwahe ng show-cause order na non-extendable period ito of 48 hours. Q: So start na siya yung 48 hours? SRH: Yung original understanding ko ay simula sa ma-receive sa Makati office nung abogado niya. Pero posibleng sabihin pag na-receive dun sa Davao address niya tulad nung sinerve ng Senado ang subpoena sa kanya. But in any case it is still 48 hours non-extendable. Q: And the Davao address mare-receive din today ma'am, tama ba? SRH: As soon as possible. So iniintay lang po namin yung update ng OSAA. Q: Ma'am may schedule na yung next hearing? So halimbawa, mare-receive today sa Davao, so 48 tomorrow, tapos may weekend pa. So next week ang hearing? SRH: Kung ma-receive today sa Davao, 48 hours by Friday. Opo, Friday. So, magiging malaya na kami magtakda as early as next week. Depende na lang sa aming mga paghahanda. Q: Kung na-receive na yung lawyer niya sa Makati, 'di ba 'yun na yung patak ng 48 hours? SRH: Akala ko nung una pero may precedent na pina-receive namin sa yung sabina sa Davao address. Of course, I would prefer a sooner period pero kung sabihin na papatak ang 48 hours from receipt sa personal address niya sa Davao para sa akin still, it's just 48 hours at non-extendable.