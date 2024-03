Parallels erweitert seine Workspace-Produktpalette um Remote-Browserisolierung Parallels Browser Isolation bietet sicheren Zugriff auf SaaS- und browserbasierten Anwendungen

Parallels Browser Isolation ist in weniger als zehn Minuten betriebsbereit und setzt einen Zero-Trust-Ansatz zum Schutz vor Browser-basierten Sicherheitsbedrohungen von SaaS Anwendung durch.



ALZENAU, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels, ein weltweit führender Hersteller von plattformübergreifenden Lösungen, launcht Parallels Browser Isolation , einen sicheren Webzugriffsdienst für den Schutz vor der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen. Browser Isolation ist in die Cloud-, Desktop- und Legacy-Workspace-Lösungen von Parallels integriert und bietet einen effizienten ganzheitlichen Ansatz, um von allen Plattformen, Geräten und Standorten aus auf Desktops, Anwendungen und Daten zuzugreifen.

Parallels hat Browser Isolation entwickelt, um die Bedenken von Unternehmen hinsichtlich des Schutzes von Angriffsflächen zu verringern. Tatsächlich gaben 41 Prozent* von IT-Fachleuten weltweit an, dass ihr Unternehmen im letzten Jahr von Sicherheitsverletzungen betroffen war. Cyberangriffe nehmen aufgrund der zunehmenden Nutzung von SaaS-Diensten, Remote-Arbeit und internen Webanwendungen zu. Trotz Investitionen in das Management von Cyberangriffen fehlt es an effektiven Lösungen, um diese Angriffe in einer Cloud-fokussierten Remote-Arbeitswelt proaktiv zu verhindern.

„Mit Parallels RAS und Parallels Secure Workspace nimmt Parallels eine führende Position bei der Bereitstellung eines sicheren Fernzugriffs auf Legacy-Anwendungen und Desktops ein. Anfang des Jahres haben wir Parallels DaaS vorgestellt, um den Cloud-Anforderungen unserer Partner und Kunden zu entsprechen. Und mit Parallels Browser Isolation, einer Erweiterung des Ökosystems von Parallels, stellen wir jetzt auch den Zugriff auf SaaS- und Webanwendungen sicher“, sagt Prashant Ketkar, CTO bei Parallels. „80 Prozent unserer Kunden äußern Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit. Mit unserer ganzheitlichen Plattform für sichere Arbeitsbereichslösungen werden wir ihren Bedürfnissen gerecht.“

In einem Markt mit überwiegend Komplettanbietern können IT-Abteilungen jetzt die einheitliche Arbeitsbereichs-Produktpalette von Parallels dazu nutzen, verteilten Teams einen sicheren Zugriff auf Legacy-, Desktop-, Cloud- sowie SaaS- und Webanwendungen zu ermöglichen.

Parallels Browser Isolation ist eine in der Cloud mit Zero-Trust-Prinzipien erstellte Lösung. Sie ist einfach, in zehn Minuten installiert, wird über ein benutzerfreundliches Webportal verwaltet und bietet so eine schnelle Werschöpfung. Browser Isolation ermöglicht eine detaillierte Kontrolle der Richtlinieneinhaltung. Unternehmen in stark regulierten Branchen sind damit in der Lage, den strengen Anforderungen nachzukommen. Die kalkulierbare und transparente Preisstruktur von Parallels erlaubt IT-Teams außerdem eine effiziente Budgetplanung.

„Browserisolierung erlangt am Markt verstärkt die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Aus strategischer Sicht schreibt Zero Trust vor, dass wir weder dem Internet noch den Interaktionen unserer Benutzer mit bösartigen Inhalten vertrauen“, sagte Dr. Chase Cunningham, DrZeroTrust. „Parallels Browser Isolation deckt sich mit dieser Vorgabe und kann Unternehmen bei der Umsetzung dieser wichtigen Strategie helfen, ohne das Benutzererlebnis zu beeinträchtigen.“

Aktualisierungen des Partnerprogramms von Parallels

Parallels Browser Isolation ist jetzt Bestandteil des Partnerprogramms von Parallels, das drei Stufen mit zunehmenden Leistungen umfasst (Silber, Gold und Platin). Über das Partnerportal erhalten Partner Zugriff auf eine Reihe von Leistungen: von der Registrierung von Abschlüssen und Vertriebs- und technischen Ressourcen bis hin zu Werbekostenzuschüssen. Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte www.parallels.com/partners.

Schlüsselfunktionen

Parallels Browser Isolation bietet viele einzigartige Funktionen und Vorteile:

Hohe Sicherheit : Sicheres Streaming von einem isolierten Browser-Container

: Sicheres Streaming von einem isolierten Browser-Container Schnelle Installation (weniger als zehn Minuten), keine Einarbeitung notwendig

(weniger als zehn Minuten), keine Einarbeitung notwendig Kalkulierbare Kosten : transparente Kostenprognosen mit klaren Kostenerwartungen

: transparente Kostenprognosen mit klaren Kostenerwartungen Endpunkt-Schutz : Webbrowser werden von den Endpunkten getrennt, um diese vor Schadsoftware und Bedrohungen zu schützen

: Webbrowser werden von den Endpunkten getrennt, um diese vor Schadsoftware und Bedrohungen zu schützen Agentenlos und Browser-basiert : eignet sich für alle Geräte und Browser, ob verwaltet oder unverwaltet

: eignet sich für alle Geräte und Browser, ob verwaltet oder unverwaltet Einfach zu verwaltende, detaillierte Richtlinien-Engine : Filterung von Inhalten nach Region oder Kategorie, Anpassung der Zugriffsrichtlinien für Clipboard, Drucken und Dateiübermittlung

: Filterung von Inhalten nach Region oder Kategorie, Anpassung der Zugriffsrichtlinien für Clipboard, Drucken und Dateiübermittlung Echtzeit- und historische Einblicke in die Maßnahmen und Aktivitäten von Benutzern und Administratoren



Besuchen Sie www.parallels.com/products/browser-isolation/ für weitere Informationen zu den Funktionen und um eine 7-tägige Testversion anzufordern. Oder kontaktieren Sie uns, um ein Abonnement zu erwerben.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Parallels Browser Isolation ist jetzt als Jahresabonnement verfügbar. Alternativ ist auch eine monatliche Rechnungsstellung möglich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für ein Einjahresabonnement beträgt 17,50 EUR pro Monat bei jährlicher Zahlung. Es wird zudem ein Sonderrabatt gewährt, wenn Parallels Browser Isolation im Bundle mit Parallels RAS, Parallels Secure Workspace und Parallels DaaS erworben wird.

*Die Umfrage basiert auf Antworten von 472 IT-Fachleuten, die angaben, dass sie in ihren Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern für die Datensicherheit verantwortlich und daran beteiligt sind. Die Befragten kamen aus den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, den Niederlanden, Belgien, Deutschland, der Schweiz, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Über Parallels

Parallels ist eine führende Marke für plattformübergreifende Lösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, auf jedem Gerät oder Betriebssystem die benötigten Programme und Dateien zu verwenden und darauf zuzugreifen. Parallels hilft Kunden, die beste Technologie zu nutzen, die es gibt, egal ob es sich um Windows, Mac, Chrome OS, iOS, Android oder die Cloud handelt. Parallels löst komplexe technische Probleme und Probleme im Bereich Benutzererfahrung, indem es für Unternehmen und Einzelkunden die Nutzung von Anwendungen einfach und kostengünstig macht, ganz gleich, wann und wo sie sich befinden. Parallels ist Teil des Portfolios von Alludo. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallels.com/de.

Kontakt:

Beatrice Vogel

Director of Corporate Communications

Beatrice.vogel@alludo.com

