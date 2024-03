TrueCommerce anerkendes igen som en leder i IDC MarketScape: Worldwide Multi-Enterprise Supply Chain Commerce Network

TrueCommerce er blevet udnævnt til leder i tre på hinanden følgende MESCCN IDC MarketScape-rapporter

COPENHAGEN, Denmark and PITTSBURGH, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce , en global udbyder af forsyningskæde- og handelspartnerforbindelser, integration og omnichannel-løsninger, meddelte i dag, at de blev placeret i kategorien Leaders i IDC MarketScape: Worldwide Multi-Enterprise Supply Chain Commerce Network (MESCCN) 2023 Vendor Assessment*-rapport. . Denne IDC MarketScape-undersøgelse omfatter en evaluering af 14 leverandører, der opfyldte de strenge kriterier og brede kompetencer, som IDC har opstillet for forsyningskædens handelsnetværk. Rapporten evaluerer leverandører baseret på en omfattende ramme og et sæt parametre, der forventes at være befordrende for succes med at give organisationer indsigt i forsyningskædens handelsnetværk.



IDC MarketScape rapporterede: "Fremstillingsvirksomheder, især forbrugerprodukter, og detailvirksomheder, der leder efter en leverandør af både netværks- og forsyningskædeapplikationer, bør overveje TrueCommerce. TrueCommerce tilbyder robuste integrationsmuligheder med de fleste ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), hvilket giver hurtige implementeringer og en stærk, reproducerbar ROI."

IDC MarketScape bemærkede TrueCommerces styrker på fire nøgleområder:

Dets store, globale, integrations-agnostiske netværk af allerede forbundne deltagere i forsyningskæden muliggør hurtig integration, meningsfuld digitalisering og stærkere ROI.

muliggør hurtig integration, meningsfuld digitalisering og stærkere ROI. Omfattende integrationsmuligheder med forudbyggede og specialbyggede integrationer med mere end 50 førende ERP , ordrestyringssystemer (OMS) og andre forretningskritiske systemer.

, ordrestyringssystemer (OMS) og andre forretningskritiske systemer. Et premium-niveau af administrerede tjenester, der rækker ud over de serviceniveauer, der tilbydes af de fleste netværk

Forsyningskædeapplikationer, der udnytter de globale forbindelses- og integrationsmuligheder i TrueCommerce-netværket

"Vi brænder for at omdefinere standarden for, hvad kunderne kan forvente af en leverandør af forsyningskædenetværk," siger Mike Gross, CTO hos TrueCommerce. "Vi mener, at IDC MarketScape for MESCCN-rapporten bekræfter vores engagement i at levere banebrydende løsninger til vores kunder, udvide vores netværks globale rækkevidde og højne den samlede kundeoplevelse. Vi mener desuden, at vores kontinuerlige anerkendelse som førende siden rapportens begyndelse i 2018 bekræfter vores position som en betroet partner for organisationer, der ønsker at maksimere deres forsyningskædes ydeevne gennem meningsfuld integration, digitalisering og automatisering."

Ud over styrkerne ved TrueCommerces netværk og løsninger fremhævede IDC MarketScape også virksomhedens fortsatte fokus på kundeoplevelsen og bemærkede: "TrueCommerce er også aggressivt fokuseret på at forenkle og reducere integrationstiderne (en af de største begrænsninger for vækst i en netværksvirksomhed) ved at tilbyde mere fleksible værktøjer og enklere og mere intuitive forbindelsesmuligheder."

"Vi er engagerede i vores kunders succes og i at reducere kompleksiteten i deres forsyningskæde," tilføjer Gross. "I løbet af det sidste år har vi foretaget betydelige produkt- og teknologiinvesteringer for at understøtte vores fortsatte vækst og fokus på at levere den bedste kundeoplevelse til vores kunder. I takt med at presset på forsyningskæden fortsætter med at stige, er det vores mission at være lige i centrum for at muliggøre en fuldt digital forsyningskæde. Vi gjorde store fremskridt i 2023, og der er flere spændende udviklinger på vej i 2024 og fremover."

"Vanskeligheder med at integrere leverandører og andre partnere har været et almindeligt problem for producenter, der enten indfører eller udvider deres forsyningskædenetværk," siger Simon Ellis, Group VP for Supply Chain hos IDC. "At tackle disse udfordringer har været et fokusområde for TrueCommerce, der fokuserer på at forenkle og reducere integrationstiden og tackle masterdata-udfordringer ved at tilbyde tilpasningsdygtige værktøjer og enklere og mere intuitive forbindelsesmuligheder."

*KILDE: IDC MarketScape: Worldwide Multi-Enterprise Supply Chain Commerce Network 2023 Vendor Assessment, af Simon Ellis, december 2023, IDC #US49948423

Om IDC MarketScape

IDC MarketScapes leverandørvurderingsmodel er designet til at give et overblik over IKT-leverandørernes konkurrenceevne på et givet marked. Forskningsmetoden bruger en streng scoringsmetode baseret på både kvalitative og kvantitative kriterier, der resulterer i en enkelt grafisk illustration af hver leverandørs position inden for et givet marked. IDC MarketScape giver en klar ramme, inden for hvilken IT- og telekommunikationsleverandørernes produkt- og servicetilbud, kapaciteter og strategier samt nuværende og fremtidige succesfaktorer på markedet kan sammenlignes på en meningsfuld måde. Rammen giver også teknologiindkøbere en 360-graders vurdering af nuværende og potentielle leverandørers styrker og svagheder.

Om TrueCommerce

Hos TrueCommerce gør vi det muligt for virksomheder at forbedre deres forsyningskædes ydeevne og skabe bedre forretningsresultater. Gennem en enkelt forbindelse til vores højtydende globale forsyningskædenetværk får virksomheder mere end bare EDI, de får adgang til et fuldt integreret netværk, der forbinder deres kunder, leverandører, logistikpartnere og interne systemer. Vores cloud-baserede, fuldt administrerede tjenester hjælper virksomheder med at opnå end-to-end forsyningskædestyring, strømlinet levering og forenklet drift. Med mere end 25 års ekspertise og pålidelige partnerskaber hjælper TrueCommerce virksomheder med at nå deres fulde potentiale i forsyningskæden i dag og forbereder dem på fremtiden med vores integrations-agnostiske netværk. Det er derfor, tusindvis af virksomheder - fra SMB'er til de globale Fortune 100, på tværs af forskellige brancher - stoler på os. Hvis du vil vide mere, kan du besøge www.truecommerce.com.

TrueCommerce er et varemærke tilhørende True Commerce, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

